KORONAVÍRUS sa dá "prechodiť" ako bežná chrípka, mnohí ani neviedia, že ho mali, šokuje český lekár

Človek prakticky nemá šancu spoznať, že sa nakazil koronavírusom. Pre TN.cz to skonštatoval lekár z pražskej nemocnice Na Bulovke Jiří Beneš.

Koronavírus sa dá "prechodiť" ako bežná chrípka

Odborník vysvetľuje, že príznaky ochorenia COVID-19 sú totožné, ako nástup bežnej chrípky. Väčšinu chorých trápi teplota, nádcha, mierne bolesti v krku a občas aj kašeľ. Podľa Beneša je tak možné, že viacero ľudí koronavírus prekonalo a ani o tom nevedia. „Je možné ho prechodiť, rovnako ako napríklad chrípku. Pre toho, kto ochorenie prechodí, je riziko len malé, pokiaľ ide o zdravého človeka,“ podotkol doktor. „Najobvyklejší priebeh ochorenia je mierny. Tým, že sú momentálne všetci v karanténe, sa to ani nespozná. Hrozba spočíva v infekčnosti dotyčného, pokiaľ prichádza do styku s oslabenými jedincami, seniormi, ľuďmi s poškodením pľúc,“ dodal.

Kľúčový je test na COVID-19

Keď človek namiesto chrípky prekonáva koronavírus, podľa Beneša sa to dá rozoznať len veľmi ťažko. Bol by k tomu potrebný test na COVID-19, no odberové miesta sú úplne zahltené a nedostane sa tak na každého. „Ten človek to ani vedieť nepotrebuje. Informácia o tom, či je alebo nie je infekčný, je zásadná len v prípade, že pracuje s ľuďmi, ako sú napríklad seniori,“ uviedol lekár.

Ochorenie môže preukázať tiež špecifická tvorba protilátok proti koronavírusu, ktorú odhalí špeciálne vyšetrenie. U určitého percenta ľudí sa však dá ochorenie preukázať aj dodatočne.

Strach z nákazy funguje ako katalyzátor

Ak máte pocit, že ste sa koronavírusom naozaj nakazili, najlepší možný postup je konať rovnako, akoby ste mali chrípku. Odborníci radia hlavne zachovať pokoj, odpočívať a dbať na dostatok tekutín. Práve stres a strach z nákazy totiž podľa Beneša funguje ako katalyzátor.

Mimoriadne ťažký priebeh ochorenia COVID-19 môže nastať u ľudí, ktorí trpia ďalšími ochoreniami, a to aj chronickými. „Sú to ľudia, ktorí sú vystresovaní, vyčerpaní a dostanú navyše vysokú infekčnú dávku. Obrovskému riziku čelia zdravotníci, ktorí sú vyčerpaní a dostávajú obrovské infekčné dávky, to je zhubná kombinácia aj pre úplne zdravého človeka. Je to zrejmé aj na situácii v Taliansku, kde ochorie a umiera obrovské množstvo zdravotníkov. Sú vyčerpaní a na pokraji síl,“ opísal pražský doktor.

Bežní ľudia s bežným denným režimom, ktorí nečelia takému náporu ako zdravotníci, sa podľa Beneša len zbytočne stresujú a pozorujú na sebe neexistujúce príznaky. „Ľudia s teplotou 37 stupňov Celzia stoja tri hodiny v rade u lekára, aj keď im nič nie je. Pri bežnom vyšetrení nie je možné COVID-19 rozoznať od chrípky. Mysli si to, že to máš, podľa toho chráň seba i ostatných, nepodliehaj panike. Ľudia, ktorí sa dožili dvadsať a viac rokov, sa stretli s x-tisícmi infekciami a prežili. Prežijú tak určite aj koronavírus. To by som odkázal hypochondrom,“ uzavrel lekár s odkazom, že najlepšou ochranou proti akejkoľvek chorobe je zachovať pokoj a zdravý rozum.