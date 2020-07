KORONAVÍRUS Počet aktívnych prípadov ochorenia COVID-19 v Česku presiahol hranicu 5-tisíc

Počet aktívnych prípadov po prvýkrát od začiatku pandémie presiahol 5000 — momentálne ich je 5046. V minulom týždni sa denný nárast pohyboval v rozmedzí 64 - 137 prípadov. V ČR sa dosiaľ novým koronavírusom celkovo nakazilo 14.324 ľudí, z nich 360 nákaze podľahlo. Uzdravilo sa viac ako 8900 ľudí.

Najhoršia je situácia v Moravskosliezskom kraji. V tamojšom okrese Karviná za ostatných sedem dní pripadlo na 100.000 obyvateľov približne 58 nakazených. V Čechách je najvýraznejším ohniskom nákazy okres Mělník, kde v uplynulom týždni pripadalo 21 nakazených na 100.000 obyvateľov.

Ochorenie COVID-19 má u väčšiny infikovaných ľahký priebeh. Počet hospitalizovaných v pondelok stúpol o 11 na 148, vo vážnom stave je 20 z nich. V sobotu bolo hospitalizovaných 134 ľudí, v nedeľu 137, píše spravodajský portál iDNES.cz.

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček v utorok nevylúčil, že októbrové voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu by sa mohli z dôvodu epidemiologickej situácie posunúť. Epidemiológ Roman Prymula si naopak myslí, že by bolo možné uzákoniť korešpondenčné voľby pre osoby nachádzajúce sa v karanténe.