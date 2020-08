Prezidenta Zemana po operácii pravdepodobne prepustia cez víkend

Miloš Zeman

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Gruber

PRAHA - Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi lekári počas utorňajšej operácie implantovali do zlomenej pravej ruky titánový klin. Do domáceho liečenia by mal byť prepustený cez víkend. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na vyhlásenie prezidentovho kancelára Vratislava Mynářa.