Plán, ktorý má inšpirovať celú Európu: Štúdia ukazuje, ako najľahšie prežiť koronavírusovú krízu

Štúdia na devätnástich stranách je dielom expertov, ekonómov, sociológov a právnikov, ktorí ju za podpory kancelárky Merkelovej spracovali pre Národnú akadémiu vied Leopoldinu. Prečo je dôležitá aj pre nás? Lebo najväčšia ekonomika v Európe je kľúčovým hospodárskym a politickým partnerom pre väčšinu európskych krajín vrátane Slovenska.

Akademici dospeli k záveru, že aj keď sa začnú zmierňovať bezpečnostné opatrenia, bude treba nosiť rúška – teda aj v Nemecku sa už potvrdilo, že Slovensko urobilo dobre, keď svojim občanom nariadilo nosiť ich. Dvojmetrový odstup v obchodoch, na poštách i na uliciach bude treba aj naďalej dodržiavať. Najprv sa však musí zlepšiť prieskum stavu nákazy aj imunity obyvateľov, teda testovanie. Na zisťovanie, ako sa koronavírus šíri, by bola ideálna aplikácia využívajúca technológiu Bluetooth, ktorá ukáže, s kým všetkým prišla infikovaná osoba do kontaktu, alebo dobrovoľne poskytnuté informácie zo zariadenia GPS. Pri dodržiavaní hygienických pravidiel by sa mohli otvoriť niektoré predajne, stravovacie zariadenia a spustiť grafikon verejnej dopravy. Zdroj: Twitter/Richard Gray

Najmladšie deti zostanú doma

Opäť otvoriť školy bude dosť riskantné, ale pre ďalšie vzdelávanie žiaduce, a bude veľmi záležať na disciplíne žiakov a uvedomelosti pedagógov. Žiaci budú naďalej nosiť rúška a pretestujú ich na koronavírus. Vo väčších triedach by malo byť najviac 15 detí a jednotlivé triedy nemajú mať prestávky v rovnakom čase, aby sa nestretávali vo väčších skupinách na školských dvoroch. Výučba sa sústredí predovšetkým na hlavné predmety (nemčina, matematika a cudzie jazyky).

Výučbu začnú žiaci posledných ročníkov základných škôl, ktorí budú prechádzať na stredoškolské štúdium, po nich nižšie ročníky. Najmladšie ročníky detí by mali zostať doma až do leta. Ich rodičia majú preto dostávať štátnu finančnú podporu, aby sa o ne mohli starať. Na univerzitách sa má ukončiť letný semester online skúškami.

Ak ide o pracujúcich, Národná akadémia vied odporúča „Kurzarbeit“, teda podporu krátkodobých pracovných miest na zabránenie nezamestnanosti. Odklad platenia daní má zabrániť bankrotom živnostníkov i firiem. Hrozby sankciami nie sú vhodné. Treba myslieť aj na rizikové skupiny, deti rozvádzajúcich sa či rozvedených rodičov a obete domáceho násilia.

Rúško aj naďalej nevyhnutným doplnkom

Počet nakazených v Nemecku v utorok klesol už štvrtý deň za sebou – predtým štyri dni po sebe stúpal. Za uplynulých 24 hodín hlásili 170 úmrtí, celkový počet obetí dosiahol číslo 2 969,uvádza štátny Inštitút Roberta Kocha. Infikovaných je celkovo 125 098, uzdravilo sa 68 200 ľudí.

Nemecká ministerka školstva Anja Karliczeková sa stotožňuje s návrhom odborníkov z akadémie vied Leopoldina, aby postupné uvoľňovanie opatrení sprevádzala povinnosť nosiť ochranné rúško.

„Na verejnosti sa musí nosiť rúško zakrývajúce ústa a nos,“ povedala ministerka a zdôraznila, že treba stále testovať.