Dopravné lietadlo v Indii skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa: VIDEO Na palube bolo vyše 190 ľudí

Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na úrady a miestne médiá, možno očakávať mŕtvych a zranených.

Podľa doterajších informácií ide o najmenej dve obete na životoch a viac ako 30 zranených. Predstaviteľ štátu Kérala, kde Kalikat leží, uviedol, že o život prišiel minimálne pilot.

"Lietadlo prišlo z Dubaja. Bolo v ňom viac ako 185 pasažierov. Záchranné operácie pokračujú, ale dážď ich sťažuje," uviedol pre AFP nemenovaný záchranár.

Na palube letu IX-1344 bolo 184 cestujúcich vrátane desiatich detí a šesť členov posádky vrátane dvoch pilotov.

Nehoda sa stala v meste Kalikut v juhoindickom štáte Kérala. Lietadlo po havárii nezačalo horieť a cestujúci bolo možné evakuovať.

Podľa NDTV došlo k havárii počas veľmi silných dažďov v okolí. Televízia zverejnila snímky z miesta nehody, na ktorých vidno lietadlo rozlomené na dve časti a trosky roztrúsené po dráhe aj za ňou.

#AirIndia Express AXB1344, B737 #Dubai to #Calicut , person on board 191, visibility 2000 meter, heavy rain, after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in 2 pieces. #एयरइंडिया #planecrash pic.twitter.com/HQuVwVuLa0

#AirIndia Express B737 Dubai to Calicut, with 191 people - passengers & crew - amid heavy rainfall with visibility of 2000 meter .after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in two pieces #Calicut pic.twitter.com/O5MfwmA2yt