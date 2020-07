KORONAVÍRUS odložil v Nemecku operácie: Nevykonalo sa až 50-tisíc onkologických operácií

BERLÍN - V dôsledku pandémie nového koronavírusu nevykonali do polovice júna v Nemecku približne 50.000 operačných zákrokov zameraných na liečbu rakoviny. S odvolaním sa na vyhlásenie neziskovej organizácie Deutsche Krebshilfe (Nemecká pomoc onkologickým pacientom) o tom v pondelok informovala agentúra DPA.

Podľa riaditeľa Deutsche Krebshilfe Gerda Nettekovena tento počet predstavuje približne štvrtinu operácií, ktoré by sa v krajine vykonali v danom období za normálnych okolností. "Starostlivosť o pacientov s rakovinou, od tej psychosociálnej až po paliatívnu, bola v nemocniciach obmedzená, niekedy radikálne," uviedol Nettekoven. "Onkologických pacientov to v určitom bode môže priviesť do život ohrozujúcich situácií," dodal. Zároveň odmietol tvrdenia, že tento pokles bol spôsobený strachom pacientov z navštevovania zdravotníckych zariadení v dôsledku koronavírusovej pandémie.

Aj keď sa situácia už trochu zlepšila, podmienky podľa Nettekovena stále nie sú vyhovujúce, čo podľa neho negatívne ovplyvní aj včasnú diagnostiku rakoviny: v nadchádzajúcom období tak bude zdravotnícky systém musieť riešiť viac prípadov pacientov, u ktorých sa ochorenie diagnostikuje veľmi neskoro.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok vyhlásil, že ak nemeckí občania počas obdobia letných prázdnin zostanú ostražití, potom môže Nemecko na jeseň zabrániť druhej vlne pandémie koronavírusu. "Aby sme zabránili šíreniu infekcie, musíme sa teraz - v období dovoleniek - snažiť ešte viac," povedal minister. Krajina doposiaľ zaznamenala takmer 200.000 prípadov nákazy COVID-19, z toho 9135 ľudí tam ochoreniu podľahlo.