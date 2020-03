KORONAVÍRUS vo svete sledujeme ONLINE: Testovať sa dal aj Donald Trump, hranice kontroluje aj Poľsko

V dôsledku koronavírusu zomrelo zhruba 5000 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 (údaje z 13. 3.)

Epidémia bola v stredu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovali sa desiatky osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvára hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na vyše sto

Testovať sa daj aj Donald Trump, ktorý pred novinárov predstúpil bez rúška.

08:12 Čínsky magnát, ktorý kritizoval postup proti koronavírusu, zmizol

Niekdajší vplyvný čínsky realitný magnát, ktorý v uplynulých týždňoch kritizoval prístup čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga k boju proti novému typu koronavírusu, zmizol. Dnes o tom informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na troch jeho priateľov.

S Žen Č'-čchiangom, členom čínskej komunistickej strany, ktorý predtým býval šéfom jednej štátnej stavebnej spoločnosti, sa im nepodarilo skontaktovať od štvrtka. "Ide o verejne známu osobnosť a o jeho zmiznutí sa vie. Inštitúcie, ktoré sú za to zodpovedné, by k tomu čo najskôr mali dať rozumné vysvetlenie," povedala Reuters Ženova blízka priateľka a podnikateľka Wang-Jing.

07:32 Austrália zavádza povinnú karanténu pre všetkých, ktorí prídu zo zahraničia

Austrália v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v nedeľu oznámila, že každý, kto príde zo zahraničia do krajiny, bude čeliť povinnej 14-dňovej izolácii. "Budeme si musieť zvyknúť na určité zmeny v spôsobe, akým žijeme naše životy," uviedol austrálsky premiér Scott Morrison, dodajúc, že opatrenie nadobudne účinnosť o polnoci (nedeľa 14 h. SEČ).

Morrison tiež povedal, že všetky výletné lode budú úplne zakázané a že očakáva, že "turistická premávka veľmi rýchlo ustane". "Ak váš kolega bol na Bali, vráti sa a zjaví sa v práci sediac vedľa vás, dopustí sa tým trestného činu," povedal Morrison.

07:06 V Česku je 214 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom

V Česku je 214 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Od sobotňajšieho večera pribudlo 25 nových prípadov, počas soboty pribudlo 39 nakazených. Dve tretiny chorých sa infikovali v zahraničí, tretina v Českej republike. Z krajín, v ktorých sa Česi nakazili, stále prevažuje Taliansko (74,5 percenta), ktoré je v súčasnosti štátom s najvyšším počtom novo nakazených na svete. Z Rakúska si nákazu "priviezlo" 12,7 percenta chorých Čechov.

07:04 Aj napriek zákazu vstupu sa do Tatier vydalo dosť ľudí

Hoci úrady kvôli šíreniu nového typu koronavírusu v piatok pre turistov uzavreli poľskú stranu Tatier, strážcovia tamojšieho národného parku v sobotu na chodníkoch pristihli dosť výletníkov. Portálu onet.pl to povedal veliteľ stráže Tatranského národného parku Edward Wlazlo. Len pri jazere Morskie Oko, jedného z najobľúbenejších turistických cieľov, to bolo podľa neho viac ako päť desiatok osôb.

"Ľudia prišli do Tatier, pretože dobu ohrozenia považujú za prázdniny navyše, čo je trestuhodné," povedal Wlazlo. Dodal, že turisti, ktoré strážcovia v parku stretli, tvrdili, že v oblasti býva, občianskym preukazom to ale doložiť nedokázali. Zákaz vstupu do Tatier sa nevzťahuje na ľudí, ktorí tam trvale žijú.

07:02 V pevninskej Číne za sobotu pribudlo len 20 nakazených

Úrady v pevninskej Číne za sobotu zaznamenali 20 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu, ďalších desať ľudí infekcii podľahlo. Južná Kórea dnes oznámila 76 nových prípadov, kým v sobotu informovala o 107 ľuďoch s pozitívnym testom na koronavírus.

Počet novo nakazených sa oproti piatku o deväť zvýšil, smrteľných obetí je naopak o tri menej. V pevninskej Číne sa od začiatku terajšej pandémie choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, nakazilo 80.844 ľudí, z nich 3199 zomrelo.

06:41 Rakúska vláda dá 4 miliardy eur na riešenie ekonomických dopadov koronavírusu

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že koronavírusový krízový fond bude určený na podporu spoločností a zamestnancov, ktorí boli nútení prejsť na systém vyplácania hodinovej mzdy alebo prišli o prácu kvôli prepuknutiu epidémie nového koronavírusu v krajine.

Kurz tiež potvrdil, že rakúska vláda v prípade potreby pristúpi k znárodneniu kľúčových firiem. Minister financií Gernot Bluemel povedal, že koronavírusový fond "potopí plány krajiny dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2020".

06:37 Georgia ako druhý americký štát odložila primárky kvôli koronavírusu

Georgia je druhým americkým štátom, ktorý sa kvôli obavám z koronavírusu rozhodol presunúť primárky z 24. marca na 19. mája. Rozhodnutie prišlo po tom, ako guvernér Brian Kemp, najvyšší volebný predstaviteľ štátu Georgia, podpísal núdzové vyhlásenie, ktoré uvoľnilo rozsiahle právomoci v boji proti pandémii choroby Covid-19. V sobotu predniesol guvernér prejav, v ktorom vyzval cirkvi, školy a iné inštitúcie, aby zvážil zrušenie veľkých zhromaždení vzhľadom k rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom v štáte.

06:29 Berlín zastavuje verejný život

Mesto Berlín v snahe zastaviť šírenie koronavírusu zakázalo všetky verejné a súkromné podujatia s účasťou viac ako 50 ľudí, informovala agentúra DPA dodajúc, že opatrenie nadobúda účinnosť ihneď. Mestské úrady v hlavnom meste Nemecka zatvorili všetky kiná, divadlá, koncertné sály a športové zariadenia vrátane telocviční a fitnes centier, ako aj bary, krčmy, kasína a kluby, a to minimálne do 19. apríla. Berlínske reštaurácie zostanú otvorené, len ak ich zákazníci budú schopní dodržať 1,5-metrovú vzdialenosť jeden od druhého.

06:24 Sýria kvôli koronavírusu odložila parlamentné voľby

Sýria odložila parlamentné voľby, ktoré sa mali uskutočniť 13. apríla. Stalo sa tak v rámci opatrení, ktoré majú vojnou postihnutú krajinu ochrániť pred epidémiou koronavírusu, informovala agentúra AFP. Prezidentská kancelária na svojom oficiálnom účte na sociálnych médiách informovala, že nový termín volieb bol stanovený na 20. mája.

06:17 Manželka španielskeho premiéra Sáncheza má koronavírus

Manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, Begona Gómezová, bola pozitívne testovaná na nový druh koronavírusu. Zdravotný stav predsedu vlády i jeho manželky je podľa vyhlásenia vlády dobrý. Nachádzajú sa v ich rezidencii v Moncloovom paláci v Madride, kde sídli vláda a riadia sa pokynmi lekárov.

06:10 Trumpov test na koronavírus bol negatívny

Test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u amerického prezidenta Donalda Trumpa bol podľa jeho osobného lekára negatívny, informovala agentúra AP. Biely dom zverejnil výsledky testu v sobotu večer po tom, ako Trump pár hodín predtým novinárom oznámil, že si dal urobiť test na koronavírus.

Trump na sobotňajšom brífingu v Bielom dome povedal, že krátko predtým ako vstúpil do miestnosti, aby diskutoval o úsilí vlády zastaviť šírenie koronavírusu, si odmeral teplotu a bola "úplne normálna". Novým koronavírusom sa v USA nakazilo už viac ako 2200 ľudí a spôsobil najmenej 50 úmrtí.

06:05 Španielsko pre koronavírus zakázalo občanom opúšťať svoje domovy​

Španielska vláda v sobotu v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.

Premiér Pedro Sánchez ohlásil obmedzenie pohybu po tom, ako došlo v 46-miliónovom Španielsku k prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na vyše 5700.

Španielsko len od piatka potvrdilo viac než 1500 nových prípadov nákazy koronavírusom. Prípadov infekcie má krajina celkovo 5753, čo je po Taliansku druhý najvyšší počet v Európe. V madridskej oblasti boli už predtým zatvorené všetky bary a reštaurácie so zámerom zamedziť šíreniu nákazy. Väčšinu prípadov infekcie dosiaľ zaznamenalo hlavné mesto Madrid.

Doterajšia bilancia koronavírusu

V dôsledku nového koronavírusu zomrelo vo svete už 5043 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 pacientov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, počet vyliečených uvádza Univerzita Johna Hopkinsa v americkom Baltimore.

Vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa nakazilo už viac ako 135.000 ľudí v 121 krajinách.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo 3176 ľudí v pevninskej Číne, 1016 v Taliansku a 514 v Iráne. Väčšina vyliečených (64.152) pochádza z Číny, 3529 nakazených sa vyliečilo v Iráne a 1258 v Taliansku.

Podľa denníka South China Morning Post, ktorý odkazuje na zatiaľ nezverejnený materiál čínskej vlády, sa nový koronavírus po prvýkrát objavil v čínskej provincii Chu-pej vlani v novembri.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.