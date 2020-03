ONLINE Koronavírus desí svet: Na našich hraniciach s Maďarskom je vojsko, vyše tristo mŕtvych v Španielsku

Počet nakazených na celom svete je 279,338, zomrelo 11,587 ľudí, vyliečilo sa 92,906 (údaje z 21. 3. o 11.34 h.)

Svetová zdravotnícka organizácia označila epidémiu za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovalo sa 137 osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvorila hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na 833

Výrazný počet nakazených hlási Veľká Británia, vírusu podľahlo už 177 ľudí

V Taliansku podľahlo koronavírusu ďalších 627 ľudí, mŕtvych je viac ako v Číne, celkovo zomrelo 4032 ľudí

Vo Francúzsku podľahlo nákaze za posledných 24 hodín 78 ľudí

V talianskom Miláne vyslala samospráva do ulíc vojakov, aby posielali nedisciplinovaných ľudí domov. Tento krok zvažuje aj britský premiér Boris Johnson.

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

ONLINE

13:28 Vedenie thajského hlavného mesta Bangkok nariadilo uzavrieť obchodné domy, reštaurácie a školy. Opatrenie, ktoré má za cieľ dostať pod kontrolu šírenie koronavírusu, by malo platiť tri týždne od nedele do 12. apríla, informovala v sobotu agentúra DPA. Netýka sa len reštaurácií, obchodných domov a škôl, ale aj trhovísk, športových štadiónov, golfových ihrísk, holičstiev či masérskych salónov. Výnimku majú len tie prevádzky v Bangkoku, z ktorých si zákazník môže tovar prevziať bez toho, aby do nich vstúpil.

13:03 Španielsko oznámilo 324 nových úmrtí na koronavírus, počet nakazených stúpol na 24 926. 31-tisíc Španielov bolo pokutovaných za porušovanie pravidiel karantény. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že mladí ľudia nie sú v boji s koronavírusom „neporaziteľní“. Počet obetí celosvetovo prudko vzrástol približne na 11-tisíc úmrtí.

12:57 Singapur oznámil prvé dve úmrtia na ochorenie spôsobené koronavírusom. Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Podľa ministerstva zdravotníctva sa u 75-ročnej Singapurčanky, ktorú hospitalizovali 23. februára, objavili komplikácie a zomrela v sobotu skoro ráno. Druhou obeťou koronavírusu je 64-ročný Indonézan, ktorého hospitalizovali 13. marca v kritickom stave po tom, ako pricestoval do Singapuru. Mal srdcovú chorobu a predtým bol v Indonézii hospitalizovaný pre zápal pľúc.

12:30 Počet prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku sa v priebehu 24 hodín zvýšil o 2 705 a v sobotu dosiahol 16.662 osôb. Informoval o tom v sobotu dopoludnia Inštitút Roberta Kocha (RKI). Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa od piatka zvýšil o 16 na 47. RKI zverejňuje svoje údaje zozbierané z jednotlivých spolkových krajín len raz denne, preto sa odlišujú od štatistík, ktoré priebežne zverejňujú médiá. V spolkovej krajine Bavorsko platia od soboty po dobu najmenej dvoch týždňov drastické obmedzenia voľného pohybu osôb na verejných priestranstvách. Zdroj: SITA/AP

12:15 Afrika hlási viac ako tisíc nakazených novým koronavírusom. Informáciu potvrdili centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb. Angola, Zimbabwe, Kapverdy či Madagaskar zaregistrovali prvého pacienta, Juhoafrická republika ich má 202, no nikto tam zatiaľ nezomrel. Nakazený je aj minister zahraničných vecí v Burkine Faso. Najmenej 40 z 54 štátov už má nakazených.

12:11 Kubánska vláda uzavrela v piatok v súvislosti s pandémiou koronavírusu hranice a uviedla, že odcestovať môžu iba zahraniční turisti a vrátiť sa môžu len občania a osoby s trvalým pobytom na tomto ostrove. Informovala o tom agentúra DPA. Podľa premiéra Manuela Marrera je na Kube približne 60.000 turistov. Od utorka neumožnia vstup do krajiny nikomu okrem osôb s trvalým pobytom na Kube. Opatrenie by malo platiť ďalších 30 dní.

11:59 Počet ľudí nakazených koronavírusom sa v Rakúsku k sobotňajšiemu ránu (09.00 h) zvýšil o 487 na 2690. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva. Najviac potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus, je naďalej hlásených zo spolkovej krajiny Tirolsko, kde ich zaznamenali 568. Ochorenie má mierny priebeh u 2581 z doteraz 18.545 testovaných osôb. V Rakúsku je zatiaľ potvrdených sedem úmrtí pripisovaných koronavírusu.

11:23 Na slovenské a rakúske hranice nasadila maďarská armáda vyše 100 vojakov, ktorých úlohou bude posilniť ich ochranu v krízovej epidemiologickej situácii. V rozhovore pre komerčnú televíziu Hír TV to uviedol minister obrany Tibor Benkő. Šéf rezortu spresnil, že kým polícia zabezpečuje fungovanie hraničných priechodov, vojaci budú strážiť tzv. zelenú hranicu, aby zabránili jej ilegálnemu prekročeniu vozidlami či pešo. Aj v uliciach maďarských miest sa v piatok objavili vojenské hliadky, ich nasadenie má podľa ministra preventívny charakter a jeho cieľom je ochrana občanov.

10:58 Kolumbia sa zaradila na čoraz početnejší zoznam štátov, ktoré zaviedli povinnú karanténu pre občanov v snahe dostať pod kontrolu pandémiu koronavírusu. Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Prezident Iván Duque vo piatok oznámil, že Kolumbijčania sa budú musieť od utorka izolovať vo svojich domovoch. Nariadenie platí do 13. apríla.

10:50 Irán v sobotu potvrdil ďalších 123 prípadov úmrtia na nákazu spôsobenú koronavírusom, čím ich počet stúpol na 1 556. Infekciu potvrdili u 20.610 osôb. Informovala o tom agentúra AFP.

V Iráne sa prvý prípad nákazy novým koronavírusom objavil 19. februára v meste Kom. Do konca marca zostávajú v krajine zatvorené školy. Mnohé krajiny s Iránom prerušili dopravné spojenia.

10:20 Aj v Maďarsku sa situácia zhoršuje. Zomrel ďalší pacient. Viac o tom si prečítajte v našom článku.

9:40 Zimbabwe má prvý prípad nákazy koronavírusom, čím sa stalo 38. africkou krajinou, v ktorej výskyt ochorenia potvrdili. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Zimbabwianske úrady potvrdili nákazu u 38-ročného muža, ktorý sa 15. marca vrátil z Británie a býva neďaleko Viktóriiných vodopádov na rieke Zambezi. Infikovaný muž sa po návrate do vlasti nachádza v samoizolácii, uviedol zimbabwiansky minister zdravotníctva Obadiah Moyo.

9:15 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Česku stúpol na 904. Za piatok pribudlo 124 nakazených, od polnoci do dnešného rána evidujú hygienici 15 prípadov. Vyliečení zostávajú štyria ľudia, testovaných bolo 13.704. Doteraz najväčší denný nárast zaznamenalo Česko vo štvrtok, keď pribudlo 205 prípadov nákazy. Najviac infikovaných je v Prahe a Stredočeskom kraji.

9:08 Rakúsko hlási 2 666 potvrdených prípadov nákazy. 9 ľudí sa vyliečilo, počet obetí je 15. Krajská nemocnica LKH v Hartbergu po zatvorení v pondelok opäť spúšťa prevádzku.

8:50 Bývalý predseda poľskej vlády a predseda Európskej ľudovej strany Donald Tusk je v súčasnosti v Bruseli, od 12. marca v karanténe. Predtým mal verejné stretnutia v Belgicku, Nemecku, Rumunsku a Luxembursku. Po návrate začal kašľať a mal horúčku. Lekári sa bez testu rozhodli, že musí zostať doma minimálne 14 dní. Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

8:37 Britská vláda urobila najväčší zásah do ekonomiky od druhej svetovej vojny. Na nátlak lekárov a odborníkov oznámila zatvorenie krčiem, reštaurácií, divadiel a telocviční a zároveň najväčší zásah štátu do britskej ekonomiky čiastočným vyplácaním miezd zamestnancom zo súkromného sektora.

8:20 V čínskom meste Wu-chan, pôvodnom epicentre celosvetovej pandémie koronavírusu už tretí deň po sebe nezaznamenali žiadny nový prípad nákazy. V meste stále platia prísne opatrenia týkajúce sa pohybu, ale supermarkety, potraviny či obchody so zeleninou, ovocím a každodennými potrebami opäť otvorili.

8:05 Česká polícia sa zaoberá zvukovou nahrávkou zo sociálnych sietí, podľa ktorej má byť v Česku v noci na pondelok alebo po dosiahnutí tisícovky nakazených novým koronavírusy zavedený zákaz vychádzania. Je to nezmysel, uviedol na Twitteri k obsahu nahrávky premiér Andrej Babiš. Polícia sa nahrávkou zaoberá od piatkového večera. Upozornila tiež, že tento trestný čin je v čase núdzového stavu krajiny postihnuteľný vyššou trestnou sadzbou, až osem rokov väzenia.

7:01 Vzhľadom na šírenie nového koronavírusu uzavreli Spojené štáty od soboty svoje hranice s Mexikom a Kanadou pre veľkú časť osobnej dopravy. Opatrenie platí od polnoci (miestneho času) a týka sa všetkých ciest, ktoré nie sú považované za nevyhnutné, informovala tlačová agentúra DPA. Viac sa dočítate v našom článku.

6:40 Čínske úrady nezaznamenali ani počas piatka žiadne nové prípady nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré by boli výsledkom prenosu priamo v provincii Chu-pej ako pôvodnom ohnisku epidémie alebo kdekoľvek inde na území Číny. Domáci prírastok nakazených pritom zostal na nule už tretí deň po sebe, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie čínskej Národnej zdravotníckej komisie. Viac sa dozviete v našom článku.

6:35 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa zrejme podrobí aj tretiemu testu na koronavírus SARS-CoV-2 po tom, ako sa u veľkého počtu ľudí z jeho okolia potvrdila prítomnosť tohto patogénu v tele. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Podľa brazílskeho denníka O Globo sa koronavírus zistil až u 22 členov výboru, ktorý začiatkom marca s Bolsonarom cestoval na návštevu do Spojených štátov. Viac sa dočítate v našom článku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

6:30 Ďalších 147 prípadov nakazenia novým koronavírusom zaznamenali v piatok v Južnej Kórei, čím doterajší počet nakazených v tejto krajine stúpol na 8799. Viac v našom článku.

6:23 Brazília sa stala v piatok večer ďalšou krajinou, kde vyhlásili štátne orgány stav núdze v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu. Viac sa dočítate tu >>

6:22 Poľská vláda vyhlásila stav pohotovosti v súvislosti s pandémiou vírusového ochorenia COVID-19 a uzavrela všetky školy do Veľkej noci. Vyhlásil to v piatok poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.