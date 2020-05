KORONAVÍRUS USA ukončujú vzťah s WHO, oznámil Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Trump už predtým pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny. "Pretože nedokázali prikročiť k požadovaným a tak veľmi potrebným reformám, ukončíme dnes náš vzťah so Svetovou zdravotníckou organizáciou," povedal novinárom šéf Bieleho domu.

Trump povedal, že USA "presmerujú tieto fondy na riešenie iných naliehavých prípadov verejného zdravia vo svete". Trump dodal, že Peking má "totálnu kontrolu" nad WHO a čínski predstavitelia "ignorovali" povinnosť informovať WHO o vývoji situácie a prinútili WHO zavádzať svet, keď bol vírus objavený.

Americký prezident podľa tlačovej agentúry AP tiež pripomenul, že USA ročne prispievajú do fondov WHO sumou 450 miliónov dolárov, zatiaľ čo Čína poskytuje približne 40 miliónov. Spojené štáty sú najväčším zdrojom subvencií pre WHO a všeobecne sa preto predpokladá, že ich odchod túto medzinárodnú organizáciu značne oslabí.

Trump 18. mája pohrozil, že permanentne zmrazí financovanie WHO zo strany Spojených štátov, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam". Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj z toho, že zatajuje a zle vedie riešenie koronavírusovej pandémie.