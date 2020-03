ONLINE Česko má už 32 nakazených, Albánsko hlási prvé prípady: Vzbura väzňov v Taliansku

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol v nedeľu na 109 032 počet úmrtí dosiahol 3595.

Celkový počet úmrtí v Číne sa zvýšil na 3119 a 80 635 ľudí je nakazených.

Počty nových úmrtí a prípadov nákazy v Číne postupne klesajú už niekoľko týždňov. Koronavírus sa však rozšíril do približne do 90 krajín sveta.

Prvé prípady nákazy dnes ohlásilo Albánsko.

Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny, tamojších obetí je už 366, nakazených je 7375 ľudí

Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne deväť, na našom území sa momentálne nachádza päť potvrdených prípadov.

Slováci by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​ONLINE

7:20 Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa v nedeľu oznámil, že zostane dva týždne v domácej izolácii v súvislosti s šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa DPA nemá príznaky ochorenia COVID-19. Minulý týždeň však prišiel do kontaktu so študentmi zo školy v severnej časti krajiny, ktorá bola neskôr zatvorená v dôsledku potvrdeného prípadu nákazy a chce ísť príkladom.

Marcelo Rebelo de Sousa Zdroj: SITA/AP Photo/Kamil Zihnioglu

7:15 Colníci a policajti budú od pondelka na väčšine hraničných priechodov v Česku vykonávať náhodné kontroly.

7:10 KĽDR zatiaľ na svojom území nepotvrdila ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Podľa BBC sa však vyskytli obavy, že krajina nemá dostatočnú zdravotnícku infraštruktúru na testovanie a liečbu nákazy.

7:00 Približne 60 cudzincov vrátane diplomatov, ktorí strávili niekoľko týždňov v karanténe v Severnej Kórei, bolo v pondelok letecky prevezených do ruského mesta Vladivostok. Let, ktorý zabezpečil severokórejský štátny letecký prepravca Air Koryo, pristál v pondelok vo Vladivostoku vo východnej časti Ruska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:40 Vzbura v talianskych väzniciach

Väzni v štyroch talianskych väzniciach sa vzbúrili proti novým pravidlám, ktoré boli úradmi zavedené s cieľom zabrániť ďalšiemu rozšíreniu koronavírusu nového typu v krajine. Nepokoje si vyžiadali jednu obeť na životoch.

Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, proti týmto obmedzeniam sa vzbúrili väzni v meste Neapol na juhu Talianska, v Modene na severe krajiny, v stredotalianskom Frosinone, ako aj v Alexandrii na severozápade. V rámci prevencie sú okrem iného vo väzniciach zakázané návštevy príbuzných.

6:35 Taliansko je po Číne, kde koncom decembra 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy, druhou najviac postihnutou krajinou na svete s 7375 nakazenými a 366 úmrtiami.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Andrew Medichini

6:30 Počet nakazených vo Francúzsku dosiahol v nedeľu 1126 prípadov, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Taliansku. Vo Francúzsku nákaze zatiaľ podľahlo 19 ľudí.

6:25 rancúzsko zakázalo verejné zhromaždenia s účasťou viac ako 1000 ľudí s cieľom obmedziť šírenie nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2. Rozhodnutie o zákaze zhromaždení oznámil francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.

6:20 Prvý prípad hlási už aj Albánsko

Albánsko dnes ohlásilo prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom. Ide o otca so synom, ktorí sa do krajiny vrátili z Talianska. Muži vo veku 54 a 28 rokov sa podľa albánskych médií vrátili do krajiny z niekoľkodňového pobytu vo Florencii. Po príchode sa u nich objavili zdravotné komplikácie, kvôli ktorým vyhľadali lekársku starostlivosť. Stav oboch nakazených je stabilizovaný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:15 Počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 sa v nedeľu v Českej republike zvýšil na 32 po tom, ako laboratória potvrdili ďalších šesť prípadov nákazy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha.

​6:10 Južná Kórea v pondelok oznámila 248 nových prípadov nákazy a celkový počet nakazených osôb v krajine sa zvýšil na 7382. Najviac prípadov hlásia z mesta Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang.

6:05 Z prípadov potvrdených v pondelok sa 36 vyskytlo v provincii Chu-pej, ktorá je vírusom najviac postihnutá. Prvé prípady nákazy zaznamenali koncom decembra 2019 v meste Wu-chan v tejto provincii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.