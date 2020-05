Šéf americkej diplomacie poletí do Izraela: Navštívi ho deň nástupu novej izraelskej vlády

WASHINGTON - Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo na budúci týždeň navštívi Jeruzalem. Stane sa tak v deň, keď sa očakáva nástup novej izraelskej vlády, ktorú vytvoril dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným rivalom Bennym Gancom.

Ako v piatok informovalo ministerstvo zahraničných vecí USA, Pompeo sa 13. mája stretne v Jeruzaleme s Netanjahuom a Gancom. Pôjde o prvú zahraničnú cestu amerického ministra od druhej polovice marca, keď cestovanie prerušil pre pandémiu koronavírusu, napísala agentúra DPA.

Podľa hovorkyne Štátneho departmentu Morgan Ortagusovej Pompeo bude diskutovať s oboma izraelskými politikmi o boji proti koronavírusu aj o "regionálnych záležitostiach súvisiacich so zhubným vplyvom Iránu". Schôdzka sa uskutoční v deň, keď by mali zložiť prísahu členovia nového izraelského "núdzového" kabinetu, ktorý má pomôcť krajine zvládnuť dôsledky pandémie. Nová vláda by mala ukončil dlhodobú politickú krízu v Izraeli, v rámci ktorej sa za obdobie vyše jedného roka konali tri parlamentné voľby s nerozhodným výsledkom.

V súlade s koaličnou dohodou by mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu premiérom Netanjahu. V októbri 2021 by ho mal na čele vlády vystriedať Ganc. Podľa agentúry AFP je Pompeova avizovaná návšteva Jeruzalema symbolickým vyjadrením podpory pre novú izraelskú vládu. "Americký záväzok voči Izraelu nebol nikdy silnejší, ako za vlády prezidenta (USA Donalda) Trumpa," uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie.

Mike Pompeo je jedným z prvých svetových politikov, ktorí sa opäť vydávajú na cesty po prestávke vynútenej súčasnou pandémiou. Naposledy bol v zahraničí 23. marca, keď navštívil Afganistan a Katar.