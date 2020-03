ONLINE Koronavírus ničí svet: Prvé nákazy v Slovinsku, v Kalifornii vyhlásili stav núdze

NEW YORK - Nákaza sa šíri svetom napriek veľkým bezpečnostným opatreniam. Od konca decembra si nový typ koronavírusu z Číny vyžiadal tisícky obetí. Počet nakazených ľudí rastie a svet je v pozore. Sledujte s nami dianie ONLINE.

5:51 Kalifornia vyhlásila stav núdze v súvislosti s prvým zaznamenaným úmrtím na koronavírus, ktorý zvýšil celkový počet obetí tejto epidémie v USA na 11. V nemocnici v blízkosti Sacramenta podľahol ochoreniu 71-ročný muž, ktorý mal aj iné zdravotné problémy a bol na okružnej plavbe v Mexiku, uviedli úrady. V súčasnosti registrujú v USA už najmenej 150 pacientov s ochorením COVID-19 v 16 amerických štátoch. Desať z 11 úmrtí hlási štát Washington, epidémia sa však šíri aj v Texase a Nebraske.

3:37 Talianska vláda v stredu vyhlásila, že v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu SARS-COV-2 sa budú všetky športové podujatia v tejto juhoeurópskej krajine až do 3. apríla konať bez prítomnosti fanúšikov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu vyhlásil, že Taliansko, ktoré epidémia nového koronavírusu zasiahla najviac spomedzi všetkých európskych krajín, dokáže terajší počet infikovaných osôb zvládnuť. Zdôraznil však zároveň, že vláda musí prijať prísne opatrenia, ak nechce, aby sa epidémia vymkla spod kontroly.

"Dokým je množstvo (infikovaných) nízke, zdravotnícky systém dokáže ľuďom efektívne pomáhať. Avšak v prípade exponenciálneho nárastu nedokáže žiadna krajina na svete, vrátane Talianska, situáciu zvládnuť," vyhlásil premiér.

0:11 Severoatlantická aliancia uskutoční plánované rozsiahle vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnia tisíce vojakov, aj napriek obavám zo šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

"Neplánujeme zatiaľ žiadne rušenie (vojenských) cvičení, avšak situáciu budeme vyhodnocovať podľa toho, ako sa bude ďalej vyvíjať. Sme však pripravení vystupňovať naše úsilie, ako aj opatrenia, ktoré momentálne implementujeme," vyhlásil Stoltenberg.

22:37 V Slovinsku v stredu potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Pacient pricestoval do krajiny z Maroka cez Taliansko. S odvolaním sa na vyhlásenie slovinského ministra zdravotníctva Aleša Šabedera o tom informovala agentúra APA.

Pacient sa podľa dostupných informácií v stredu sám s príznakmi ochorenia obrátil na svojho praktického lekára. Ten nakazeného muža následne poslal na infekčnú kliniku v Ľubľane, kde sa momentálne nachádza v karanténe.

22:16 Američanka a jej kamarátka z Ekvádoru na návšteve Česka, u ktorých sa v týchto dňoch potvrdila nákaza koronavírusom, sa chceli dať vyšetriť v Úrazovej nemocnici v Brne, ale personál ich poslal preč. Informoval o tom námestník brnianskej primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Riaditeľ nemocnice pochybenie odmietol. Členovia radnice v stredu na jeho miesto vyhlásili výberové konanie, napísal portál Novinky.cz.

19:34 Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) odložili pre hrozbu koronavírusu svetovú premiéru tohto filmu o sedem mesiacov. Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa mala dostať do kín začiatkom apríla.

"MGM, Universal a producenti Bonda Michael Wilson a Barbara Broccoliová v stredu oznámili, že po starostlivom zvážení a precíznom zhodnotení globálneho kinematografického trhu bude premiéra No Time to Die odložená na november 2020," uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke bondoviek.