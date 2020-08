Tragické dozvuky záhadných volieb: VIDEO Na proteste zahynul muž, s Cichanovskou sa nedá spojiť

MINSK - Muž zomrel v pondelok večer počas zhromaždení v hlavnom meste Bieloruska Minsk, keď explodovalo výbušné zariadenie v jeho ruke. Informovala o tom polícia a potvrdila prvú obeť na živote na povolebných protestoch. Uviedli to tlačové agentúry AFP a AP.

"Jeden z protestujúcich sa pokúšal hodiť neidentifikované výbušné zariadenie do príslušníkov bezpečnostných síl. V ruke mu explodovalo," oznámilo bieloruské ministerstvo vnútra a dodalo, že muž svojim zraneniam podľahol.

Obeť patrila do davu ľudí, ktorí v pondelok už druhý deň protestovali proti výsledku nedeľných prezidentských volieb. Autoritársky prezident Alexander Lukašenko, ktorý vládne v krajine už štvrť storočia, bol vyhlásený za oficiálneho víťaza týchto prezidentských volieb a mal by tak zostať v úrade do roku 2025.

Polícia už od nedele násilne zasahuje proti tisícom protestujúcich ľudí, ktorí tvrdia, že voľby boli podvod a zmanipulovali ich tak, aby opozičná kandidátka Svitlana Cichanovská prehrala.

Zatkli najmenej 19 novinárov

Európska federácia novinárov v pondelok odsúdila zatknutie najmenej 19 žurnalistov, ktorí informovali o prezidentských voľbách v Bielorusku a o protestoch po oznámení výsledkov volieb. Stavovská organizácia európskych novinárov na svojej internetovej stránke zdôraznila, že pri zatýkaní niektorých novinárov policajné sily použili hrubú silu.

EFJ upozornia tiež na vyhlásenie Bieloruskej asociácie novinárov, podľa ktorého bola činnosť novinárov v Bielorusku koncom minulého týždňa, tesne pred prezidentskými voľbami, poznačená "brutalitou a obmedzeniami". Európska federácia novinárov spresnila, že polícia prehľadala aj niekoľko domácností novinárov, pričom im zrušila internetové pripojenie, aby im znemožnila komunikáciu s vonkajším svetom. Počas volieb bolo podľa EFJ viacero novinárov nezákonne vykázaných z volebných miestností.

Podľa správ EFJ došlo k "brutálnemu zatknutiu" troch novinárov ruskej televíznej stanice Dožď, fotograf agentúry Associated Press Mstislav Černov bol zbitý a fyzickému násiliu zo strany polície čelil aj korešpondent spravodajského servera Meduza Maksim Šolopov. Od začiatku tohto roka Bieloruské združenie novinárov zaznamenalo 130 porušení práv novinárov po celej krajine.

"Bieloruskí nezávislí novinári sú už po dlhé roky pod konštantným tlakom, čelia zatýkaniam a prenasledovaniu. Naliehame na lídrov európskych krajín, aby dôrazne odsúdili takéto porušovanie slobody informácií," uviedol v mene EFJ generálny tajomník tohto združenia Ricardo Gutierrez.

S Cichanovskou sa nedá spojiť, sú obavy o jej bezpečnosť

Svitlana Cichanovská, hlavná opozičná súperka bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka v nedeľných voľbách, ktoré boli podľa opozície "podvodom", odovzdala v pondelok Ústrednej volebnej komisii oficiálnu žiadosť o prepočítanie hlasov a odvtedy je nezastihnuteľná. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Rovnako je nezastihnuteľná aj jej hovorkyňa. Pri odchode zo sídla komisie Cichanovská povedala: "Už som sa rozhodla, musím byť s deťmi". Nie je jasné, či jej oznámenie znamenalo, že má namierené do zahraničia, aby sa tam znovu zišla so svojimi deťmi, ktoré už skôr po prijatí vyhrážok poslala do nespresnenej európskej krajiny.

Aj tlačová agentúra Reuters priniesla v pondelok večer správu, že sú obavy o Cichanovskú a jej mieste pobytu. "Niekoľko hodín som sa pokúšal spojiť so Svitlanou Cichanovskou. Jej miesto pobytu nepozná ani jej volebný štáb. Máme obavy o jej bezpečnosť," napísal na Twitteri litovský minister zahraničných vecí Linas Antanas Linkevičius.

Cichanovská, 37-ročná bývalá učiteľka angličtiny bez predchádzajúcich politických skúseností, sa zapojila do volieb ako prezidentská kandidátka po tom, čo jej manžela a opozičného bloggera, ktorý mal v úmysle uchádzať sa o prezidentský úrad, v máji zatkli. Podarilo sa jej zjednotiť opozičné skupiny a pritiahnuť na predvolebné zhromaždenia desaťtisíce ľudí.

Po vyhlásení Lukašenka za oficiálneho víťaza volieb sa začali protesty, ktoré trvali v pondelok už druhý deň. Polícia proti nimi zasahovala silou. Jedného novinára napríklad hospitalizovali po zásahu gumovým projektilom do nohy, uviedla ruská tlačová agentúra RIA Novosti. Lukašenko (65) vyhlásil, že bieloruskú opozíciu riadi zahraničie, a to z Poľska a Českej republiky. Dodal, že za protestmi môžu byť aj niektoré skupiny na Ukrajine a v Rusku. Opozíciu označil za "ovce" manipulované "zahraničnými pánmi".

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček odmietol Lukašenkovo tvrdenie a zdôraznil, že jeho krajina žiadne protesty neorganizuje. Susedné Poľsko oznámilo, že chce mimoriadny summit Európskej únie o Bielorusku.