ONLINE Česko má už 32 nakazených koronavírusom, v Taliansku za jeden deň 133 obetí infekcie

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol v nedeľu na 109 032, počet úmrtí dosiahol 3 595.

Celkový počet úmrtí v Číne sa zvýšil na 3 119 a 80 635 ľudí je nakazených.

Počty nových úmrtí a prípadov nákazy v Číne postupne klesajú už niekoľko týždňov. Koronavírus sa však rozšíril do približne do 90 krajín sveta.

Prvé prípady nákazy dnes ohlásilo Albánsko.

Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny, tamojších obetí je už 366, nakazených je 7 375 ľudí

Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne deväť, na našom území sa momentálne nachádza päť potvrdených prípadov.

Slováci by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​ONLINE

10:55 Na českých hraniciach v Rozvadove odstavili autobus na linke z francúzskeho Chambéry do Prahy. Cestuje v ňom osem ľudí a všetci – okrem dvoch vodičov - majú horúčku. Autobus po ceste zastavil v Mníchove a Norimbergu. Čaká sa na rozhodnutie, čo bude s pasažiermi, ktorí majú teplotu okolo 38 stupňov.

10:45 V Británii si koronavírus vyžiadal tretiu obeť, ide o muža, ktorý sa nedávno vrátil z Talianska. Šesťdesiatnik zomrel v nemocnici v Manchestri, predtým mal dlhodobé zdravotné problémy. V Británii dosiaľ evidujú 278 prípadov nákazy koronavírusom. Dnes v súvislosti s koronavírusom v Británii a Európe zasadá vládny krízový štáb, ľudovo nazývaný Cobra, ktorý zvolal premiér Boris Johnson.

10:30 Poľsko hlási už 12 prípadov nákazy, posledným je mladý muž, ktorý sa vrátil z lyžovačky v Taliansku. Muž sa cíti dobre, ale je na pozorovaní v nemocnici. Starší muž (73) vo Vroclavskej nemocnici je naďalej vo vážnom stave.

10:20 Bezpečnostná rada Českej republiky rozhodla o zákaze návštev v domovoch seniorov, v zariadeniach sociálnych služieb a na lôžkových oddeleniach nemocnic, oznámil na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš. Zdroj: SITA/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP 10:05 Počet nakazených koronavírusom v USA stúpol na 565, vírus už zabil 22 ľudí v štáte Washington, v Kalifornii a na Floride. Washington, New York, Kalifornia, Maryland a Oregon vyhlásili mimoriadny stav. Pri kalifornskom pobreží kotví od minulého týždňa výletná loď Grand Princess s asi 3 500 pasažiermi. Jeden z predchádzajúcich turistov sa na lodi nakazil vírusom a neskôr zomrel. Teraz je na lodi nakazených 21 ľudí, 19 z nich sú členovia posádky.

9:55 Počet nakazených v Nemecku sa dnes vyšplhal na 1 112. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha, ktorý naďalej hodnotí riziko pre obyvateľstvo ako mierne. Najrozšírenejší je koronavírus v Severnom Porýní-Vestfálsku, kde hlásili 484 prípadov. Nemecko je asi jedinou krajinou, kde sa infekcia tak rozšírila, a pritom zatiaľ nikto nezomrel. Jediný Nemec, ktorý koronavírusu podľahol, zomrel v Egypte.

9:35 Storočný Číňan z mesta Wu-chan sa uzdravil z ochorenia zapríčineného koronavírusom.

Muž je najstarším známym pacientom, ktorý sa vyliečil. Hospitalizovali ho vo Wu-chane 24. februára, lekári pri liečbe okrem antivírusových liekov použili aj tradičnú čínsku medicínu a rekonvalescenčnú plazmovú terapiu.

9:30 Kontrola na českých hraniciach v Dolním Dvořišti odhalila horúčku u vodiča kamióna, ktorý prišiel z Talianska. Uviedol, že vykladal tovar asi 20 km od Milána. Vodič sa necítil dobre, škriabalo ho v hrdle a mal zimnicu. Hasiči v špeciálnych odevoch mu namerali vysokú teplotu hneď dvakrát, sanitka ho preto odviezla do nemocnice.

9:15 Záchranárov v Maďarsku volajú pre podozrenie z nákazy denne v 30 - 40 prípadoch, informovalo internetové vydanie denníka Népszava. Najčastejšie je to v Budapešti, kde počas víkendu pri riešení karantény dvoch Iráncov musela zasahovať polícia. Počet infikovaných v Maďarsku stúpol počas víkendu na sedem. S výnimkou 70-ročného pacienta s onkologickým ochorením je ich stav uspokojivý. V karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava je 54 ľudí.

9:00 Talianska vláda vyzýva lekárov a zdravotné sestry na dôchodku, aby sa prihlásili do služby. Treba rýchlo obsadiť 20-tisíc pracovných miest. Lombardsko uvažuje o presune pacientov bez infekcie do iných oblastí. 20 percent všetkých infikovaných potrebuje nemocničnú starostlivosť, 10 percent intenzívnu starostlivosť - všetci na izolačkách. Len v sobotu hlásili v Lombardsku 133 úmrtí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 8:50 Fakultná nemocnica Brno začala robiť testy na koronavirus. Doteraz musela odobrané vzorky posielať do Ostravy. Hygienici v Juhomoravskom kraji odobrali vzorky 45 ľudom pre podozrenie na koronavírus, 40 testov bolo negatívnych, v piatich sa na výsledky čaká, uviedla Renata Ciupek z krajskej hygienickej stanice.

8:40 Dve stredné školy uzavreli v pondelok v austrálskom Sydney, keď troch študentov testovali pozitívne. Počet prípadov nakazenia sa zvýšil na viac ako 80, informovala agentúra Reuters. Doteraz zomreli traja ľudia. Pozitívne testovali 14-ročného chlapca a 15-ročné dievča. Chorobu diagnostikovali aj u ich otcov.

8:30 Poľsko hlási tri nové prípady ochorenia. Nemocnica vo Vroclavi prijala 73-ročného pacienta, ktorý je vo vysoko rizikovej skupine. Jeho stav je vážny a nezlepšuje sa. Okrem neho je nakazená mladá žena, ktorá sa vrátila z Talianska a ďalší muž, ich stav však nie je vážny. Spolu je doteraz infikovaných 11 osôb.

8:20 V Rakúsku je nakazených najmenej 106 ľudí. Kancelár Sebastian Kurz v nedeľu v rakúskej televízii hovoril o možnosti dočasného zatvorenia škôl a materských škôl. Doteraz sa v Rakúsku urobilo 4 509 testov.

8:00 Holandsko oznámilo ďalšie dve obete nového koronavírusu. Dohromady tak už má troch mŕtvych, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Počet nakazených vzrástol zo 188 na 265. Belgicko má 200 nakazených, čo je zhruba o 30 viac ako v sobotu.

7:50 Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vyzval Čechov, ktorí sa nachádzajú v talianskom regióne Lombardsko, aby sa vrátili do vlasti. Ľudia musia po návrate zostať 14 dní v karanténe. Povinnosť sa týka všetkých osôb s trvalým pobytom v ČR i osôb s prechodným pobytom na viac ako 90 dní.

7:40 Americký senátor za štát Texas Ted Cruz v nedeľu takisto oznámil, že zostane dva týždne v domácej karanténe po tom, ako sa stretol s osobou, u ktorej testy potvrdili koronavírus. Cruz na Twitteri napísal, že s osobou "absolvoval krátku konverzáciu a potriasli si rukou" na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC).

Ted Cruz Zdroj: SITA

7:20 Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa v nedeľu oznámil, že zostane dva týždne v domácej izolácii v súvislosti s šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa DPA nemá príznaky ochorenia COVID-19. Minulý týždeň však prišiel do kontaktu so študentmi zo školy v severnej časti krajiny, ktorá bola neskôr zatvorená v dôsledku potvrdeného prípadu nákazy a chce ísť príkladom.

Marcelo Rebelo de Sousa Zdroj: SITA/AP Photo/Kamil Zihnioglu

7:15 Colníci a policajti budú od pondelka na väčšine hraničných priechodov v Česku vykonávať náhodné kontroly. Ide o desať hraničných prechodov so Slovenskom, Nemeckom a Rakúskom.

7:10 KĽDR zatiaľ na svojom území nepotvrdila ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Podľa BBC sa však vyskytli obavy, že krajina nemá dostatočnú zdravotnícku infraštruktúru na testovanie a liečbu nákazy.

7:00 Približne 60 cudzincov vrátane diplomatov, ktorí strávili niekoľko týždňov v karanténe v Severnej Kórei, bolo v pondelok letecky prevezených do ruského mesta Vladivostok. Let, ktorý zabezpečil severokórejský štátny letecký prepravca Air Koryo, pristál v pondelok vo Vladivostoku vo východnej časti Ruska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:40 Vzbura v talianskych väzniciach má tri obete

Väzni v štyroch talianskych väzniciach sa vzbúrili proti novým pravidlám, ktoré boli úradmi zavedené s cieľom zabrániť ďalšiemu rozšíreniu koronavírusu nového typu v krajine. Nepokoje si vyžiadali tri obete na životoch, dvaja ľudia sú v kritickom stave.

Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, proti týmto obmedzeniam sa vzbúrili väzni v meste Neapol na juhu Talianska, v Modene na severe krajiny, v stredotalianskom Frosinone, ako aj v Alexandrii na severozápade. V rámci prevencie sú okrem iného vo väzniciach zakázané návštevy príbuzných.

6:35 Taliansko je po Číne, kde koncom decembra 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy, druhou najviac postihnutou krajinou na svete so 7 375 nakazenými a 366 úmrtiami.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Andrew Medichini

6:30 Počet nakazených vo Francúzsku dosiahol v nedeľu 1 126 prípadov, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Taliansku. Vo Francúzsku nákaze zatiaľ podľahlo 19 ľudí.

6:25 Francúzsko zakázalo verejné zhromaždenia s účasťou vyše 1 000 ľudí s cieľom obmedziť šírenie nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2. Rozhodnutie o zákaze zhromaždení oznámil francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.

6:20 Prvý prípad hlási už aj Albánsko

Albánsko dnes ohlásilo prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom. Ide o otca so synom, ktorí sa do krajiny vrátili z Talianska. Muži vo veku 54 a 28 rokov sa podľa albánskych médií vrátili do krajiny z niekoľkodňového pobytu vo Florencii. Po príchode sa u nich objavili zdravotné komplikácie, kvôli ktorým vyhľadali lekársku starostlivosť. Stav oboch nakazených je stabilizovaný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:15 Počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 sa v nedeľu v Českej republike zvýšil na 32 po tom, ako laboratória potvrdili ďalších šesť prípadov nákazy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha.

​6:10 Južná Kórea v pondelok oznámila 248 nových prípadov nákazy a celkový počet nakazených osôb v krajine sa zvýšil na 7382. Najviac prípadov hlásia z mesta Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang.

6:05 Z prípadov potvrdených v pondelok sa 36 vyskytlo v provincii Chu-pej, ktorá je vírusom najviac postihnutá. Prvé prípady nákazy zaznamenali koncom decembra 2019 v meste Wu-chan v tejto provincii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.