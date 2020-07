MIMORIADNE Zrážka osobného a nákladného vlaku v Česku, hlásia desiatky zranených

Na hlavnej trati z Prahy do Kolína sa dnes večer pri Českom Brode zrazili osobný a nákladný vlak. Na mieste sú desiatky zranených, povedala ČTK hovorkyňa stredočeských hasičov Vladimíra Kereková. O rozsahu zranení nemala informácie. Prevádzka na trati je zastavená, niektoré vlaky idú odklonom cez Lysú nad Labem, vyplýva z webu Českých dráh.

Podľa Železničnej inšpekcie sa nehoda stala o 21:35 v Českom Brode. Osobný vlak idúci z Prahy-Masarykovej stanice do Řečan nad Labem sa zrazil so stojacim nákladným vlakom. "Podľa prvotných informácií je na mieste väčší počet zranených a nie je vylúčené, že budú na mieste i usmrtené osoby," povedal ČTK hovorca Železničnej inšpekcie Martin Drápal.

Aj podľa policajnej hovorkyne Vendulky Marečkovej je zranených väčší počet, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. O tom, že by niekto pri nehode zomrel, zatiaľ nemala informácie. Hovorca hasičov Petr Svoboda ČTK povedal, že stále pokračuje triedenie zranených. Z Prahy prišiel špeciálny záchranársky voz Atego, pri mieste nehody pristávajú vrtuľníky.

Hasiči pomáhajú s prvým ošetrením zranených, odovzdávajú ich zdravotníckej záchrannej službe, uviedla Kereková. Vlaky sa do seba zasekli. Podľa hovorcu Českých dráh Radka Joklík osobný vlak idúci z Prahy narazil do nákladného vlaku, ktorý stál pred vchodovým návestidlom v Českom Brode.

Joklík ČTK povedal, že osobný vlak City Elefant Českých dráh narazil do nákladného expresu dopravcu ČD Cargo. Osobný vlak sa po náraze vykoľajil. Prevádzka na trati by mal byť aspoň čiastočne obnovená do stredajšej piatej hodiny rannej, v noci sa však situácia môže meniť, uviedol.

Fotka, která koluje v železničním prostředí, autora bohužel neznám. Nehoda u Č. Brodu. Neznám jinou byť jen vzdáleně podobnou nehodu, takže ji hodnotím jako věrohodnou. Světlo i lokalita v zásadě sedí, okolnosti odpovídají. Podle nepotvrzených informací projetí "stůj". @CT24zive pic.twitter.com/xi3TToE8iS — Honza Beránek (@JTBcz) July 14, 2020

Na rovnakej trati medzi Prahou a Kolínom v piatok podvečer pri Běchoviciach narazil vlak bez cestujúcich do čakajúceho rýchlika, nikto sa nezranil. Železničná inšpekcia sa pri zisťovaní príčiny nehody prikláňa k ľudskej chybe. Chyba človeka stála podľa doterajšieho vyšetrovania tiež za zrážkou dvoch osobných vlakov na jednokoľajovej trati pri Perninku na Karlovarsku, pri ktorej minulý týždeň zomreli dvaja ľudia a ďalších 24 bolo zranených.