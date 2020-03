Smutná správa obletela svet: Zomrel bývalý tajomník NATO Javier Pérez de Cuéllar

"Môj otec skonal po ťažkom týždni. Zomrel dnes večer o 8:09 h. (02.09 h SEČ) a teraz odpočíva v pokoji," uviedol diplomatov syn Francisco Peréz de Cuéllar pre peruánsku rozhlasovú stanicu RPP. Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuéllar de la Guerra sa narodil 19. januára 1920 v hlavnom meste Peru - Lima. Pôvodne chcel byť klaviristom a vystupovať na koncertných pódiách. Úspechy však žal, nie ako koncertný umelec, ale ako kariérny diplomat.

Po štúdiu práva nastúpil v roku 1940 na peruánske ministerstvo zahraničných vecí a o štyri roky neskôr vstúpil do diplomatických služieb. Ako mladý diplomat pôsobil v Bolívii, v Brazílii a v Spojenom kráľovstve. V roku 1961 sa vrátil naspäť do vlasti – na peruánske ministerstvo zahraničných vecí. Avšak už o rok odišiel ako veľvyslanec do Švajčiarska, neskôr Sovietskeho zväzu, Poľska a Venezuely.

V septembri 1975 bol menovaný za špeciálneho predstaviteľa generálneho tajomníka OSN na Cypre a v roku 1981 za osobného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre záležitosti Afganistanu. Po rôznych postoch v rámci OSN sa od 1. januára 1982 postavil na jej čelo. V roku 1986 bol Javier Pérez de Cuéllar zvolený na druhé funkčné obdobie, ktoré trvalo do 31. decembra 1991. Po ňom sa stal v januári 1992 novým generálnym tajomníkom OSN egyptský diplomat a politik Butrus Butrus-Ghálí.

Počas výkonu funkcie generálneho tajomníka OSN viedol Javier Pérez de Cuéllar napríklad v roku 1982 rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou po vojne o Falklandské ostrovy a v roku 1988 mal výrazný podiel na ukončení osem rokov trvajúcej vojny medzi Iránom a Irakom.

V roku 1995 sa ako kandidát opozície pokúsil zabojovať o post prezidenta Peru. Neúspešne. Podľahol úradujúcej hlave štátu Albertovi Fujimorimu, ktorý bol zvolený aj na druhé funkčné obdobie. Javier Pérez de Cuéllar však v politike zostal. A práve počas turbulencií, ktoré sprevádzali odstúpenie Fujimoriho, obvineného z korupcie, zastával od novembra 2000 do júla 2001 post predsedu vlády a súčasne ministra zahraničných vecí. Svoju bohatú diplomatickú kariéru zakončil na poste veľvyslanca v Paríži, kde pôsobil v roku 2004. Javier Pérez de Cuéllar bol autorom mnohých prác z odboru medzinárodného práva. V roku 1984 získal čestný doktorát na Karlovej univerzite v Prahe.