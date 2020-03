KORONAVÍRUS vo svete sledujeme ONLINE: Maďarsko hlási prvú obeť!

V dôsledku koronavírusu zomrelo zhruba 5000 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 (údaje z 13. 3.)

Epidémia bola v stredu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovali sa desiatky osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvára hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na vyše sto

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

Testovať sa daj aj Donald Trump, ktorý pred novinárov predstúpil bez rúška.

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

Online

15:30 Americký výrobca športovej obuvi a odevov Nike v snahe o obmedzenie šírenia nového koronavírusu zatvára všetky svoje predajne v USA aj v iných častiach sveta. Firma oznámila, že od pondelka do 27. marca budú zatvorené jej obchody v USA, Kanade, západnej Európe, Austrálii a na Novom Zélande. Hovorkyňa firmy Nike uviedla, že jej zamestnanci počas tohto voľna v práci budú mať vyplatené celé mzdy. Informuje o tom portál cnbc.com.

15:20 V Maďarsku zomrel prvý pacient na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový typ koronavírusu. V nedeľu to agentúre MTI oficiálne potvrdilo Informačné centrum vlády. Ide o 75-ročného muža, ktorý zomrel na zápal pľúc po prevoze do budapeštianskej Nemocnice sv. Ladislava, kde zistili u neho aj nákazu koronavírusom.

15:00 V Španielsku pribudlo za posledných 24 hodín zhruba 2000 nových prípadov nákazy koronavírusom a vyše 100 úmrtí. Počet všetkých infikovaných sa tak v tejto krajine zvýšil už na 7753, pričom koronavírus si tam zároveň vyžiadal už 288 obetí na životoch, informuje v nedeľu agentúra AFP.

14:45 Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu v Miláne známy taliansky architekt Vittorio Gregotti, ktorý sa nakazil koronavírusom a následne podľahol zápalu pľúc. S odolaním sa na správy talianskych médií o tom informuje agentúra AFP.

Gregotti bol hospitalizovaný v Miláne s ochorením COVID-19. V rovnakej nemocnici je momentálne aj jeho manželka, Mariana Mazzaová, podrobnosti o jej zdravotnom stave však známe nie sú, informuje taliansky denník Corriere della Sera.

14:30 Nové údaje z Francúzska, kde v posledných dňoch strmo stúpa počet potvrdených nakazení koronavírusom, čiastočne spochybňujú doterajšie štatistiky, podľa ktorých sú novým koronavírusom ohrození najmä tí najstarší, a ľuďom v mladšom či strednom veku by nemali hroziť vážnejšie komplikácie. Podľa šéfa francúzskej národnej zdravotníckej agentúry Jéromeho Salomona je však viac ako polovica z 300 ľudí, ktorí momentálne ležia na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku s koronavírusom, vo veku nižšom ako 60 rokov.

14:05 Firmu, ktorá mala dodať päť milionov rúšok, podľa Babiša niekto podviedol

Zmluva na päť miliónov rúšok, ktoré mali do Českej republiky doraziť v pondelok, bola porušená, povedal v televízii Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Česká firma ich v Číne objednala a zaplatila, niekto ju ale podľa neho podviedol. Uviedol ale tiež, že podľa informácií od námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu je vyjednaný kontrakt na 10 miliónov rúšok z Číny v šiestich postupných dodávkach, prvá by mala doraziť najneskôr v sobotu. Babiš tiež zopakoval, že v najbližšej dobe by štát mal dostať približne 1,8 milióna respirátorov.

13:51 Poskytovatelia internetu v USA zlacnili prístup

Americkí poskytovatelia internetu ohlásili dočasné opatrenia na zlacnenie prístupu, keďže nový koronavírus núti viac ľudí, aby komunikovali online. Najpozoruhodnejší je krok firmy Comcast, keďže od soboty na 60 dní poskytla bezplatné pripojenie prostredníctvom svojich hotspotov Xfinity, ktoré tvoria hustú sieť vo veľkých mestských aglomeráciách. Bezplatné poskytnutie pripojenia sa netýka domácich hotspotov Xfinity.

Spoločnosti AT&T a Charter Communications tiež na 60 dní poskytli bezplatné pripojenie na verejné Wi-Fi, pričom firma Charter Communications ponúka bezplatné širokopásmové pripojenie pre domácností so stredoškolskými študentmi, ktorí ešte nie sú abonentmi. Spoločnosť T-Mobile oznámila, že poskytne neobmedzené dáta pre smartfóny všetkých svojich doterajších predplatiteľov.

13:50 V Maďarsku zadržali muža, ktorý šíril falošné správy týkajúce sa koronavírusu

Maďarský Národný úrad vyšetrovania Pohotovostnej polície (KR NNI) vypátral a zadržal muža, ktorý v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2 rozširoval falošné správy o tom, že krízový štáb uzatvorí Budapešť.

Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) s odvolaním sa na informácie ministerstva vnútra uviedlo, že ide o 30-ročného Budapešťana, ktorý poplašnú správu šíril vo svojom videoblogu zverejnenom na službe Youtube. Polícia u neho vykonala domovú prehliadku, pri ktorej zhabala popri výpočtovej technike aj vyše päť gramov omamnej látky rastlinného pôvodu. Muž sa k činu priznal počas vypočúvania.

13:32 Britské letecké firmy žiadajú od vlády pomoc v sume niekoľkých miliárd libier

Organizácia britských leteckých spoločností Airlines UK žiada vládu o balíček pomoci v sume niekoľkých miliárd libier. Letecké firmy krajiny upozornili, že britské odvetvie leteckej prepravy bez núdzovej finančnej podpory môže neprežiť pandémiu koronavírusu. "Vykrúcanie sa" vlády a nevhodné šetrenie sa musí skončiť, vyhlásila organizácia Airlines UK. Informuje o tom portál bbc.com.

13:15 Veľkonočné oslavy vo Vatikáne budú bez fyzickej prítomnosti veriacich

Vatikán v nedeľu oznámil, že v dôsledku šírenia koronavírusu sa všetky liturgické slávnosti veľkonočného Svätého týždňa uskutočnia bez fyzickej prítomnosti veriacich. Informovala o tom agentúra AFP. "Do 12. apríla budú generálne audiencie a modlitby Angelus vedené Svätým otcom k dispozícii iba v priamom prenose na oficiálnych webových stránkach Vatikánu," informovala Svätá stolica.

12:35 Napiek koronavírusu sa koná veľký hudobný festival, headlinerom sú Guns N' Roses

V Mexiku sa tento víkend aj napriek koronavírusu koná obrovský hudobný festival s odhadovanou účasťou viac ako 70-tisíc ľudí. Na bránach sú síce zvýšené bezpečnostné opatrenia v podobe merania teploty a všade je cítiť antibakteriálny gél, no len čo návštevník prejde bránou, ponorí sa do bežného festivalového ruchu, píše agentúra The Associated Press (AP).

Jej novinári sa pýtali viacerých účastníkov, prečo na festival v tomto čase prišli, a odpoveď bola v mnohých prípadoch rovnaká: Keďže úrady sa rozhodli festival nezrušiť, ľudia veria ich rozhodnutiu a myslia si, že sa im nič nestane.

12:25 Francúzsko obmedzí aj diaľkovú vnútroštátnu dopravu

Francúzsko v nasledovných dňoch postupne obmedzí vnútroštátne diaľkové železničné, autobusové aj letecké spojenia, aby tak predchádzalo ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu. Oznámila to v nedeľu francúzska ministerka životného prostredia Elisabeth Borneová, ktorú citovala agentúra AFP.

Francúzsko už zatvorilo kaviarne, reštaurácie, školy i univerzity a občanov vyzvalo, aby čo najviac obmedzili svoj pohyb. Podľa Borneovej sa teraz bude krajina snažiť zredukovať aj diaľkovú vnútroštátnu dopravu, a to na "striktne nevyhnutné" prípady.

12:12 Nemocnice by podľa Babiša mali odložiť výkony, ktoré je možné odložiť

Vláda dnes prerokuje opatrenia, podľa ktorého by nemocnice, ambulantní lekári a stomatológovia odložili všetky preventívne výkony i ďalšie výkony, ktoré odložiť možno. Povedal to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v televízii Prima.

Chce, aby boli dve špecializované nemocnice s lôžkami pre ľudí s koronavírusom, jedna v Prahe, jedna v Brne. Niektoré zdravotnícke zariadenia už v minulých dnes menej dôležité výkony začala odkladať. "Budeme chcieť, aby nemocnice odložili odložitelné výkony .... Potrebujeme, aby tie nemocnice sa sústredili len na koronavírusy," povedal premiér. Týka sa to aj ambulantných lekárov a zubárov, dodal.

12:03 Irán oznámil ďalších 113 úmrtí

Irán oznámil v nedeľu ďalších 113 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine vyšplhal na 724. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa AFP to je zatiaľ najvyšší počet obetí za jeden deň.

Počet nakazených v Iráne je podľa agentúry AP približne 13.000. Hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva Kijánúš Džahánpúr vyhlásil, že "ľudia by mali zrušiť všetky cesty a zostať doma, aby sme v najbližších dňoch mohli vidieť zlepšenie situácie".

11:36 Orbán sa v Belehrade stretol s Vučičom, rokovali o koronavíruse i o migrácii

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v nedeľu ráno stretol v Belehrade so srbským premiérom Aleksandarom Vučičom, s ktorým rokoval o ochrane proti šíreniu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Agentúru MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi, podľa ktorého témou neformálneho stretnutia bola okrem epidemiologickej situácie aj otázka vývoja migračnej krízy.

11:32 Rakúsko sprísňuje opatrenia, zatvorí všetky reštaurácie i športoviská

Rakúska vláda sa v nedeľu v rámci boja proti šíreniu koronavírusu rozhodla sprísniť obmedzenia verejného života a avizovala, že od utorka zatvorí všetky reštaurácie v krajine. Zatvorené budú tiež všetky športoviská, a zrušené lety do ďalších krajín, píše agentúra AP odvolávajúca sa na rakúske médiá.

Nové prísnejšie opatrenia oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz v parlamente. Kurz tiež ohlásil ďalšie zrušenia letov, a to konkrétne do Británie, Ukrajiny, Ruska a Holandska. Reštaurácie dosiaľ mohli byť v Rakúsku otvorené do 15.00 h. Po novom však budú musieť v utorok všetky svoje prevádzky zatvoriť. V Rakúsku momentálne evidujú 800 prípadov nákazy koronavírusom, píše agentúra APA. Nákaza si tam dosiaľ tiež vyžiadala jeden život.

11:24 Počet nakazených koronavírusom v Maďarsku stúpol na 32

Počet nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol v nedeľu ráno na 32, z nich deviati sú občania Iránu, jeden Brit a 22 Maďari, informoval vládny informačný server koronavirus.gov.hu. Podľa spravodajského servera 444.hu 11. marca zomrela v nemocnici 99-ročná žena na zápal pľúc po úspešnej operácii a dvojtýždňovom pobyte v nemocnici, pričom jej dcére, ktorá ju pravidelne navštevovala, neskôr potvrdili nákazu novým koronavírusom.

Dcéru museli 12. marca hospitalizovať v budapeštianskej Nemocnici sv. Imricha takisto so silným obojstranným zápalom pľúc, jej stav je vážny. Obvodný lekár u nej predtým dvakrát diagnostikoval chrípku. Evanjelická cirkev v Maďarsku zakázala bohoslužby až do 5. apríla a vyzvala veriacich, aby sa na pohreboch zúčastnili iba najbližší príbuzní.

11:18 Chorvátsko oznámilo sedem nových prípadov nákazy koronavírusom

Chorvátsko oznámilo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím celkový počet stúpol na 46, informovala agentúra HINA. "V Osijeku je päť nových prípadov prenosu vírusu v rodine a ďalšie dva prípady sú v Záhrebe," uviedol na tlačovej konferencii chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš.

11:13 V Česku je 231 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, povedal v televízii Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Ráno to bolo 214 prípadov. Premiér predpokladá, že večer počet nakazených môže presiahnuť 300.

09:48 Na amerických letiskách zavládol chaos kvôli zdĺhavej kontrole cestujúcich

Väčšina letísk hlási niekoľkohodinové rady cestujúcich čakajúcich na zdravotnú kontrolu. Ľudia musia zodpovedať otázky týkajúce sa ich zdravotných ťažkostí a podrobiť sa kontrole symptómov prípadného ochorenia.

Od soboty platí nariadenie vyhlásené prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré zakazuje lety do USA z 26 európskych krajín a vstup cudzincov, ktorí v posledných dvoch týždňoch navštívili schengenský priestor. Budúci týždeň sa obmedzenia, ktoré má USA chrániť pred šírením nového koronavírusu, začne týkať aj Británie a Írska.

09:32 Vo Francúzsku sa začalo prvé kolo komunálnych volieb

Napriek pandémii nového koronavírusu sa vo Francúzsku začalo v nedeľu prvé kolo komunálnych volieb, informovala agentúra DPA. Francúzski voliči rozhodujú o starostoch na 35.000 radniciach a o takmer pol milióne členov mestských či obecných rád.

Registrovaných je 47,7 milióna voličov, poznamenala agentúra AFP. Druhé kolo volieb sa koná 22. marca. Francúzsky premiér Édouard Philippe v predvečer volieb uviedol, že voliči sa budú musieť riadiť pravidlom dodržiavania odstupu.

09:15 Pre koronavírus súd s Netanjahuom preložili na máj

Okresný súd v Jeruzaleme v nedeľu oznámil, že odkladá proces s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom o dva mesiace, a to z dôvodu obmedzení vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu.

Netanjahu sa mal objaviť pred súdom v utorok 17. marca, aby čelil obvineniam z korupcie. Avšak v dôsledku zavedenia mimoriadnych opatrení, ako je obmedzenie zhromažďovania ľudí na verejných miestach, súd oznámil, že proces odkladá do 24. mája, informovala agentúra AP.

08:23 Česko dnes plánuje vyslať tri autobusy pre krajanov v zahraničí

České Ministerstvo zahraničia dnes plánuje vyslať tri autobusy pre Čechov, ktorí uviazli v európskych krajinách kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu. Popoludní zhruba o 13:00 by mal jeden odísť z letiska z Mníchova, večer asi o 22:00 z Viedne a Frankfurtu nad Mohanom. Vyplýva to z aktualizovaných informácií na webe rezortu. Pre všetkých občanov, ktorých autobusy privezú, bude platiť povinná dvojtýždňovej karanténa. Už v sobotu ministerstvo poslalo autobusy pre ľudí vo Viedni či Frankfurte.

08:12 Čínsky magnát, ktorý kritizoval postup proti koronavírusu, zmizol

Niekdajší vplyvný čínsky realitný magnát, ktorý v uplynulých týždňoch kritizoval prístup čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga k boju proti novému typu koronavírusu, zmizol. Dnes o tom informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na troch jeho priateľov.

S Žen Č'-čchiangom, členom čínskej komunistickej strany, ktorý predtým býval šéfom jednej štátnej stavebnej spoločnosti, sa im nepodarilo skontaktovať od štvrtka. "Ide o verejne známu osobnosť a o jeho zmiznutí sa vie. Inštitúcie, ktoré sú za to zodpovedné, by k tomu čo najskôr mali dať rozumné vysvetlenie," povedala Reuters Ženova blízka priateľka a podnikateľka Wang-Jing.

07:32 Austrália zavádza povinnú karanténu pre všetkých, ktorí prídu zo zahraničia

Austrália v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v nedeľu oznámila, že každý, kto príde zo zahraničia do krajiny, bude čeliť povinnej 14-dňovej izolácii. "Budeme si musieť zvyknúť na určité zmeny v spôsobe, akým žijeme naše životy," uviedol austrálsky premiér Scott Morrison, dodajúc, že opatrenie nadobudne účinnosť o polnoci (nedeľa 14 h. SEČ).

Morrison tiež povedal, že všetky výletné lode budú úplne zakázané a že očakáva, že "turistická premávka veľmi rýchlo ustane". "Ak váš kolega bol na Bali, vráti sa a zjaví sa v práci sediac vedľa vás, dopustí sa tým trestného činu," povedal Morrison.

07:06 V Česku je 214 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom

V Česku je 214 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Od sobotňajšieho večera pribudlo 25 nových prípadov, počas soboty pribudlo 39 nakazených. Dve tretiny chorých sa infikovali v zahraničí, tretina v Českej republike. Z krajín, v ktorých sa Česi nakazili, stále prevažuje Taliansko (74,5 percenta), ktoré je v súčasnosti štátom s najvyšším počtom novo nakazených na svete. Z Rakúska si nákazu "priviezlo" 12,7 percenta chorých Čechov.

07:04 Aj napriek zákazu vstupu sa do Tatier vydalo dosť ľudí

Hoci úrady kvôli šíreniu nového typu koronavírusu v piatok pre turistov uzavreli poľskú stranu Tatier, strážcovia tamojšieho národného parku v sobotu na chodníkoch pristihli dosť výletníkov. Portálu onet.pl to povedal veliteľ stráže Tatranského národného parku Edward Wlazlo. Len pri jazere Morskie Oko, jedného z najobľúbenejších turistických cieľov, to bolo podľa neho viac ako päť desiatok osôb.

"Ľudia prišli do Tatier, pretože dobu ohrozenia považujú za prázdniny navyše, čo je trestuhodné," povedal Wlazlo. Dodal, že turisti, ktoré strážcovia v parku stretli, tvrdili, že v oblasti býva, občianskym preukazom to ale doložiť nedokázali. Zákaz vstupu do Tatier sa nevzťahuje na ľudí, ktorí tam trvale žijú.

07:02 V pevninskej Číne za sobotu pribudlo len 20 nakazených

Úrady v pevninskej Číne za sobotu zaznamenali 20 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu, ďalších desať ľudí infekcii podľahlo. Južná Kórea dnes oznámila 76 nových prípadov, kým v sobotu informovala o 107 ľuďoch s pozitívnym testom na koronavírus.

Počet novo nakazených sa oproti piatku o deväť zvýšil, smrteľných obetí je naopak o tri menej. V pevninskej Číne sa od začiatku terajšej pandémie choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, nakazilo 80.844 ľudí, z nich 3199 zomrelo.

06:41 Rakúska vláda dá 4 miliardy eur na riešenie ekonomických dopadov koronavírusu

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že koronavírusový krízový fond bude určený na podporu spoločností a zamestnancov, ktorí boli nútení prejsť na systém vyplácania hodinovej mzdy alebo prišli o prácu kvôli prepuknutiu epidémie nového koronavírusu v krajine.

Kurz tiež potvrdil, že rakúska vláda v prípade potreby pristúpi k znárodneniu kľúčových firiem. Minister financií Gernot Bluemel povedal, že koronavírusový fond "potopí plány krajiny dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2020".

06:37 Georgia ako druhý americký štát odložila primárky kvôli koronavírusu

Georgia je druhým americkým štátom, ktorý sa kvôli obavám z koronavírusu rozhodol presunúť primárky z 24. marca na 19. mája. Rozhodnutie prišlo po tom, ako guvernér Brian Kemp, najvyšší volebný predstaviteľ štátu Georgia, podpísal núdzové vyhlásenie, ktoré uvoľnilo rozsiahle právomoci v boji proti pandémii choroby Covid-19. V sobotu predniesol guvernér prejav, v ktorom vyzval cirkvi, školy a iné inštitúcie, aby zvážil zrušenie veľkých zhromaždení vzhľadom k rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom v štáte.

06:29 Berlín zastavuje verejný život

Mesto Berlín v snahe zastaviť šírenie koronavírusu zakázalo všetky verejné a súkromné podujatia s účasťou viac ako 50 ľudí, informovala agentúra DPA dodajúc, že opatrenie nadobúda účinnosť ihneď. Mestské úrady v hlavnom meste Nemecka zatvorili všetky kiná, divadlá, koncertné sály a športové zariadenia vrátane telocviční a fitnes centier, ako aj bary, krčmy, kasína a kluby, a to minimálne do 19. apríla. Berlínske reštaurácie zostanú otvorené, len ak ich zákazníci budú schopní dodržať 1,5-metrovú vzdialenosť jeden od druhého.

06:24 Sýria kvôli koronavírusu odložila parlamentné voľby

Sýria odložila parlamentné voľby, ktoré sa mali uskutočniť 13. apríla. Stalo sa tak v rámci opatrení, ktoré majú vojnou postihnutú krajinu ochrániť pred epidémiou koronavírusu, informovala agentúra AFP. Prezidentská kancelária na svojom oficiálnom účte na sociálnych médiách informovala, že nový termín volieb bol stanovený na 20. mája.

06:17 Manželka španielskeho premiéra Sáncheza má koronavírus

Manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, Begona Gómezová, bola pozitívne testovaná na nový druh koronavírusu. Zdravotný stav predsedu vlády i jeho manželky je podľa vyhlásenia vlády dobrý. Nachádzajú sa v ich rezidencii v Moncloovom paláci v Madride, kde sídli vláda a riadia sa pokynmi lekárov.

06:10 Trumpov test na koronavírus bol negatívny

Test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u amerického prezidenta Donalda Trumpa bol podľa jeho osobného lekára negatívny, informovala agentúra AP. Biely dom zverejnil výsledky testu v sobotu večer po tom, ako Trump pár hodín predtým novinárom oznámil, že si dal urobiť test na koronavírus.

Trump na sobotňajšom brífingu v Bielom dome povedal, že krátko predtým ako vstúpil do miestnosti, aby diskutoval o úsilí vlády zastaviť šírenie koronavírusu, si odmeral teplotu a bola "úplne normálna". Novým koronavírusom sa v USA nakazilo už viac ako 2200 ľudí a spôsobil najmenej 50 úmrtí.

06:05 Španielsko pre koronavírus zakázalo občanom opúšťať svoje domovy​

Španielska vláda v sobotu v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.

Premiér Pedro Sánchez ohlásil obmedzenie pohybu po tom, ako došlo v 46-miliónovom Španielsku k prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na vyše 5700.

Španielsko len od piatka potvrdilo viac než 1500 nových prípadov nákazy koronavírusom. Prípadov infekcie má krajina celkovo 5753, čo je po Taliansku druhý najvyšší počet v Európe. V madridskej oblasti boli už predtým zatvorené všetky bary a reštaurácie so zámerom zamedziť šíreniu nákazy. Väčšinu prípadov infekcie dosiaľ zaznamenalo hlavné mesto Madrid.

Doterajšia bilancia koronavírusu

V dôsledku nového koronavírusu zomrelo vo svete už 5043 ľudí, vyliečilo sa takmer 70.000 pacientov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, počet vyliečených uvádza Univerzita Johna Hopkinsa v americkom Baltimore.

Vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa nakazilo už viac ako 135.000 ľudí v 121 krajinách.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo 3176 ľudí v pevninskej Číne, 1016 v Taliansku a 514 v Iráne. Väčšina vyliečených (64.152) pochádza z Číny, 3529 nakazených sa vyliečilo v Iráne a 1258 v Taliansku.

Podľa denníka South China Morning Post, ktorý odkazuje na zatiaľ nezverejnený materiál čínskej vlády, sa nový koronavírus po prvýkrát objavil v čínskej provincii Chu-pej vlani v novembri.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.