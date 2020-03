ONLINE Koronavírus sa neprestáva šíriť: Česko zatvára hranice, do Ríma pricestoval tím lekárov

Na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 21 prípadov nákazy, 5 nových prípadov hlásia v Rakúsku

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol vo štvrtok na vyše 134.100 ľudí a vyše 4 900 ľudí nákaze podľahlo

Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozširujú na celú krajinu

Núdzový stav výhlásilo aj susedné Česko, vláda zrušila akcie nad 30 ľudí, počet potvrdených prípadov nákazy stúpol vo štvrtok už na 116, z toho 50 zaznamenali v Prahe

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​ONLINE

13:30 Chorvátsko sa dnes pridalo ku krajinám, ktoré v rámci preventívnych opatrení proti pandémii koronavírusu pristúpili k prerušeniu výučby na všetkých školách. Podľa záhrebských médií to oznámil predseda vlády Andrej Plenković. Susedné Srbsko zatiaľ tento krok neurobí, oznámila naopak tamojšia premiérka Ana Brnabičová, aj keď ona by s tým osobne súhlasila. Avšak zatiaľ dala na názor odborníkov, ktorí tvrdia, že by uzavretie vzdelávacích inštitúcií bolo v tejto chvíli kontraproduktívne.

Zdroj: TASR/AP Photo/Michel Euler

13:28 Pochod za klímu, ktorý sa mal konať v sobotu v Paríži, jeho organizátori zrušili. Odvolaný bol aj tradičný študentský štrajk za klímu v rámci hnutia Piatky za budúcnosť (Fridays for future). Zhromaždenia aktivistov protivládneho hnutia žltých viest zvolané na piatok a sobotu zrušené naopak neboli. Informoval o tom v piatok spravodajský portál LCI. Cieľom týchto odporcov politiky vlády je preniknúť v Paríži na triedu Champs-Élysées, aj keď tam sú zhromaždenia žltých viest výnosom policajného prefekta zakázané.

13:15 Vyhlásenie karantény pre šírenie koronavírusu len pre Prahu označil premiér Andrej Babiš za nezmysel. Ak karanténu bude vláda zvažovať, zavedie ju na celý štát, povedal. Premiér opäť apeloval na ľudí, aby nevykupovali obchody. Pprijaté vládne opatrenia sa netýkajú dovozu potravín, a dovoz preto nebude nikdy ohrozený, a to ani pri prípadnom vyhlásení karantény na celý štát. Dnes popoludní chce navštíviť sklady reťazcov.

13:02 Belgické Národné krízové centrum v piatok potvrdilo nevyhnutnosť krízových opatrení v boji proti koronavírusu v podobe zatvárania škôl, reštaurácií a verejných kultúrnych či športových podujatí, ktoré vo štvrtok večer oznámila premiérka Sophie Wilmesová po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti.

12:49 Irán v piatok oznámil, že nový koronavírus si vyžiadal ďalších 85 ľudských životov. Ide o najvyšší počet úmrtí za jeden deň v tejto krajine, ktorá je jednou z najpostihnutejších súčasnou koronavírusovou pandémiou.

Zdroj: SITA/AP

12:43 Na pardubickej stanici bol dnes ráno zastavený rýchlik RegioJet idúci z Ostravy. Cestujúci sa sťažoval na štvoricu Talianov, ktorí sedeli v kupé a kašľali. Spomínaní pasažieri boli odvezení do pardubickej nemocnice, kde čakajú na infekčnom oddelení na výsledky testov na koronavírus.

12:22 Česká vláda od pondelka 16. marca zatvára hranice Českej republiky. Do krajiny sa od polnoci z nedele na pondelok nedostanú cudzinci bez trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, Česi až na výnimky nebudú môcť vycestovať do zahraničia. V piatok o tom informoval premiér Andrej Babiš. Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

12:16 Dočasný rumunský premiér a šéf Národnej liberálnej strany Ludovic Orban pôjde do dobrovoľnej izolácie po tom, ako prišiel do kontaktu s jedným zo senátorov z jeho strany, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza novým koronavírusom. Orban to oznámil v piatok, informovala agentúra Reuters.

11:55 Luxembursko sa stalo v piatok ďalšou z krajín, ktoré ohlásili zatvorenie škôl na svojom území v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Vyučovanie má byť prerušené na dva týždne - od 16. do 29. marca, informovala s odvolaním sa na vládne vyhlásenie tlačová agentúra DPA. V krajine sa do štvrtkového večera 26 osôb

11:49 Tím zdravotníkov z Číny pricestoval vo štvrtok do Ríma, aby talianskym kolegom pomohol prekonať epidémiu koronavírusu. Do Talianska pricestovali charterovým letom a spolu s 30 tonami zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok. Doviezli napr. dýchacie prístroje, monitory a defibrilátory na zariadenie jednotky intenzívnej starostlivosti pre pacientov s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje.

Zdroj: SITA/AP/Cheng Tingting/Xinhua

11:25 Dvoch kazašských občanov testovali pozitívne na koronavírus po tom, ako sa vrátili z Nemecka. Ide o prvé prípady potvrdenej nákazy novým koronavírusom v tejto stredoázijskej krajine. Minister zdravotníctva Jelžan Birtanov uviedol, že pacienti sú hospitalizovaní v špecializovanej nemocnici v najväčšom kazašskom meste Alma-Ata. Kazachstan už preventívne od budúceho týždňa zaviera školy a univerzity, pričom zakázané sú všetky verejné podujatia.

Zdroj: TASR/František Iván

11:14 Ľudí s pozitívnymi výsledkami testov na infekciu novým druhom koronavírusu bolo v Rakúsku do piatka už najmenej 437, čo predstavuje ďalší výrazný nárast oproti stavu zo štvrtkového popoludnia, keď bolo známych 361 prípadov. Rakúske ministerstvo zdravotníctva hlásilo v piatok ráno 428 preukázaných prípadov nakazenia od začiatku šírenia nového koronavírusu, z čoho najviac - 132 - pripadalo na spolkovú krajinu Tirolsko.

11:08 Nórska letecká spoločnosť Norwegian Air, ktorá zamestnáva 11 tis. ľudí, zruší 4 tis. letov a dočasne prepustí polovicu pracovníkov, keďže zápasí s vplyvom koronavírusu na odvetvie dopravy. Informuje o tom portál news.sky.com. Firma to oznámila v čase, keď dopyt po leteckej preprave klesá pre čoraz viac cestových reštrikcií.

Zdroj: TASR/AP

10:55 Predstavitelia spoločností Amazon, Google, Microsoft, Apple a Facebook sa v stredu stretli so zástupcami Downing Street a rokovali o ich úlohe v boji proti šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19.

10:49 Počet nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol na 19. Trojica infikovaných mužov vo veku 67, 41 a 27 rokov je umiestnená v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava. Prvý z nich pracuje s mnohými cudzincami, druhý absolvoval nedávno cesty v Holandsku a Anglicku a tretí pricestoval spolu s ďalším infikovaným Maďarom z Izraela. Medzi 19 nakazenými sú deviati občania Iránu, jeden Brit a deviati Maďari.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

10:36 Maďarský Národný úrad vyšetrovania Pohotovostnej polície vyšetruje prípady písania a šírenia falošných správ týkajúcich sa nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. V tejto súvislosti kriminalisti oddelenia boja proti kybernetickému zločinu KR NNI vo februári vypočuli ako podozrivých 30-ročného muža a 44-ročnú ženu, ktorý napísali a šírili článok, že v januári sa v Maďarsku nakazili mnohí ľudia.

10:26 Japonský parlament schválil v piatok zákon poskytujúci mimoriadne právomoci pre premiéra Šinzóa Abeho, ktoré mu umožnia zatvoriť školy či zakázať masové zhromaždenia. Deje sa tak v čase, keď sa Japonsko snaží spomaliť šírenie koronavírusu, píše agentúra Reuters.

Zdroj: SITA/AP Photo/Koji Sasahara

10:23 Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu prestala Argentína vpúšťať na svoje územie cestujúcich z regiónov, ktoré sú vnímané ako rizikové. Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil, že lety z Európy, zo Spojených štátov, z Južnej Kórey, Japonska, Číny a Iránu sú pozastavené na 30 dní. V krajine je zatiaľ 19 potvrdených prípadov nakazenia.

10:19 Nepálska vláda uzavrela Mount Everest na zvyšok jarnej horolezeckej sezóny. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu. Vláda uviedla, že zruší všetky povolenia na výstup od 14. marca až do 30. apríla. Podobný postoj zaujala aj Čína, ktorá už zrušila expedície zo svojej severnej strany vrchu.

Zdroj: Getty Images

9:55 Aktuálne údaje v Česku ukazujú, že tam vyšetrili celkovo 2353 vzoriek, z nich bolo 117 pozitívnych. "V noci prišiel jeden pozitívny prípad z Juhomoravského kraja. Ďalšia aktualizácia bude o 14.00 h," napísal v piatok dopoludnia na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

9:39 Globálna epidémia koronavírusu znamená, že ohrozené sú milióny pracovných miest v sektore cestovania a turizmu. Podľa Svetovej rady cestovania a turizmu v dôsledku pandémie by mohlo celosvetovo zaniknúť do 50 mil. pracovných pozícií. Tieto údaje WTTC naznačujú, že sektor cestovania by sa mohol v roku 2020 zmenšiť až o 25 percent.

9:22 Nemecká spolková krajina Bavorsko zatvorí v súvislosti s koronavírusovou krízou od pondelka všetky školy a predškolské zariadenia. Najnovšie opatrenia Bavorska proti šíreniu nového druhu koronavírusu majú platiť do veľkonočných prázdnin, pripadajúcich tento rok na obdobie 6.-19. apríla.

Zdroj: Getty Images

9:20 Česká vláda rozšírila povinnú karanténu pre občanov vracajúcich sa z takzvaných rizikových krajín, z ktorých vyhlásila zákaz vstupu cudzincom na české územie. Pôvodne karanténa platila iba pre cestujúcich z Talianska. Ministerstvo zdravotníctva zároveň rozšírilo pôvodný zoznam 15 rizikových oblastí o ďalšie tri, a to USA, Japonsko a Grécko.

9:14 V Maďarsku pre hrozbu nákazy zatiaľ nezatvárajú verejné vzdelávacie inštitúcie, pretože vírus neohrozuje deti. Povedal to v piatok v rannej relácii verejnoprávnej rozhlasovej stanice Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Premiér pripomenul, že univerzity ale zatvorili, lebo je v nich mnoho cudzincov. "Vírus k nám priniesli cudzinci a aj nákaza sa šíri najviac medzi nimi," dodal Orbán.

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

9:11 Keňa potvrdila svoj prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Informáciu zverejnil v piatok kenský minister zdravotníctva Mutahi Kagwe. Pacient, ktorému infekciu diagnostikovali vo štvrtok 12. marca neskoro večer, pricestoval späť do Kene zo Spojených štátov cez Londýn.

9:07 Estónska vláda oznámila, že zatvára školy a zakazuje verejné podujatia až do 1. mája v snahe spomaliť šírenie vírusu. Vláda vo vyhlásení neskoro vo štvrtok takisto uviedla, že návštevníci z Talianska, Číny, Iránu, Južnej Kórey, Japonska, Singapuru a častí Francúzska, Nemecka a Španielska sa musia podrobiť dvojtýždňovej karanténe. Estónsko zatiaľ potvrdilo 27 prípadov nákazy koronavírusom.

Zdroj: SITA/AP/Rajanish Kakade

08:41 Izraelské ministerstvo zdravotníctva v oznámilo v piatok 17 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. V krajine sa celkovo nakazilo 126 ľudí, štyria sa vyliečili. Na západnom brehu rieky Jordán sa zatiaľ nakazilo 31 ľudí. Izrael už v rámci opatrení plošne uzavrel školy, univerzity a zakázal podujatia s viac ako 100 účastníkmi.

08:33 Austrálsky minister vnútra Peter Dutton v piatok informoval, že mal pozitívny test na nový koronavírus a je v nemocničnej karanténe. "Ráno som sa prebudil s horúčkou a bolesťou hrdla," uviedol. Austrália varovala v piatok svojich občanov, že pandémia je teraz taká rozšírená, že by mali prehodnotiť cestovanie do zahraničia. Krajina má zatiaľ viac ako 180 potvrdených prípadov ochorenia a traja ľudia mu podľahli.

Zdroj: TASR/AP Photo/Luca Bruno

08:23 Na zlyhanie dýchacej sústavy spôsobené novým koronavírusom zomrel významný taliansky lekár Roberto Stella. O jeho úmrtí vo veku 67 rokov v utorok neskoro večer informovala tlačová agentúra ANSA a v nasledujúcich dňoch ďalšie európske médiá. Dr. Stella zomrel v nemocnici v meste Como v severotalianskom regióne Lombardsko, kde bol hospitalizovaný. Bol všeobecným lekárom v meste Busto Arsizio v Lombardsku.

07:37 Britská vláda zvažuje zrušenie všetkých športových podujatí v krajine v boju proti novému koronavírusu. Predseda vlády Boris Johnson však uviedol, že opatrenie neprijmú okamžite. V Británii je 596 potvrdených prípadov COVID-19, desať ľudí zomrelo. Vo štvrtok mali pozitívne testy na koronavírus futbalista FC Chelsea Callum Hudson-Odoi a tréner Arsenalu Mikel Arteta.

Zdroj: SITA/AP/Simon Dawson

07:11 V hlavnom sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku zaznamenali prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Pozitívny test mala filipínska diplomatka. Žena bola v ústredí OSN naposledy v pondelok asi pol hodiny. Celá filipínska misia pri OSN bola následne uzatvorená a jej zamestnanci sú v dobrovoľnej karanténe. Predpokladá sa, že sa všetci nakazili. Prvý prípad nákazy by mohol ovplyvniť preventívne opatrenia v celom sídle.

06:35 V Číne a Južnej Kórei opäť klesol počet osôb infikovaných novým koronavírusom i tých, ktorí mu podľahli. Čína zaznamenala vo štvrtok len osem nových prípadov nákazy a sedem nových úmrtí, čo je najmenej od 20. januára. Chorobe podľahlo v pevninskej Číne celkovo 3176 ľudí a 80.813 sa koronavírusom infikovalo. Štvrté úmrtie ohlásil v piatok autonómny región Hongkong. Južná Kórea v piatok oznámila 110 nových prípadov nákazy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

06:14 - Prvé prípady infikovania človeka novým koronavírusom oznámili vo štvrtok ďalšie dva štáty subsaharskej Afriky - Gabon a Ghana. Informovala o tom agentúra Reuters. Gabonská vláda vo vyhlásení uviedla, že vírusom je nakazený 27-ročný Gabončan, ktorý sa 8. marca vrátil z Francúzska.

04:59 Šírenie nového koronavírusu čoraz viac paralyzuje verejný život v Spojených štátoch. Stav núdze vyhlásili vo štvrtok mesto New York a štát Montana. V štátoch Maryland, Ohio a Nové Mexiko budú zatvorené všetky školy. V metropole západného pobrežia San Franciscu sa na školách nebude vyučovať predbežne tri týždne, čo sa týka viac ako 50.000 žiakov.

Zdroj: SITA/AP/John Minchillo

Starosta New Yorku Bill De Blasio povedal, že stav núdze umožňuje mestu podniknúť určité opatrenia, ale zatiaľ nijaké nenadobudlo účinnosť. Poprel tak fámy šíriace sa v sociálnych médiách o prerušení železničnej dopravy, obmedzení prevádzky metra či uzatvorení štvrte Manhattan. "NIE, fámy o karanténe na Manhattane NIE SÚ PRAVDIVÉ. Každý, kto šíri túto dezinformáciu, NECH S TÝM PRESTANE!", uviedol De Blasio na Twitteri!

03:52 Manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua má pozitívny test na nový koronavírus. "Sophie Grégoire-Trudeauová bola vo štvrtok na základe odporúčaní lekárov testovaná na ochorenie COVID-19. Test bol pozitívny," uvádza sa vo vyhlásení úradu. Po poskytnutí lekárskej pomoci zostane Trudeauová zatiaľ v izolácii. "Cíti sa dobre, absolvuje všetky preventívne opatrenia a jej symptómy sú mierne," píše sa ďalej vo vyhlásení.

Zdroj: SITA/AP/Ryan Remiorz/The Canadian Press

02:31 Belgicko, Portugalsko a Luxembursko vo štvrtok prijali ďalšie opatrenia v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Belgická premiérka Sophie Wilmesová po zasadaní bezpečnostnej rady oznámila, že s účinnosťou od sobotňajšej polnoci budú zatvorené všetky školy, bary a reštaurácie a zakázané zábavné podujatia bez ohľadu na ich rozsah. Toto opatrenie platí do 3. apríla, teda do začiatku veľkonočných prázdnin.

01:46 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol vo štvrtok v ČR z 94 na 116. Informujú o tom české spravodajské weby s odvolaním sa na stránku ministerstva zdravotníctva. Jedným zo štyroch nakazených novým koronavírusom v Moravskosliezskom kraji je zdravotná sestra z nemocnice vo Frýdku-Místku. Uviedol to na Twitteri moravskosliezsky hajtman Ivo Vondrák, podľa ktorého je žena bez cestovnej anamnézy.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch na Facebooku uviedol, že už v piatok sa začne distribúcia prvej várky 60.000 respirátorov na odberové miesta v každom kraji. Ďalších 290.000 má pribudnúť na budúci týždeň. Ministerstvo objednáva tiež rúška, sady na zrýchlené testovanie a pľúcne ventilátory.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

01:26 Zamestnanci Európskej komisie, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, dostali nariadenie, aby od pondelka 16. marca pracovali z domu. V otvorenom liste to uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová. "Pripravujeme potrebné preventívne opatrenia na zníženie rizík pre nich," napísala von der Leyenová a potvrdila, že od prepuknutia epidémie koronavírusu bolo u zamestnancov EK zaregistrovaných šesť prípadov nákazy.

1:00 Štyri menšie mestá v španielskom autonómnom spoločenstve Katalánsko sú od štvrtka v karanténe. Ocitli sa tam mestá Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui a Vilanova del Camí, kde žije okolo 66.000 ľudí. Títo ich nebudú môcť opustiť, pohyb mimo svojich domovov však budú mať povolený. Pozornosť úradov sa sústreďuje na Igualadu, ktoré je vzdialené len 70 kilometrov od Barcelony, pretože počet prípadov nákazy novým koronavírusom tam rýchlo rastie.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.