KORONAVÍRUS ONLINE: V Česku úplne izolujú niektoré obce, Orbán nariadil zatvoriť maďarské hranice

V dôsledku koronavírusu zomrelo na celom svete 6 526 ľudí, vyliečilo sa 77.789, nakazených je 170,417 (údaje zo 16. 3., 10:42 h.)

Epidémia bola v stredu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovali sa desiatky osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvára hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na 298

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

Testovať sa daj aj Donald Trump, ktorý pred novinárov predstúpil bez rúška.

12:50 Desať belgických politických strán sa v nedeľu večer dohodlo na pozastavení rokovaní o vytvorení novej federálnej vlády, pričom do konca leta, na dobu šesť mesiacov, udelilo súčasnej vláde na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou "osobitné právomoci". Tie, ako v pondelok uviedli viaceré belgické médiá, sa týkajú predovšetkým sanitárnych a rozpočtových opatrení prijímaných na boj proti šíreniu epidémie koronavírusu. Úrady v pondelok predpoludním potvrdili, že celkovo bolo doteraz v Belgicku 1 085 osôb pozitívne testovaných na koronavírus, z toho 172 v priebehu nedele. Na chorobu zomreli štyria Belgičania.

12:47 V Poľsku sa sedemmesačné dievčatko nakazilo koronavírusom od svojich rodičov. V nemocnici na Koszarowej ulici vo Vroclavi bolo potvrdené, že 7-mesačné dieťa má koronavírusovú infekciu. Celá rodina je hospitalizovaná, ale ako zdôrazňujú nemocničné orgány, stav bábätka je dobrý.

12:33 Veľká Británia čelí nedostatku kyslíka pre nemocnice. Boris Johnson po rozhovore s hlavným hygienikom Mattom Hancockom nariadil výrobcom, aby začali vyrábať len prístroje na pľúcnu ventiláciu, ktorej je celoštátny nedostatok. Vo Veľkej Británii bolo doteraz diagnostikovaných takmer 1 400 ľudí a 35 ľudí zomrelo. Vláda vyzýva výrobcov, aby pomohli zvýšiť kapacitu nemocníc. Tisíce ľudí sa možno budú musieť spoliehať na umelú pľúcnu ventiláciu, aby ich udržali nažive.

12:30 Odbory automobilky Škoda Auto požadujú 14-dňovú karanténu pre všetkých zamestnancov firmy. Zastavila by sa tak výroba. Súčasná situácia, ktorá vzniká pre pandémiu koronavírusu, bude mať vplyv na pracovné miesta, povedal dnes pre ČTK odborový predák Jaroslav Povšík. "Chcem vyrokovať 14-dennú karanténu pre ľudí, aby sa zistilo, keď budú v izolácii, že majú napríklad nejaké príznaky a aby to niekto preveril," povedal Povšík. Počas karantény by firma podľa neho vydezinfikovala všetky miesta vo fabrike.

12:22 V nedeľu podľa nariadenia vlády vo Francúzsku zatvorili niektoré obchody, kaviarne a reštaurácie, v pondelok sa začali miestnym žiakom a študentom prázdniny vynútené pandémiou. K obmedzeniam by sa mohla čoskoro pridať povinná domáca izolácia pre všetkých obyvateľov, ktorú dnes podľa médií prerokuje francúzska bezpečnostná rada. Otázniky sa vznášajú aj nad druhým kolom komunálnych volieb naplánovaných na budúci víkend, v nedeľňajšom prvom kole neprišla k urnám vyše polovica oprávnených voličov.

Zdroj: Jan Zemiar

12:13 Maďarsko pre hrozbu šírenia koronavírusu zatvára svoje hranice, cez ktoré budú môcť prechádzať iba maďarskí občania. Všetky podujatia budú od polnoci zakázané. Podľa spravodajského servera Infostart.hu to v pondelok v parlamente vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Bary a kiná budú zatvorené. Reštaurácie a kaviarne môžu byť otvorené iba do 15.00 h. Z obchodov budú môcť byť otvorené iba potraviny, lekárne a drogérie. Vláda vyzvala ľudí vo veku nad 70 rokov, aby v záujme vlastného zdravia neopúšťali svoje obydlia. V pondelok evidovali v Maďarsku 39 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.

12:12 Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie budú v utorok na diaľku spoločne preberať ďalšie opatrenia v boji proti koronavírusu a jeho dopadom na európske hospodárstvo. Oznámil to dnes predseda Európskej rady Charles Michel. Európske krajiny zavádzajú pre šíriacu sa nákazu stále prísnejšie kroky. Úniové inštitúcie sa snažia koordinovať mnohokrát rozdielne opatrenia jednotlivých štátov a poskytovať im finančnú podporu na zmiernenie ekonomických následkov.

12:06 Britská verejnosť čelí pokute tisíc libier (cca 1122 eur) alebo väzeniu, ak niekto odmietne testy na koronavírus alebo karanténu. Úradom budú udelené núdzové právomoci, ktoré budú oznámené na budúci týždeň a umožnia policajtom použiť „primeranú silu“ na zadržanie ľudí, ktorí by mohli nakaziť ostatných. Vo Veľkej Británi sa počet mŕtvych odvčera zvýšil na 35 a infikovaných je 1 391 ľudí.

11:58 Líder britskej Labour Party a vodca opozície Jeremy Corbyn (70) by mal byť niekoľko mesiacov v karanténe - podľa plánu vlády na ochranu vyše 70-ročných seniorov. Tieňový kancelár Veľkej Británie John McDonnell uviedol, že vedúci labouristov by mal postupovať podľa lekárskych nariadení, keď bude požiadaný, aby zostal doma. Corbyn má odstúpiť z pozície lídra strany 4. apríla.

11:53 Akcie spoločnosti Primark zakrátko klesnú o 100 %, keďže obchodný reťazec, ktorý mal fungovať aj na Slovensku, uzatvára obchody v celej Európe, ale vo Veľkej Británii sú ešte otvorené. Dobrá správa je, že továrne v Ázii sa znovu otvárajú, takže zásoby sa nevyčerpajú, zlá správa je, že lídri Británie si nie sú istí, ako dlho môžu obchody udržať otvorené. Zdroj: SITA/AP/Sean Kilpatrick/The Canadian Press

11:51 Nemecko sa stalo ďalšou z krajín Európskej únie, ktorá pre šírenie koronavírusu zatvorila hranice. Stalo sa tak v pondelok ráno, pričom opatrenie sa netýka komerčnej dopravy. Nemecko uzavrelo svoje hranice s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Francúzsko rovnako zvažuje sprísnenie takýchto opatrení, pretože situácia sa podľa tamojšej vlády "rýchlo zhoršuje". Lídri skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 plánujú v pondelok videokonferenciu, počas ktorej chcú dohodnúť spoločný postup v boji proti pandémii.

11:44 V Rakúsku zaznamenali v pondelok ráno už 959 prípadov nákazy koronavírusom, pričom už šesť infikovaných pacientov sa vyliečilo, traja zomreli. Informovala o tom agentúra APA. Najviac potvrdených prípadov nákazy koronavírusom je hlásených zo spolkovej krajiny Tirolsko, kde ich zaznamenali už 254. Nasleduje Dolné Rakúsko (150 prípadov), Viedeň (122), Štajersko (111), Horné Rakúsko (196), Voralbersko (55), Salzbursko (54), Burgenland (10) a Korutánsko so siedmimi prípadmi.

11:40 Automatizované testovanie na koronavírus je na vzostupe. Dôležitosť tohto vývoja pre kontrolu epidémie sa pred víkendom do značnej miery stratila v ekonomických správach týkajúcich sa koronavírusu. Dobrá správa je, že švajčiarska farmaceutická a diagnostická spoločnosť Roche získala v USA rýchly súhlas na prvý komerčný test. To by malo výrazne urýchliť testovanie na infekcie. Automatizované laboratórne testy budú čoskoro k dispozícii aj v Európe a Rakúsku.

11:25 Bahrajnské ministerstvo zdravotníctva v pondelok ohlásilo prvé úmrtie na nový koronavírus v krajine. Ide zároveň o prvý smrteľný prípad spomedzi šiestich krajín združených v Rade pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC). Informovala o tom agentúra AFP. Obeťou ochorenia je žena vo veku 65 rokov, ktorá sa už liečila na predchádzajúce ochorenia, napísalo ministerstvo na Twitteri. Zdroj: SITA/AP Photo /Eraldo Peres

11:15 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro a jeho prívrženci sa v nedeľu zúčastnili na zhromaždeniach na jeho podporu. Nerešpektovali tak odporúčania o obmedzení spoločenských udalostí v súvislosti s nákazou koronavírusom. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP a internetový denník eldiario.es. Zhromaždenia boli namierené proti brazílskemu parlamentu a súdnictvu, ktoré podľa Bolsonara a jeho podporovateľov prezidentovi bránia vo výkone moci.

11:00 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., popredný čínsky výrobca strojárskeho a poľnohospodárskeho vybavenia daruje prvú várku 50-tisíc masiek, s ktorými dnes odlieta lietadlo z čínskeho mesta Čang-ša do Lombardska v Taliansku. Po príchode do Lombardska budú masky odovzdané miestnym zdravotníckym orgánom, ktoré ich budú distribuovať zdravotníckym pracovníkom v predných líniách pre zamedzenie šírenia koronavírusu v Taliansku.

10:51 Prvý policajt v Česku, ktorý má pozitívny test na koronavírus, je z Olomouckého kraja. Počet policajtov v karanténe pre podozrenie na nákazu od nedele stúpol o 16 na 279. Vyplynulo to z dnešného vyjadrenia polície na twitteri a tlačového oddelenia policajného prezídia pre ČTK. Český policajný zbor má asi 40-tisíc príslušníkov. Polícia v nedeľu informovala, že s ohľadom na ochranu pred nákazou obmedzí menej dôležitú činnosť, pri ktorej policajti prídu do kontaktu s ľuďmi.

10:48 V nemeckej spolkovej krajine Bavorsko bol v pondelok v súvislosti s koronavírusom s okamžitou platnosťou vyhlásený stav núdze. Informoval o tom v Mníchove bavorský krajinský premiér Markus Söder, píše agentúra DPA.

10:27 Francúzsko zvažuje úplné uzatvorenie Paríža, pretože ľudia ignorujú rady, aby zostali doma. Jerôme Salomon, francúzsky minister zdravotníctva vyzval ľudí, aby dodržiavali pravidlá. Varoval, že krajina by sa mohla dostať do fázy rozhodovania o tom, ktorých pacientov zachrániť a ktorých nie, ako je to teraz v Taliansku. Francúzsko má nakazených 5 437 osôb a 400 pacientov v intenzívnej starostlivosti. Zomrelo 127 ľudí.

10:17 Všetkým návštevníkom a zamestnancom Bieleho domu budú od pondelka v snahe sprísniť preventívne opatrenia vzhľadom na šírenie koronavírusu merať telesnú teplotu. Vyhlásil to v nedeľu hovorca Bieleho domu Judd Deere, informovala agentúra AFP. Deere uviedol, že meranie teploty v Bielom dome sa začne v pondelok ráno a bude sa týkať všetkých osôb, ktoré vkročia do komplexu Bieleho domu vrátane tamojších úradníkov, poradcov či novinárov.

10:08 Počet nakazených koronavírusom stúpol v Maďarsku v pondelok na 39. Predseda vlády Viktor Orbán ráno zvolal krízový štáb a potom sa stretol aj expertmi na epidemiológiu, informovala agentúra MTI. Cieľom stretnutí bolo prijať ďalšie nutné opatrenia v záujme zabránenia šírenia infekcie v krajine. Z 39 nakazených v Maďarsku sú deviati Iránci, jeden Brit a 29 Maďarov.

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

10:06 Pandémia koronavírusu vo Francúzsku je "veľmi znepokojivá" a "prudko sa zhoršuje". S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie francúzskeho hlavného hygienika Jérôma Salomona o tom informovala agentúra AFP. "Počet (nakazených) sa zdvojnásobuje každé tri dni. Chcem, aby si naši občania uvedomili, že sú nakazení. Mnohí sa nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pričom sú ich už stovky," vyhlásil Salomon pre rozhlasovú stanicu France Inter.

10:05 V Spojených štátoch začínajú v pondelok s klinickým testovaním vakcíny proti koronavírusu. Experimentálnu vakcínu dostane prvý účastník testovacieho procesu, uviedol predstaviteľ americkej vlády pod podmienkou anonymity, keďže Washington o ňom zatiaľ oficiálne neinformoval. Proces financuje Národný zdravotnícky inštitút, testovanie sa uskutočňuje vo výskumnom ústave v meste Seattle v štáte Washington.

10:01 Labouristka Kate Osborne sa stala druhou britskou političkou, ktorá má diagnostikovanú nákazu koronavírusom. Dnes ráno to oznámila na Twitteri. Labouristka uviedla, že sa bude izolovať, kým sa „nedostane z choroby“. Ministerka zdravotníctva Nadine Dorriesová bola prvou poslankyňou, ktorá sa koronavírusom nakazila. Je v karanténe.

I have been diagnosed with Coronavirus (#covidー19uk) following a period of self isolation and subsequent testing. — Kate Osborne (@KateOsborneMP) March 16, 2020

9:59 Maďarský minister vnútra Sándor Pintér sa musel podrobiť epidemiologickému vyšetreniu. Počas víkendu totiž vysvitlo, že minulú stredu (11.3.) sa stretol s marockým ministrom dopravy a vodohospodárstva Abdalkádirom Amarom nakazeným koronavírusom. Podľa agentúry MTI Pintér nemá žiadne príznaky ochorenia, ale v súlade so zdravotnými predpismi aj v jeho prípade vykonali potrebné vyšetrenia.

9:40 Rakúsky kancelár Sebastian Kurz očakáva, že počet nakazených v krajine stúpne v pondelok na tisíc. "Sme iba na začiatku," vyhlásil. Šírenie infekcií bude podľa neho pokračovať v tomto týždni „vysokým tempom. Musím sklamať každého, kto dúfa, že opatrenia budú fungovať iba pár dní,“ zdôraznil Kurz. Prísne nariadenia vrátane obmedzenia vychádzania platia „najmenej týždeň, potom existuje šanca na zlepšenie, potom môžeme predchádzať tomu najhoršiemu“. Zdroj: SITA/AP Photo/Visar Kryeziu 9:37 Ruskí predstavitelia rozhodli o uzatvorení hraníc s Bieloruskom v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Oznámil to v pondelok ruský premiér Michail Mišustin, píše agentúra TASS.

"Naďalej budeme vyvíjať všetko úsilie, aby sme ochránili našu krajinu pred touto novou hrozbou, budeme proaktívni a prijmeme dôkladné opatrenia, aby sme v prvom rade zabránili masovému šíreniu koronavírusu," prisľúbil ruský premiér.

9:35 Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil od pondelka karanténu v siedmich venezuelských štátoch vrátane hlavného mesta Caracas, informovala agentúra AFP. Pozastavené budú všetky služby okrem rozvozu potravín, zdravotníckych služieb a služieb v oblasti dopravy a bezpečnosti. Maduro uviedol, že pri zavádzaní opatrení sa inšpiroval Čínou. "Nie sú to hromadné prázdniny. Je to hromadná karanténa, ktorá si vyžaduje vysokú mieru spoločenskej disciplíny a sebakontroly," povedal a dodal, že ľudia majú zostať doma.

9:33 Viaceré preventívne opatrenia v boji proti koronavírusu prijalo aj Turecko. Od pondelka budú dočasne zavreté bary a nočné kluby, uzavreté školy a univerzity a tiež pozastavenie letov do viacerých krajín. V nedeľu v krajine zriadili karanténne miesta pre viac ako 10 300 ľudí, ktorí sa vracajú z pútí z pútnických miest v Saudskej Arábii.

9:30 Česká vláda od dneška, t. j. pondelka zakazuje voľný pohyb na území celej Českej republiky s výnimkou ciest do práce, za rodinou, k lekárovi alebo na nákup potrebných základných vecí.

9:25 Milióny zamestnancov vo Veľkej Británii dnes zostali doma, z toho len niektorí na home office. V Británii sa koronavírusom nakazilo už 1 391 a počet obetí vyskočil na 35. Na írskom ostrove denne pribúda 10 až 15 infikovaných.

9:19 Počet nakazených v Poľsku sa zvýšil o ďalších 25. Podľa ministerstva zdravotníctva sa potvrdené prípady týkajú deviatich ľudí z Dolnosliezskeho vojvodstva (Vroclav a Wałbrzych), päť ľudí z Mazowieckeho vojvodstva (Varšava), traja z Veľkopoľského vojvodstva (Kalisz a Poznań), dvaja ľudia z vojvodstva Opole (Opole), dvaja zo Sliezska (Cieszyn, Tychy), dvaja ľudia z Podkarpatského vojvodstva a dvaja ľudia z vojvodstva Lodž (Lodž). Iba jedna osoba je vo vážnom stave. Celkovo je v Poľsku infikovaných 150 ľudí, hlásia tri úmrtia. Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

9:10 Česká Vysočina má štyri nové potvrdené prípady. Tri ženy a muž boli na hasičských oslavách v obci Kynice na Havlíčkobrodsku. Ich stav je dobrý, majú len mierne ťažkosti a sú v domácej karanténe. Oslava dobrovoľných hasičov sa podľa starostky Jaroslavy Smetanovej konala 7. marca. Jeden z účastníkov oslavy z Prahy zrejme prišiel už s nákazou. Všetkých účastníkov oslavy sa teraz snažia dostať do karantény.

9:06 Taliansko v nedeľu informovalo, že za uplynulých 24 hodín zomrel na následky ochorenia na koronavírus rekordne vysoký počet ľudí, spolu 368. Informovala o tom agentúra AFP. V regióne Lombardsko, ktorý je pandémiou koronavírusu zasiahnutý najviac, zaznamenali až 252 úmrtí za jeden deň. ​Celkovo bolo v Taliansku od vypuknutia nákazy zaznamenaných 1 809 obetí.

8:56 V Rakúsku zomrela žena († 76) zo Štajerska nakazená koronavírusom. Žena bola hospitalizovaná a mala niekoľko chronických ochorení. V Rakúsku je to už tretia obeť.

Pacientka bola prijatá v piatok. Predtým sa o ňu starali v opatrovateľskom dome v Hartbergu. Dom má 162 lôžok a cez víkend ho dali do karantény. V krajine sa ochromil život, školáci zostávajú doma. Fiat Chrysler úplne prerušil výrobu. Pozitívna správa je, že všetky tri pobočky AT&S v Číne opäť začali pracovať. Číňania sa však obávajú, že koronavírus k nim opäť prinesú Európania.

8:49 Českí hygienici dnes skoro ráno uzavreli 21 obcí na Olomoucku vrátane Uničova, Červenky a Litovle, aby zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Ľudia nemôžu územie miest a a obcí opustiť minimálne na dobu 14 dní. Opatrenie sa týka aj dopravy, na diaľnici D35 sú od dnešného rána uzavreté zjazdy a nájazdy 248 a 253 na diaľnici pri Litovli, uviedlo Národné dopravné informačné centrum. Na Litovelsku a Uničovsku bolo v nedeľu evidovaných 25 prípadov koronavírusu, v celom Olomouckom kraji 32.

8:39 Krásna ruská modelka a herečka Olga Kurylenko, jedna z Bondových dievčin bola pozitívne testovaná na koronavírus. Asi týždeň sa necítila dobre, bola unavená a slabá a mala zvýšenú teplotu. Teraz je v karanténe. Všetkým svojim fanúšikom odkazuje, aby dodržiavali všetky nariadenia vlád a lekárov a chránili sa.

8:00 Libanonská vláda v nedeľu rozhodla o zavedení celoštátneho stavu núdze a mobilizácii s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA. S platnosťou do 29. marca budú v krajine podľa slov libanonskej ministerky informácií Manal Abd as-Samadovej uzatvorené všetky verejné aj súkromné inštitúcie s výnimkou nemocníc, lekární a pekární. "Sme teraz v stave zdravotnej núdze," uviedol po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom Aúnom premiér tejto blízkovýchodnej krajiny Hasan Dijáb.

7:45 Španielsko v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu nasadí v postihnutých oblastiach príslušníkov armády, informovali denníky El Nacional a El País. Budú rozmiestnené v oblastiach považovaných za ohniská nákazy. Patrí medzi ne hlavné mesto Madrid, ale aj mestá Sevilla, Valencia, Zaragoza, León a dva z Kanárskych Ostrovov. Španielska vláda vyhlásila v sobotu - v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v krajine - zákaz vychádzania.

7:30 Južná Kórea rozšírila v nedeľu o polnoci mimoriadne opatrenia na letiskách na všetky štáty Európy. Dôvodom sú prípady osôb, ktoré sa vírusom infikovali v zahraničí, ako aj stúpajúci počet nových nakazených v Európe, informovala agentúra Jonhap. Špeciálne skríningy zdravotného stavu na letiskách doteraz platili pre šesť európskych krajín - Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Britániu a Holandsko. Podobné opatrenia už Kórea predtým zaviedla pre ľudí cestujúcich z Číny, Japonska, Iránu, Hongkongu a Macau.

07:20 Česko má 298 prípadov koronavírusu, takmer polovica nepozná miesto nákazy

Česko má 298 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Od nedeľnej polnoci pribudlo päť chorých, v nedeľu ráno bolo nakazených 214. U takmer polovice prípadov (46 percent) hygienici nepoznajú miesto nákazy, tretina sa nakazila v zahraničí, pätina v Česku. Dáta zverejnilo ministerstvo zdravotníctva dnes k 7:00 na špeciálnej stránke ku koronavírusu.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) na nočnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády zmienil, že sa hygienici stále snažia vyhľadávať kontakty nakazených. Medzi krajinami, v ktorých sa Česi nakazili, naďalej podľa dát ministerstva prevažuje Taliansko so 76 prípadmi, nasleduje Rakúsko s 13 prípadmi. Testovaných bolo zatiaľ vyše 5000 ľudí.

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

06:50 Hygienici kvôli koronavírusu uzavreli Litovel, Uničov a Červenku

Hygienici dnes skoro ráno uzavreli Uničov, Červenku a Litovel na Olomoucku, aby tam zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Ľudia nemôžu tieto dve mestá a obec s celkom 24.000 obyvateľmi opustiť, zakázaný je vstup. Zásobovanie potravinami a ďalším potrebným tovarom je zachované a nijako sa nemení, oznámil dnes na webe Uničova starosta Radek Vincour (ODS). Na Litovelsku a Uničovsku bolo v nedeľu večer evidovaných 25 prípadov koronavírusu, v celom Olomouckom kraji ich bolo 32.

06:44 New York aj Los Angeles zatvárajú všetky bary a reštaurácie

Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že obmedzuje prevádzku približne 27-tisíc reštaurácií, barov a kaviarní na donášky a konzumáciu mimo týchto zariadení počnúc od utorka. Zatvorené budú tiež nočné kluby, kiná, divadlá a koncertné haly. Starosta Los Angeles Eric Garcetti vydal v nedeľu príkaz na zatvorenie barov, nočných klubov, zábavných centier a posilňovní najmenej do 31. marca.

Reštaurácie budú pre verejnosť rovnako zatvorené s výnimkami ako v New Yorku. Obchody s potravinami ostávajú otvorené. Pravidlá budú platiť v celej Kalifornii. K podobným opatreniam týkajúcim sa barov a reštaurácií pristúpili aj v ďalších štátoch ako Illinois, Ohio, Massachusetts či Washington. Posledný menovaný je najviac zasiahnutým americkým štátom s viac než 40 obeťami koronavírusu. V Spojených štátoch sa ním celkovo nakazilo už takmer 3 800 osôb a 69 ochoreniu podľahlo.

Zdroj: TASR/AP/Mark Lennihan

06:42 Srbsko vyhlásilo pre koronavírus núdzový stav

Srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil v nedeľu v krajine núdzový stav s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Opatrenie povedie k uzavretiu mnohých verejných priestorov a nasadeniu vojakov na stráženie dôležitých objektov, ako sú nemocnice, informujú agentúry AFP a APA.

"Od zajtra (pondelka) nebudú otvorené školy, škôlky, univerzity, všetko sa zatvorí, žiaden tréning, športy... Uzavrieme sa, aby sme zachránili naše životy, zachránili našich rodičov, zachránili našich seniorov," citovala Vučiča AFP. Vučič sa na tlačovej konferencii obrátil najmä na ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorých vláda podľa neho vyzýva, aby najbližších 30 dní zostali doma. Ide o jediný spôsob, ako prežiť, vyhlásil prezident.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

06:33 Vakcínu proti koronavírusu začnú testovať v pondelok, tvrdí vládny zdroj USA

Prvý účastník skúšky dostane experimentálnu vakcínu v pondelok, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity, keďže testovanie zatiaľ nebolo verejne oznámené. Dodal, že skúšku financuje Národný zdravotnícky inštitút (NIH), pričom sa koná vo výskumnom ústave v meste Seattle. Americkí zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že úplné overenie potenciálnej vakcíny potrvá rok až rok pol.

Testovanie sa má začať na skupine 45 mladých, zdravých dobrovoľníkov s rôznymi dávkami očkovacej látky, ktorú spoločne vyvinuli NIH a spoločnosť Moderna Inc. Účastníci sa nemôžu nakaziť, pretože injekcie, ktoré dostanú, neobsahujú samotný vírus. Cieľom je výlučne overiť, že tieto vakcíny nepreukazujú znepokojujúce vedľajšie účinky, čo by umožnilo uskutočniť väčšie testy.

Zdroj: TASR/Julian Stratenschulte/dpa

06:28 Účasť na komunálnych voľbách bola v čase šírenia koronavírusu nízka

Rekordne nízka účasť poznačila v nedeľu komunálne voľby vo Francúzsku, keď milióny voličov nešli v prvom kole hlasovať pre obavy z nového koronavírusu. Objavili sa aj výzvy na zrušenie druhého kola o týždeň v čase úsilia zastaviť šírenie nákazy, píše agentúra AFP. Inštitúty pre prieskum verejnej mienky odhadli mieru neúčasti na 54 až 56 percent, čo je o 20 percentuálnych bodov viac než predošlý "rekord" z komunálnych volieb spred šiestich rokov.

Premiér Édouard Philippe, ktorý kandiduje na starostu normandského prístavného mesta Le Havre, uviedol, že s vedcami prekonzultuje konanie druhého kola volieb budúcu nedeľu. "Vysoká miera neúčasti demonštruje rastúce obavy našich občanov z tejto krízy," povedal Philippe v televíznom vystúpení po zatvorení volebných miestností.

Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole, Jean-Francois Badias

06:24 V Rakúsku začínajú platiť nové obmedzenia, Kurz avizuje rozsiahly stop letov

Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa "takmer zastaví", vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer. V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF o koronavírusovej kríze vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa "neodkladne" vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti.

Rakúska vláda medzitým zverejnila v úradnom vestníku nové prísne nariadenia pre boj proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom. Rozsiahle obmedzenie pohybu ľudí vo verejnom priestore, ako aj značné uzavretie obchodov a reštaurácií, tak od pondelka aj oficiálne nadobudlo účinnosť. Od pondelka musia obyvatelia Rakúska zostať z veľkej časti vo svojich domovoch.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ronald Zak

06:20 Čína hlási 16 nových prípadov nákazy koronavírusom a 14 úmrtí

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Číne zostáva podľa pondelkových oficiálnych údajov na nízkej úrovni. V krajine však rastú obavy z chorých ľudí, ktorí pricestujú zo zahraničia. Za uplynulý deň nahlásili v Číne 14 ďalších úmrtí a 16 nových infikovaných, z ktorých dvanástim zistili ochorenie pri príchode do krajiny a sú tak v oficiálnej štatistike vedení ako "importované prípady". Viac než 65.000 ľudí sa v Číne vyliečilo, z nich 838 za posledných 24 hodín. Peking dosiaľ hlásil spolu 123 tzv. dovezených prípadov.

Zdroj: SITA/Tao Ming/Xinhua via AP

06:16 Nemecko zavádza kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s piatimi krajinami

Nemecko od pondelkového rána zavedie rozsiahle kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom. Takéto ďalšie opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu oznámil v nedeľu večer nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

"Šírenie koronavírusu postupuje rýchlo a agresívne... jedným z najdôležitejších opatrení bude prerušiť reťazec infekcie," citovala z vyjadrenia Seehofera pred novinármi agentúra AFP. Nové opatrenie nadobudne účinnosť v pondelok o 8.00 h SEČ, týkať sa nebude pohybu tovaru a ľudí dochádzajúcich cez hranicu do práce.

Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP

06:12 Trump vyzval Američanov, aby hromadne nevykupovali potraviny

Americký prezident Donald Trump v nedeľu v súvislosti s novým koronavírusom vyzval občanov, aby prestali hromadne vykupovať potraviny a iné základné potreby a "upokojili sa". Jeho apel prišiel v čase, keď ľudia vyprázdnili regály mnohých supermarketov a robia si zásoby konzerv či toaletného papiera, píše agentúra AP.

Trump na brífingu v Bielom dome povedal, že obchody sa usilujú držať krok s dopytom. "Nemusíte toľko nakupovať. Neponáhľajte sa. Jednoducho sa upokojte," vyhlásil s tým, že "všetko to prejde". A následne zdôraznil: "Môžete, prosím, nakupovať trocha menej?"

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

06:00 Česká vláda zakázala od polnoci voľný pohyb ľudí v celej krajine

Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy. Po rokovaní vlády o zavedení celoštátnej karantény to večer oznámil premiér Andrej Babiš, informovali české médiá.

V Česku aktuálne evidujú 293 ľudí nakazených koronavírusom, nárast ich počtu za nedeľu dosiahol 33 percent, ako uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Zákaz voľného pohybu sa nevzťahuje okrem ciest do zamestnania tiež nevyhnutných ciest za rodinou, nákupu základných životných potrieb alebo ciest do zdravotníckych zariadení, píšu Novinky.cz.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u amerického prezidenta Donalda Trumpa bol podľa jeho osobného lekára negatívny, informovala agentúra AP. Biely dom zverejnil výsledky testu v sobotu večer po tom, ako Trump pár hodín predtým novinárom oznámil, že si dal urobiť test na koronavírus.

Trump na sobotňajšom brífingu v Bielom dome povedal, že krátko predtým ako vstúpil do miestnosti, aby diskutoval o úsilí vlády zastaviť šírenie koronavírusu, si odmeral teplotu a bola "úplne normálna". Novým koronavírusom sa v USA nakazilo už viac ako 2200 ľudí a spôsobil najmenej 50 úmrtí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Španielsko pre koronavírus zakázalo občanom opúšťať svoje domovy​

Španielska vláda v sobotu v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.

Premiér Pedro Sánchez ohlásil obmedzenie pohybu po tom, ako došlo v 46-miliónovom Španielsku k prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na vyše 5700.

Španielsko len od piatka potvrdilo viac než 1500 nových prípadov nákazy koronavírusom. Prípadov infekcie má krajina celkovo 5753, čo je po Taliansku druhý najvyšší počet v Európe. V madridskej oblasti boli už predtým zatvorené všetky bary a reštaurácie so zámerom zamedziť šíreniu nákazy. Väčšinu prípadov infekcie dosiaľ zaznamenalo hlavné mesto Madrid.

Zdroj: SITA/AP/Kenzo Tribouillard ​

Doterajšia bilancia koronavírusu

V dôsledku nového koronavírusu zomrelo vo svete už 5043 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 pacientov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, počet vyliečených uvádza Univerzita Johna Hopkinsa v americkom Baltimore.

Vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa nakazilo už viac ako 135.000 ľudí v 121 krajinách.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo 3176 ľudí v pevninskej Číne, 1016 v Taliansku a 514 v Iráne. Väčšina vyliečených (64.152) pochádza z Číny, 3529 nakazených sa vyliečilo v Iráne a 1258 v Taliansku.

Podľa denníka South China Morning Post, ktorý odkazuje na zatiaľ nezverejnený materiál čínskej vlády, sa nový koronavírus po prvýkrát objavil v čínskej provincii Chu-pej vlani v novembri.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.

