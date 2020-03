KORONAVÍRUS Desivé! Maďarsko sa mení na diktatúru: Orbán chce vládnuť dekrétmi, firmy osadí armáda

O masívnych opatreniach informuje denník SME. Rôzne subjekty ako národná banka či atómová elektráreň by tak mali prejsť pod riadiacu gesciu maďarskej armády. Tá je pochopiteľne vedená ministerstvom obrany a to malo za následok to, že do viacerých takýchto firiem (a nie je ich málo) doslova napochodovali vojaci.

Zdroj: SITA/Zsolt Czegledi/MTI via AP

Desiatky firiem v rukách armády

Maďarský rezort obrany už na stránke dokonca komunikoval zoznam týchto firiem. "Na základe tohto rozhodnutia MAS okamžite začala svoju činnosť a určila životne dôležité servisné a výrobné kapacity, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie krajiny. Plánovanie a organizácia vykonávania úloh bolo úlohou riadiacej skupiny v rámci MAS. Prostredníctvom kmeňov obrannej správy môžu pomôcť pri bezpečnej prevádzke a hladkej prevádzke maďarských spoločností," píše sa na stránke na margo 71 spoločností, ktoré budú odteraz takto fungovať.

Premiér Viktor Orbán hovorí o jednej z desiatich akčných skupín, ktoré boli vytvorené na zvládanie situácie počas šírenia koronavírusu. Konkrétne aj túto skupinu vytvorilo ministerstvo obrany. Vedenie skupiny podlieha Tiborovi Benkővi. Podľa agentúry MTI je jej úlohou zabezpečiť fungovanie strategických firiem v oblasti energetiky, dopravy, farmaceutického priemyslu a v ďalších oblastiach. Pôvodný plán hovorí o prevzatí kontroly na 140 spoločnosťami v Maďarsku.

Armáda bude kontrolovať hlavnú banku, poštu či autodopravcov

Spomínaným prvým 71 firmám už ministerstvo oznámilo, že majú očakávať príchod armády. "Akčná skupina zodpovedná za zaistenie bezpečnosti kľúčových maďarských spoločností bude plánovať a organizovať výkon potrebných činností, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý chod krajiny. Urobí tak prostredníctvom oddielov ministerstva obrany," informuje maďarský rezort obrany na webe.

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

Benkő pre maďarskú televíziu M1 uviedol, že vyslané tímy budú vraj sledovať prácu týchto firiem a podávať hlásenia akčnému výboru. Ten zabezpečí prácu v týchto závodoch a bude zodpovedať za ich koordinované a plynulé fungovanie. Medzi spoločnosťami sú Maďarská národná banka, Budapeštianska burza, železnice MÁV a autodopravca Volánbus, supermarkety Auchan, Maďarská pošta aj telekomunikačná firmy Antenna Hungária. Okrem nich však v područí armády majú skončiť niektoré elektrárne, plynárne a vodárne, energetické a finančné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia aj neziskové organizácie.