KORONAVÍRUS Vyliečený taxikár Robert opísal svoj boj s COVID-19: Mal silné halucinácie!

Prelomový prípad nákazy koronavírusom v Česku – tak sa začiatkom marca hovorilo o taxikárovi, ktorý s ochorením COVID-19 ešte tri dni vozil klientov a stretol sa s takmer stovkou ľudí. Šlo o prvý prípad u našich susedov, keď sa vírus preniesol z človeka na človeka, pripomenula televízia Nova, ktorá v pondelok informovala, že šoféra Roberta už prepustili domov.

Taxikár bol hospitalizovaný 43 dní, pričom 30 dní bol v umelom spánku. Je to jediný pacient v Česku s COVID-19, ktorý absolvoval liečbu experimentálnym liekom remdesivir. „Cítim sa výborne. Prvá vec, ktorú spravím, je, že si dám čaj,“ povedal.

Ako sám priznal, najskôr si myslel, že má iba nádchu. Tá sa ale po dvoch dňoch zmenila na vysoké horúčky. Na infekčné oddelenie v pražskej Nemocnici na Bulovke ho previezli 7. marca. O tri dni neskôr už bojoval o život. Štyri týždne bol napojený na pľúcnu ventiláciu, utlmovaný liekmi. Trápili ho silné halucinácie.

„Vytrhával som si všetky kanyly, snažil som sa utiecť. Keď sa zobudíte a vidíte okolo seba partiu "kozmonautov", môžete si myslieť hocičo – napríklad, že prišli Marťania a chcú na vás robiť pokusy,“ opísal ťažké chvíle taxikár.

Zo zmäteného bdelého stavu má spomienky aj na stav v kóme. „Snívalo sa mi o vlastnom pohrebe. Rozprával som sa so strýkom, s ktorým som 40 rokov nehovoril,“ uviedol s tým, že naňho hovorili aj hlasy, ktoré ale nevie identifikovať. „Či to boli anjeli alebo smrť, nedokážem to definovať.“

Robert napočítal tri osobné výhry – odobratie sondy do žalúdka, sňatie dýchacieho prístroja a privezenie mobilnej toalety. „A keď som potreboval, tak som si mohol sám sadnúť,“ dodal a tvrdí, že sa prebral akoby do iného sveta – z pár desiatok infikovaných sú tisíce a republika je v karanténe. Uzdraveného muža v pondelok popoludní odviezla domov sanitka.