Vystrčila sa vrátil z Taiwanu: Na letisku ho vítalo letisku vyše sto ľudí

PRAHA - Desiatky ľudí sa v sobotu dopoludnia zhromaždili pred letiskom Praha-Kbely, aby privítali českú delegáciu na čele s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom, ktorá sa vrátila z Taiwanu. Spravodajský portál Novinky.cz pripomenul, že Vystrčil za cestu zožal pochvaly, no aj tvrdú kritiku.

Čína sa proti ceste ostro vymedzila a pohrozila, že druhý najvyšší český ústavný činiteľ za ňu "zaplatí vysokú cenu". Pred bránou pražského letiska sa okolo pol desiatej dopoludnia zišlo asi 50 ľudí, a než česká delegácia - krátko po desiatej hodine - dorazila, rozrástol sa ich počet na vyše sto. Zhromaždení mali vlajky ČR i EÚ a tiež transparenty s nápismi "Ďakujeme".

Delegácia odletela z Taiwanu do Frankfurtu v piatok večer lietadlom taiwanských aerolínií China Airlines. Do ČR ju odtiaľ v sobotu prepravil vládny špeciál, ktorý do Prahy priletel po 10.00 h. Následne sa delegácia podrobila odberom na testy na koronavírus. Letisko opustila pred 11.00 h, informovali Novinky.cz.

V dôsledku bezpečnostných opatrení sa politici nemohli k svojim priaznivcom príliš približovať, pri bráne však na chvíľu vystúpili z áut a aspoň cez cestu sa s nimi pozdravili. Česká delegácia dorazila na Taiwan minulý víkend.

Okrem tém ekonomickej spolupráce vyzdvihol Vystrčil v rozhovoroch s tamojšími predstaviteľmi aj otázky slobody a demokracie či boja proti autoritárstvu a útlaku. Vystúpil tiež v taiwanskom parlamente a stretol sa s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Čína označila jeho cestu za otvorenú provokáciu.