V Británii panuje strach, už sa nahlas hovorí o druhej vlny pandémie: Zarážajúce slová ministra

LONDÝN – Britský minister zdravotníctva Matt Hancock vo štvrtok vyhlásil, že sa obáva novej vlny pandémie covidu-19 v Európe a že britská vláda nebude váhať s novým zavedením karanténnych opatrení, ak to bude potrebné na zastavenie šírenia nákazy v krajine. Uviedla to agentúra Reuters.

„Obávam sa druhej vlny. Myslím, že môžeme pozorovať, že sa druhá vlna začína valiť naprieč Európou a musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme jej zabránili v dosiahnutí našich brehov, aby sme sa s ňou popasovali,“ povedal minister v rozhovore.

Británia minulý týždeň nariadila 14-dňovú izoláciu ľuďom prichádzajúcim zo Španielska. Podľa Hancocka však rastú počty novonakazených aj v ďalších krajinách, ktorých sa zatiaľ tieto britské obmedzenia netýkajú. Neuviedol však žiadnu menovite. „A nie je to len Španielsko... Sú tu ďalšie krajiny, v ktorých tiež rastú počty prípadov. A sme naplno odhodlaní urobiť všetko, čo môžeme, aby sme našu krajinu ochránili,“ pokračoval minister s tým, že by sa v najbližších dňoch mohli k Španielsku pripojiť aj iné krajiny.

Hancock tiež povedal, že úrady uvažujú o tom, že by skrátili dobu, po ktorú sa musia ľudia prichádzajúci zo Španielska zdržiavať v karanténe, ale že takúto zmenu neoznámi v bezprostrednej budúcnosti.

Denník The Telegraph pritom informoval, že Británia bude zrejme po novom vyžadovať 10-dňovú izoláciu u osôb so symptómami covidu-19 namiesto terajších siedmich dní. Desaťdňová lehota by sa pritom mohla stať štandardom aj pre ľudí prichádzajúcich z cudzích krajín považovaných za rizikové, uviedol denník.

„Kým nebude vykonanie takejto zmeny úplne bezpečné, tak ju neurobíme. Nebudeme v tomto smere nič meniť niekoľko ďalších dní,“ dodal.