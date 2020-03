ONLINE Koronavírus sa neprestajne šíri: Desivá bilancia, krajiny zaviedli prísne opatrenia

Počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu prekročil 214 000. Vírusu podľahlo vyše 8700 ľudí, vyliečilo sa z neho viac ako 83 000 nakazených. (údaje z 18. 3. o 21:26 h)

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovalo sa 105 osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvorila hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na 522

Výrazný počet nakazených hlási aj Veľká Británia, vírusu podľahlo už 104 ľudí

V Taliansku podľahlo nákaze novým koronavírusom ďalších 475 ľudí.

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234​​

​ VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

ONLINE

06:30 Južná Kórea informovala vo štvrtok o 152 nových prípadoch nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 8565.

06:27 Najväčšia austrálska letecká spoločnosť Qantas vo štvrtok oznámila, že ešte tento mesiac pozastaví všetky medzinárodné lety. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu pristúpia k tomuto kroku aj ďalšie austrálske aerolínie Virgin.

06:25 Portugalsko vyhlásilo v stredu v snahe bojovať so šírením koronavírusu výnimočný stav. Vláda tak ľahšie obmedzí pohyb obyvateľstva, informovala agentúra AFP. "Ide o mimoriadne rozhodnutie na mimoriadne obdobie," uviedol konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa v televíznom prejave, v ktorom vysvetlil príčiny prijatia takéhoto opatrenia. To vstúpilo do platnosti v stredu o polnoci.

06: 23 Čína vo štvrtok nehlásila po prvý raz žiadne nové domáce prípady nákazy koronavírusom, odkedy ich začala v januári zaznamenávať. Narástol však počet infekcií zavlečených zo zahraničia, informovala agentúra AFP.

6:21 Člen Snemovne reprezentantov Ben McAdams sa v stredu stal už druhým americkým kongresmanom, ktorý informoval, že ho testovali pozitívne na nový koronavírus. Predtým to isté oznámil Mario Diaz-Balart, ďalší člen Snemovne reprezentantov, uviedla agentúra AFP.

6:19 Francúzska polícia udelila viac ako 4000 pokút v súvislosti s nedodržiavaním zákazu vychádzania, ktorý uvalila tamojšia vláda v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

Vo Francúzsku podľahlo nákaze novým koronavírusom za posledných 24 hodín 89 ľudí. Celkovo sa tak počet obetí vyšplhal na 264. Francúzsko má momentálne 9134 potvrdených prípadov nákazy, pričom 3626 ľudí je v nemocnici.

06:17 Senát amerického Kongresu v stredu schválil balík finančnej pomoci na boj proti pandémii koronavírusu.​

06:15 Turecko potvrdilo v stredu druhý prípad úmrtia súvisiaceho s novým koronavírusom, pričom počet prípadov nákazy stúpol v krajine na 191. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "Zomrel 61-ročný muž," uviedol turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca na Twitteri bez ďalších podrobností. Prvou obeťou koronavírusu bol 89-ročný muž, ktorý sa vírusom nakazil od zamestnanca s kontaktmi na Čínu. Podľa Kocu sa počet nových prípadov nákazy zvýšil z 98 na 191.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu naliehal na Turkov, aby v nasledujúcich troch týždňoch opúšťali svoje domovy iba v nevyhnutných prípadoch a minimalizovali spoločenské kontakty, "pokým hrozba nepominie". Taktiež ohlásil balík ekonomických stimulov v hodnote 14 miliárd eur s cieľom zmierniť dôsledky pandémie koronavírusu.

Ako sa prejavuje vírus?

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.