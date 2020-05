KORONAVÍRUS Mesto New York predĺžilo opatrenia obmedzenia pohybu do 13. júna

Zdravotníci v New Yorku v čase pandémie.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo predĺžil opatrenia obmedzenia pohybu v meste New York do 13. júna. Naopak v iných častiach štátu už začali v piatok s postupným uvoľňovaním opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou, informovala agentúra AFP.