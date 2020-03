KORONAVÍRUS Celosvetovú pandémiu sledujeme ONLINE: Kritická situácia je aj v Španielsku

SVET - Počet mŕtvych v Taliansku prekročil 1800. Americký prezident Donald Trump neviem prestať s podávaním rúk, aj napriek tomu, to hygienici neodporúčajú. Kritická situácia s novým koronovírusom je aj v Španielsku. Česi chcú vyhlásiť úplnú karanténu a Poľsko zatvorilo hranice. Celosvetovú pandémiu aj dnes sledujeme ONLINE.

V dôsledku koronavírusu zomrelo viac ako 6000 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 (údaje z 13. 3.)

Epidémia bola v stredu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovali sa desiatky osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvára hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na vyše sto

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

Testovať sa daj aj Donald Trump, ktorý pred novinárov predstúpil bez rúška.

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

06:50 Hygienici kvôli koronavírusu uzavreli Litovel, Uničov a Červenku

Hygienici dnes skoro ráno uzavreli Uničov, Červenku a Litovel na Olomoucku, aby tam zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Ľudia nemôžu tieto dve mestá a obec s celkom 24.000 obyvateľmi opustiť, zakázaný je vstup. Zásobovanie potravinami a ďalším potrebným tovarom je zachované a nijako sa nemení, oznámil dnes na webe Uničova starosta Radek Vincour (ODS). Na Litovelsku a Uničovsku bolo v nedeľu večer evidovaných 25 prípadov koronavírusu, v celom Olomouckom kraji ich bolo 32.

06:44 New York aj Los Angeles zatvárajú všetky bary a reštaurácie

Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že obmedzuje prevádzku približne 27-tisíc reštaurácií, barov a kaviarní na donášky a konzumáciu mimo týchto zariadení počnúc od utorka. Zatvorené budú tiež nočné kluby, kiná, divadlá a koncertné haly. Starosta Los Angeles Eric Garcetti vydal v nedeľu príkaz na zatvorenie barov, nočných klubov, zábavných centier a posilňovní najmenej do 31. marca.

Reštaurácie budú pre verejnosť rovnako zatvorené s výnimkami ako v New Yorku. Obchody s potravinami ostávajú otvorené. Pravidlá budú platiť v celej Kalifornii. K podobným opatreniam týkajúcim sa barov a reštaurácií pristúpili aj v ďalších štátoch ako Illinois, Ohio, Massachusetts či Washington. Posledný menovaný je najviac zasiahnutým americkým štátom s viac než 40 obeťami koronavírusu. V Spojených štátoch sa ním celkovo nakazilo už takmer 3 800 osôb a 69 ochoreniu podľahlo.

Zdroj: TASR/AP/Mark Lennihan

06:42 Srbsko vyhlásilo pre koronavírus núdzový stav

Srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil v nedeľu v krajine núdzový stav s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Opatrenie povedie k uzavretiu mnohých verejných priestorov a nasadeniu vojakov na stráženie dôležitých objektov, ako sú nemocnice, informujú agentúry AFP a APA.

"Od zajtra (pondelka) nebudú otvorené školy, škôlky, univerzity, všetko sa zatvorí, žiaden tréning, športy... Uzavrieme sa, aby sme zachránili naše životy, zachránili našich rodičov, zachránili našich seniorov," citovala Vučiča AFP. Vučič sa na tlačovej konferencii obrátil najmä na ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorých vláda podľa neho vyzýva, aby najbližších 30 dní zostali doma. Ide o jediný spôsob, ako prežiť, vyhlásil prezident.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

06:33 Vakcínu proti koronavírusu začnú testovať v pondelok, tvrdí vládny zdroj USA

Prvý účastník skúšky dostane experimentálnu vakcínu v pondelok, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity, keďže testovanie zatiaľ nebolo verejne oznámené. Dodal, že skúšku financuje Národný zdravotnícky inštitút (NIH), pričom sa koná vo výskumnom ústave v meste Seattle. Americkí zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že úplné overenie potenciálnej vakcíny potrvá rok až rok pol.

Testovanie sa má začať na skupine 45 mladých, zdravých dobrovoľníkov s rôznymi dávkami očkovacej látky, ktorú spoločne vyvinuli NIH a spoločnosť Moderna Inc. Účastníci sa nemôžu nakaziť, pretože injekcie, ktoré dostanú, neobsahujú samotný vírus. Cieľom je výlučne overiť, že tieto vakcíny nepreukazujú znepokojujúce vedľajšie účinky, čo by umožnilo uskutočniť väčšie testy.

Zdroj: TASR/Julian Stratenschulte/dpa

06:28 Účasť na komunálnych voľbách bola v čase šírenia koronavírusu nízka

Rekordne nízka účasť poznačila v nedeľu komunálne voľby vo Francúzsku, keď milióny voličov nešli v prvom kole hlasovať pre obavy z nového koronavírusu. Objavili sa aj výzvy na zrušenie druhého kola o týždeň v čase úsilia zastaviť šírenie nákazy, píše agentúra AFP. Inštitúty pre prieskum verejnej mienky odhadli mieru neúčasti na 54 až 56 percent, čo je o 20 percentuálnych bodov viac než predošlý "rekord" z komunálnych volieb spred šiestich rokov.

Premiér Édouard Philippe, ktorý kandiduje na starostu normandského prístavného mesta Le Havre, uviedol, že s vedcami prekonzultuje konanie druhého kola volieb budúcu nedeľu. "Vysoká miera neúčasti demonštruje rastúce obavy našich občanov z tejto krízy," povedal Philippe v televíznom vystúpení po zatvorení volebných miestností.

Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole, Jean-Francois Badias

06:24 V Rakúsku začínajú platiť nové obmedzenia, Kurz avizuje rozsiahly stop letov

Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa "takmer zastaví", vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer. V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF o koronavírusovej kríze vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa "neodkladne" vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti.

Rakúska vláda medzitým zverejnila v úradnom vestníku nové prísne nariadenia pre boj proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom. Rozsiahle obmedzenie pohybu ľudí vo verejnom priestore, ako aj značné uzavretie obchodov a reštaurácií, tak od pondelka aj oficiálne nadobudlo účinnosť. Od pondelka musia obyvatelia Rakúska zostať z veľkej časti vo svojich domovoch.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ronald Zak

06:20 Čína hlási 16 nových prípadov nákazy koronavírusom a 14 úmrtí

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Číne zostáva podľa pondelkových oficiálnych údajov na nízkej úrovni. V krajine však rastú obavy z chorých ľudí, ktorí pricestujú zo zahraničia. Za uplynulý deň nahlásili v Číne 14 ďalších úmrtí a 16 nových infikovaných, z ktorých dvanástim zistili ochorenie pri príchode do krajiny a sú tak v oficiálnej štatistike vedení ako "importované prípady". Viac než 65.000 ľudí sa v Číne vyliečilo, z nich 838 za posledných 24 hodín. Peking dosiaľ hlásil spolu 123 tzv. dovezených prípadov.

Zdroj: SITA/Tao Ming/Xinhua via AP

06:16 Nemecko zavádza kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s piatimi krajinami

Nemecko od pondelkového rána zavedie rozsiahle kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom. Takéto ďalšie opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu oznámil v nedeľu večer nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

"Šírenie koronavírusu postupuje rýchlo a agresívne... jedným z najdôležitejších opatrení bude prerušiť reťazec infekcie," citovala z vyjadrenia Seehofera pred novinármi agentúra AFP. Nové opatrenie nadobudne účinnosť v pondelok o 8.00 h SEČ, týkať sa nebude pohybu tovaru a ľudí dochádzajúcich cez hranicu do práce.

Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP

06:12 Trump vyzval Američanov, aby hromadne nevykupovali potraviny

Americký prezident Donald Trump v nedeľu v súvislosti s novým koronavírusom vyzval občanov, aby prestali hromadne vykupovať potraviny a iné základné potreby a "upokojili sa". Jeho apel prišiel v čase, keď ľudia vyprázdnili regály mnohých supermarketov a robia si zásoby konzerv či toaletného papiera, píše agentúra AP.

Trump na brífingu v Bielom dome povedal, že obchody sa usilujú držať krok s dopytom. "Nemusíte toľko nakupovať. Neponáhľajte sa. Jednoducho sa upokojte," vyhlásil s tým, že "všetko to prejde". A následne zdôraznil: "Môžete, prosím, nakupovať trocha menej?"

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

06:00 Česká vláda zakázala od polnoci voľný pohyb ľudí v celej krajine

Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy. Po rokovaní vlády o zavedení celoštátnej karantény to večer oznámil premiér Andrej Babiš, informovali české médiá.

V Česku aktuálne evidujú 293 ľudí nakazených koronavírusom, nárast ich počtu za nedeľu dosiahol 33 percent, ako uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Zákaz voľného pohybu sa nevzťahuje okrem ciest do zamestnania tiež nevyhnutných ciest za rodinou, nákupu základných životných potrieb alebo ciest do zdravotníckych zariadení, píšu Novinky.cz.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u amerického prezidenta Donalda Trumpa bol podľa jeho osobného lekára negatívny, informovala agentúra AP. Biely dom zverejnil výsledky testu v sobotu večer po tom, ako Trump pár hodín predtým novinárom oznámil, že si dal urobiť test na koronavírus.

Trump na sobotňajšom brífingu v Bielom dome povedal, že krátko predtým ako vstúpil do miestnosti, aby diskutoval o úsilí vlády zastaviť šírenie koronavírusu, si odmeral teplotu a bola "úplne normálna". Novým koronavírusom sa v USA nakazilo už viac ako 2200 ľudí a spôsobil najmenej 50 úmrtí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Španielsko pre koronavírus zakázalo občanom opúšťať svoje domovy​

Španielska vláda v sobotu v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.

Premiér Pedro Sánchez ohlásil obmedzenie pohybu po tom, ako došlo v 46-miliónovom Španielsku k prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na vyše 5700.

Španielsko len od piatka potvrdilo viac než 1500 nových prípadov nákazy koronavírusom. Prípadov infekcie má krajina celkovo 5753, čo je po Taliansku druhý najvyšší počet v Európe. V madridskej oblasti boli už predtým zatvorené všetky bary a reštaurácie so zámerom zamedziť šíreniu nákazy. Väčšinu prípadov infekcie dosiaľ zaznamenalo hlavné mesto Madrid.

Zdroj: SITA/AP/Kenzo Tribouillard ​

Doterajšia bilancia koronavírusu

V dôsledku nového koronavírusu zomrelo vo svete už 5043 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 pacientov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, počet vyliečených uvádza Univerzita Johna Hopkinsa v americkom Baltimore.

Vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa nakazilo už viac ako 135.000 ľudí v 121 krajinách.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo 3176 ľudí v pevninskej Číne, 1016 v Taliansku a 514 v Iráne. Väčšina vyliečených (64.152) pochádza z Číny, 3529 nakazených sa vyliečilo v Iráne a 1258 v Taliansku.

Podľa denníka South China Morning Post, ktorý odkazuje na zatiaľ nezverejnený materiál čínskej vlády, sa nový koronavírus po prvýkrát objavil v čínskej provincii Chu-pej vlani v novembri.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.