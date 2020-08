Lietadlo s Navaľným odštartovalo z letiska v Omsku: Smeruje do Berlína

Do zdravotníckeho lietadla smerujúceho do Nemecka nastúpila aj Navaľného manželka Julija. "Zápas o Alexejov život a zdravie sa len začína a je potrebné ešte mnoho urobiť, ale aspoň sa urobil prvý krok," napísala Jarmyšová na Twitteri. Omskí lekári predtým povolili letecký prevoz Navaľného z Omsku do renomovanej nemocnice Charité v nemeckej metropole Berlín. Lekári najskôr prevoz pacienta do Nemecka odmietali s tým, že jeho zdravotný stav takýto transport neumožňuje. Neskôr však prevoz povolili s tým, že sa jeho stav medzitým stabilizoval. V priebehu piatka k chorému pustili nemeckých lekárov, ktorí ho vyšetrili a skonštatovali, že jeho prevoz je možný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Navaľného manželka Julija sa so žiadosťou o povolenie transportu obrátila na samotného ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľného na omské letisko previezli v sobotu ráno sanitkou a naložili ho tam do súkromného lietadla, ktoré si prenajala nemecká mimovládna organizácia Cinema for Peace. Lietadlo čakalo na letisku v Omsku už od piatka rána, povolenie na prevoz však bolo vydané až vo večerných hodinách. Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin, File

Podľa svojej hovorkyne bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky ranného čaju. Podľa lekárov následne upadol do kómy a musel byť napojený na pľúcnu ventiláciu. Jeho stav označili za vážny. Lekári v omsku podľa vlastných vyjadrení však v pacientovom tele nijaké stopy po otrave nenašli. Zdravotné ťažkosti podľa nich mohla vyvolať porucha metabolizmu, v dôsledku ktorej mu prudko poklesla hladina cukru v krvi. Na oblečení a prstoch Navaľného sa však podľa nich našli stopy bližšie nešpecifikovaných priemyselných chemikálií.