KORONAVÍRUS Muž hrozil streľbou v supermarkete kvôli ľuďom bez ochranných masiek

Robert Kovner (62) zverejnil na Facebooku hrozbu, že "vyprázdni všetky svoje zásobníky" v miestnom supermarkete, kde podľa neho príliš málo nakupujúcich nosí ochranné masky proti koronavírusu. "Verte mi, vírus nie je jediná vec, ktorá môže spôsobiť váš koniec!" varoval Kovner. Polícia mesta Sebring uviedla, že "žijeme v stresujúcom období, ale nie je dôvod na takéto hrozby". "Nie je to vtip. Nie je to len zlý deň. Je to zločin. Vždy to budeme brať vážne a pôjdete do väzenia," varovali policajti.

Kovnera obvinili z vyhrážania sa streľbou. Prepustili ho na kauciu vo výške 30.000 dolárov a všetky zbrane mu zhabali. Na základe federálnych usmernení Florida odporúča používať pokrývky tváre na verejných priestranstvách, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Nie sú povinné mimo miest ako Miami a Miami Beach, ktorých starostovia nariadili, aby sa nosili v uzavretých priestoroch prístupných verejnosti.