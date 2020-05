NAŽIVO Podarí sa to na druhý pokus? Dvojčlenná posádka čaká na historický štart do vesmíru

V kabíne Crew Dragon je dvojčlenná posádka. Štart vykonajú z historického štartovacieho komplexu 39A Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral o 21:22:45 nášho času. Pokiaľ všetko prebehne podľa plánu, Crew Dragon pristane na orbitálnom komplexe o 19 hodín neskôr v nedeľu o 16:29 nášho času.

Aktualizované 21:02 SpaceX zverenil peknú infografiku, ktorá ukazuje štart a pristátie pre dnešnú misiu.

Launch and landing sequence for today’s mission pic.twitter.com/qDqQYAeOUL — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Aktualizované 21:00 V tomto momente dopĺňajú palivo, loď je naplnená palivom z desiatich percent.

Aktualizované 20:46 Astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley se druhýkrát pokúsia s novou loďou Crew Dragon ukončiť deväťročnú závislosť na ruských lodiach Sojuz pri preprave medzi Zemou a Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). Astronauti sú už na palube lode, ktorej vstup bol zhruba dve hodiny pred predpokladaným štartom uzavretý. Posádka teraz vykonáva predletovú kontrolu vrátane previerky spojenia s riadiacim strediskom.

Je 50-percentná šanca, že let sa opäť zruší

Prípravy postupujú vpred napriek tomu, že je 50-percentná šanca, že sa štart opäť zruší z dôvodu zlého počasia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti SpaceX a Amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). „Postupujeme vpred s dnešným štartom. Počasie predstavuje výzvu, že existuje 50-percentná šanca, že sa (štart) zruší,“ napísal na sociálnej sieti Twitter predstaviteľ NASA Jim Bridenstine.

Zdroj: Twitter/Jim Bridenstine

Počasie sa vie zmeniť veľmi rýchlo

Zhruba hodinu a pol pred štartom internetová televízia NASA, ktorá prípravy letu vysiela naživo, uviedla, že v momentálne by štart nebol kvôli počasiu možný. Médiá už v stredu uviedli, že počasie na floridskom myse sa vie zmeniť veľmi rýchlo a že obloha tu po búrke dokáže prejsť v azúrovú v niekoľkých minútach.

Počasie krátko po siedmej nášho času nevyzeralo veľmi priaznivo Zdroj: SITA/AP/David J. Phillip

Pôvodný štart museli odložiť

Akcia bola v stredu prerušená 17 minút pred plánovaným štartom, ktorý sa mal uskutočniť o 22:32 nášho času. Štart lode Crew Dragon s posádkou má byť míľnikom v dejinách americkej kozmonautiky.

Zdroj: SITA/AP/SpaceX

Pôjde o prvý let amerických astronautov americkou loďou z územia Spojených štátov od roku 2011, kedy Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ukončil program raketoplánov. NASA je zároveň objednávateľom terajšieho letu, ktorý má trvať 19 hodín.

Zdroj: SITA/AP/David J. Phillip

Jeho cieľom je dopraviť dvojicu astronautov NASA Roberta Behnken a Douglasa Hurleyho na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Udalosť, ktorú NASA označila ako Launch America (Štart Amerika), bola nielen v USA veľmi sledovaná. Dvojici astronautov poprial veľa šťastia aj americký prezident Donald Trump. Prezident aj prvá dáma USA Melania Trumpová sledovali pokus o štart priamo na Floride.

Historická udalosť

Okrem toho, že Američania po dlhej dobe už nepoletia v ruskej lodi Sojuz ani z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, pôjde o významnú udalosť aj z iného hľadiska. Prvýkrát totiž do vesmíru dostane ľudskú posádku súkromný dopravca. Nosná raketa Falcon 9 a loď Crew Dragon patria spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska.

Členovia posádky Bob Behnken (vľavo) a Doug Hurley. Zdroj: SITA/AP/SpaceX

NASA sa stala závislou na ruskej vesmírnej agentúre Roskosmos po ukončení programu raketoplánov v polovici roka 2011. Zbaviť sa tejto závislosti je pre Američanov nielen otázkou prestíže, ale aj nákladnosti. Hovorkyňa NASA Stephanie Schierholzová nedávno oznámila, že miesto pre jedného astronauta v Sojuze bude na plánovaný jesenné rokov stáť viac ako 90 miliónov dolárov.

Zdroj: SITA/AP/Chris O'Meara

Let lode Crew Dragon je stále ešte len testom novej lode. Zatiaľ sa nevie, koľko času Behnken a Hurley na ISS strávia. Či to bude jeden, alebo štyri mesiace, závisí na tom, ako dobre si Crew Dragon povedie, no záleží to aj na stave ďalšie lode Crew Dragon, ktorú SpaceX pripravuje pre prvú, už prevádzkovú misiu týchto vesmírnych transportérov, označenú ako Crew-1.