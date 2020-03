ONLINE Koronavírus naďalej ohrozuje svet! Krajiny prijímajú závažné opatrenia

NEW YORK, RÍM - Situácia ohľadom nového koronavírusu sa zatiaľ nemení. Krajiny pristupujú k čoraz väčším opatreniam a zákazom. Podľa posledných informácií v Dánsku sa zatvárajú školy, v Taliansku obchody a USA obmedzuje vstup do krajiny Európanom. Sledujte s nami ONLINE prenos aj dnes:

06:26 Čína zaznamenala za stredu len 15 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najmenej od 20. januára, keď začala zverejňovať takéto celonárodné údaje. Vo štvrtok ráno to podľa agentúry DPA a AP oznámila čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC) s tým, že v krajine došlo aj k 11 novým úmrtiam.

Osem spomedzi najnovších úmrtí a desať nových prípadov nakazených zaznamenali v stredočínskej provincie Chu-pej, epicentre nákazy. V Číne tak aj s novými prípadmi dosiaľ zaznamenali 80.793 ľudí nakazených koronavírusom a 3169 úmrtí. Spomedzi nakazených zároveň už bolo z nemocníc po vyliečení prepustených 62.793 ľudí, zatiaľ čo 14.831 sa stále podrobuje liečbe.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted S. Warren

Južná Kórea, ktorá je po Číne, Taliansku a Iráne najzasiahnutejšou krajinou a po Číne ako prvá evidovala značný počet nakazených, vo štvrtok oznámila 114 nových prípadov nákazy, a teda najmenej za ostatné dva týždne. Evidovala tiež šesť nových úmrtí.

05:56 Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odporučilo Američanom, aby prehodnotili svoje plány vycestovať do zahraničia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. "Ministerstvo zahraničných vecí odporúča americkým občanom, aby prehodnotili vycestovanie do zahraničia z dôvodu celosvetového dosahu ochorenia Covid-19 (pozn. tak sa označuje choroba, ktorú koronavírus spôsobuje)," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie USA, z ktorého cituje agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Chiu

Ministerstvo vydalo takéto vyhlásenie len krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od piatka zakážu USA na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.

04:45 Americký herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, ktorí sú aktuálne v Austrálii, majú koronavírus. Pozitívne výsledky ich lekárskych testov vo štvrtok oznámil na Instagrame samotný Hanks. Uviedol, že on aj Wilsonová dostali teplotu počas pobytu v Austrálii, kde bol Hanks v súvislosti s prípravou nového filmu o živote Elvisa Presleyho, píše agentúra AFP.

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

"Ahoje priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti... Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne," napísal 63-ročný Hanks v príspevku na Instagrame.

03:49 Americká basketbalová liga NBA sa až do odvolania rozhodla počnúc štvrtok zrušiť všetky zápasy aktuálnej sezóny. K takémuto rozhodnutiu pristúpila po tom, ako sa u jedného z hráčov basketbalového tímu Utah Jazz predbežne po lekárskych testoch potvrdilo ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. S odvolaním sa na oznámenie NBA o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rich Pedroncelli

Výsledok lekárskeho testu s pozitívnym nálezom bol známy krátko pred začiatkom zápasu medzi tímami Utah Jazz a Oklahoma City Thunder a začiatok zápasu z tohto dôvodu náhle odložili. NBA však neskôr uviedla, že hráč s pozitívnym testom na ihrisku v tom čase nebol.

02:49 Americký prezident Donald Trump v stredu večer miestneho času oznámil, že USA zakážu od piatka na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie. K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP a britský denník The Guardian.

Zdroj: SITA/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

"Aby sme sa vyvarovali príchodu nových prípadov (nákazy)... pozastavíme na nasledovných 30 dní všetky cesty z Európy do Spojených štátov. Tieto opatrenia začnú platiť v piatok o polnoci," povedal Trump podľa agentúry AFP v prejave k svojim spoluobčanom.

Dodal, že v Európe zaznamenali veľa prípadov nákazy pre to, že tamojšie vlády nedokázali pozastaviť cesty z Číny, kde epidémia koronavírusu koncom vlaňajšieho roka vypukla. Trump zároveň vyzval starších Američanov, aby sa čo najviac vyhýbali cestovaniu. Starší ľudia musia byť podľa jeho slov "veľmi opatrní". Domovy pre seniorov tiež nabádal, aby dočasne pozastavili prijímanie takých návštev, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.

22:21 V Taliansku zatvoria v súvislosti s rýchlym šírením nového koronavírusu všetky obchody okrem potravín a lekární. Na svojom účte na Facebooku to v priamom prenose uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte.

"Zatvárame obchody, bary, pohostinstvá a reštaurácie. Donášky do domu sú povolené," uviedol podľa agentúry AFP Conte, ktorý zároveň svojich spoluobčanov vyzval, aby nestrácali nádej. Otvorené naďalej zostanú banky, pošty, podniky a premávať bude verejná doprava. Premiér tiež apeloval na to, aby jednotlivé firmy svojim zamestnancom umožnili v čo najväčšom rozsahu pracovať z domu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

"Nech si nikto nemyslí, že v najbližších dňoch uvidíme účinky prísnych opatrení, ktoré sme prijali len pred niekoľkými dňami. Ak sa počet infekcií okamžite nezníži, neznamená to, že nefungujú," varoval Conte. Občanom Talianska poďakoval za spoluprácu v boji proti epidémii. "Teraz však musíme urobiť ďalší krok k izolovaniu nákazy. Zdravie je najvyššou prioritou," uviedol premiér.

22:09 V Dánsku z dôvodu rýchleho šírenia koronavírusu od pondelka zatvoria na dva týždne všetky verejné školy, univerzity i škôlky. Oznámila to v stredu večer dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorú citovala agentúra DPA.

Premiérka ďalej uviedla, že na platenú dovolenku budú poslaní všetci zamestnanci verejného sektora, ktorí nevykonávajú tzv. kritické funkcie, uvádza dánska verzia portálu The Local. Takéto "drastické opatrenia" sa podľa dánskej vlády nebudú vzťahovať na pracovníkov v zdravotníctve, domovy s opatrovateľskou službou či políciu.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.