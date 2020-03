ONLINE Koronavírus naberá silu: Taliansko zatvára školy, počet nakazených stúpa v celom svete

17:34 Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu pozastavili saudskoarabské orgány celoročnú moslimskú púť do Mekky aj pre "občanov a obyvateľov" tohto kráľovstva. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo vnútra.

17:27 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom stúpol v stredu v Británii na 85. Ide o najväčší skok za deň odvtedy, čo v ostrovnej krajine zistili prvý prípad tejto infekcie. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva, uviedla tlačová agentúra Reuters.

16:58 České Národné referenčné laboratórium Štátneho zdravotného ústavu potvrdilo v stredu ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom, celkovo ich je v Česku osem. V dvoch nových prípadoch ide o rodinných príslušníkov ženy zo severočeského mesta Děčín, ktorá mala už v predchádzajúcich dňoch pozitívne testy, a tretím novým prípadom je žena z Prahy 6. Uviedol to web Novinky.cz.

16:30 Belgické ministerstvo zdravotníctva v stredu potvrdilo desať nových pacientov infikovaných koronavírusom. Ministerstvo spresnilo, že deväť z desiatich nových pacientov sa vrátilo z pobytu v severnom Taliansku. Všetci sú v domácej izolácii okrem pacienta z mesta Eupen, ktorého pre respiračnú infekciu hospitalizovali v Nemocnici Svätého Petra v Bruseli. Pacient nebol v Taliansku, ale jeho šéf áno, a to v regióne Benátsko. Prvá pacientka, ktorú začiatkom februára repatriovali z Wu-chanu v Číne, je už vyliečená.

16:25 Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy bude mesto Košice vykonávať na magistráte, v školách a školských zariadeniach a v mestských podnikoch. Všetky vozidlá košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) prejdú mimoriadnou komplexnou dezinfekciou. Dodatočné hygienické pomôcky dostane 40 materských škôl (MŠ) v meste a magistrát bude vybavený dezinfekčnými stojanmi na dezinfekciu rúk na frekventovaných miestach

16:15 V súvislosti s koronavírusom zriadili na Slovensku infolinku s nepretržitou službou . Ľudia na ňu môžu volať 24 hodín denne, jej číslo je 0917 222 682.

16:12 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že hystéria okolo koronavírusu v Rusku je výsledkom provokatívnych falošných správ zo zahraničia. "Vírus je pod kontrolou, nič kritické sa nedeje," ubezpečil Putin vo svojom vyhlásení citovanom agentúrou TASS. Spoločnosť Group-IB monitorujúca internet v Rusku ešte v pondelok oznámila, že identifikovala vyše 9 500 príspevkov, v ktorých sa uvádza, že ruské úrady taja údaje o hromadnej nákaze Moskovčanov koronavírusom.

15:43 Národné referenčné laboratórium Štátneho zdravotného ústavu v Prahe vo štvrtok potvrdilo ďalšie tri prípady koronavírusu. V dvoch prípadoch ide o rodinných príslušníkov ženy z Děčína, ktorá už bola vyšetrená ako pozitívna v predchádzajúcich dňoch. Dvaja jej príbuzní boli do výsledkov testov izolovaní v domácej karanténe a obaja budú od stredy hospitalizovaní v Masarykovej nemocnici v Ústí nad Labem. Rodina sa vrátila z oblasti Veneto v Taliansku. Počet nakazených v Česku stúpol na osem.

15:42 Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne bolo do stredy hospitalizovaných deväť pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom. TASR o tom informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová. „U jedného pacienta čakáme na vyhodnotenie odberov, u ostatných sa nákaza vírusom nepotvrdila,“ uviedla Holecová.

15:40 Obyvateľstvo Spojených štátov nakupuje do zásoby dezinfekčné prípravky, rúška, čistiace obrúsky alebo toaletný papier. Obrázky prázdnych regálov v drogériách ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach, informoval server CNN. Nákupná panika pre koronavírus zasiahla aj ďalšie krajiny, napríklad Nemecko, Britániu, Austráliu, Slovensko či Česko.

15:25 "Koronavírus bude zabíjať aj Britov," varuje anglický hlavný lekár. Profesor Chris Whitty hovorí, že epidémia vo Veľkej Británii je teraz „veľmi pravdepodobná“ a rúšky nezastavia nákazu. Krajina podľa neho čelí „významnej epidémii“ a ľudia budú zomierať. Nákazu koronavírusom diagnostikovali celkom u 53 ľudí vo Veľkej Británii, ale v Británii ešte nikto nezomrel Na celom svete bolo infikovaných vyše 94-tisíc ľudí, 3 200 ľudí zomrelo a 50-tisíc sa uzdravilo.

15:20 Pašeráci skúsili z Ukrajiny do Rumunska previezť vrecia s rúškami. Ukrajinskí pohraničníci v Zakarpatskej oblasti im v tom však zabránili v noci na stredu. Pašeráci, ktorí z miesta činu utiekli, sa do Rumunska chystali prepašovať 3 650 kusov jednorazových rúšiek, uviedol denník Ukrajinska pravda na svojom webe.

15:15 Iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vyhlásil v utorok vojnu koronavírusu, do boja s chorobou vyslal armádu. Podľa oficiálnych údajov choroba v krajine zabila 92 ľudí a nakazených je 2 922 vrátane 23 členov parlamentu. Neoficiálne údaje však uvádzajú stovky obetí pochovávaných v masových hroboch a vyše desať tisíc nakazených. Podľa jedného z lekárov je Irán na prahu katastrofy.

15:05 Slovenským obvodným lekárom chýbajú v ambulanciách rúška a dezinfekčné prostriedky. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár. "Máme problém s materiálno-technickým zabezpečením 25-tisíc lekárov. Chýbajú ochranné pomôcky a nevieme, na koho sa máme obrátiť." Kollár tiež tvrdí, že problém je aj so súčinnosťou s ministerstvom zdravotníctva. SLK žiada o stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) povereným vedením ministerstva zdravotníctva. Cieľom stretnutia má byť dohoda o zabezpečení zdravotníckych zariadení a ochrane zdravotníkov.

15:00 Irán zrušil vo všetkých provinčných hlavných mestách tradičné piatkové modlitby. Dôvodom sú obavy z koronavírusu, oznámila v stredu štátna televízia. Piatok je pritom hlavným dňom modlitieb pre moslimov. Piatkové modlitby zrušil už minulý týždeň preventívne Teherán i niektoré ďalšie oblasti. Nová epidémia pripravila v Iráne o život už 92 ľudí

14:55 Na hrozbu koronavírusu reagujú v Nitre školy aj kultúrne zariadenia. Lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík po stretnutí s riaditeľmi nemocníc a regionálnych úradov verejného zdravotníctva uviedol, že v Nitrianskom kraji pandémia nehrozí, viaceré inštitúcie však pre istotu prijímajú v súvislosti s hrozbou nebezpečného vírusu preventívne opatrenia. Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre krátko pred víkendovou premiérou novej inscenácie Dom osadilo v budove nádoby s dezinfekciou rúk.

14:35 Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky sa v stredu v Prahe dohodli na spolupráci v súvislosti so šírením nákazy nového typu koronavírusu v Európe. Spolupráca sa nebude týkať len výmeny informácií, ale aj výpomoci so zdravotníckymi prostriedkami. V prípade, že by sa v nejakej z krajín vyskytla výnimočná situácia, budú premiéri podľa Babiša spoluprácu koordinovať. V Českej republike zatiaľ zaznamenali päť prípadov nákazy koronavírusom. Poľsko v stredu oznámilo prvý prípad nákazy, v Maďarsku sa koronavírus zatiaľ nevyskytol. Premiér SR Peter Pellegrini kolegov z krajín V4 informoval, že Slovensko zatiaľ neeviduje potvrdený prípad výskytu nákazy.

14:32 Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu vyhlásil, že situácia okolo šírenia nového druhu koronavírusu predstavuje "globálnu pandémiu". Podľa agentúry AFP Spahn varoval, že to najhoršie ešte len príde. S systém zdravotníctva v nasledujúcich týždňoch bude možno musieť vstúpiť od takzvanej "druhej fázy" v boji proti vírusu. To by znamenalo posunuté termíny plánovaných operácií v nemocniciach a lekári by sa zamerali v prvom rade na ťažké prípady ochorení spôsobených koronavírusom. "Zatiaľ sa však v tomto bode nenachádzame," poznamenal Spahn.

14:30 Stredná priemyselná škola na Fajnorovom nábreží v Bratislave bude dva dni zatvorená. Dôvodom sú preventívne opatrenia z dôvodu koronavírusu. Vzniklo totiž podozrenie, že jeden zo žiakov mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom. Výsledky testov na prítomnosť vírusu budú známe do 48 hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

14:15 V stredu boli v Rakúsku hlásení traja noví pacienti. Žena z Viedne bola na dovolenke v Taliansku. Keď sa objavili príznaky, zavolala na pohotovostnú linku 1450, jej test na koronavírus bol pozitívny. Nie je však vážne chorá. Ďalší pochádzajú z Dolného Rakúska z okresu Korneuburg. Všetkých päť prípadov v Dolnom Rakúsku bolo vo vzájomnom kontakte.

Mesto Viedeň v stredu oznámilo, že od viedenského právnika (72), ktorý leží vážne chorý s koronavírusom v nemocnici vo Viedni vyše dvoch týždňov, sa nemohli nakaziť traja ďalší hlásení ľudia, lebo s ním neboli v kontakte. Rakúsko teda naďalej pátra po tzv. pacientovi nula.

14:00 Talianska vláda sa rozhodla do 13. marca uzavrieť všetky školy a univerzity. Rozhodla o tom v stredu talianska vláda, informovala agentúra AFP. Taliansko aktuálne čelí najrozsiahlejšej nákaze koronavírusom zo všetkých krajín v Európe. Vírus potvrdili u najmenej 2 500 ľudí a podľahlo mu ďalších 79.

13:50 Nemecko sa v stredu pridalo k viacerým štátom, ktoré zakázali vývoz zdravotníckych ochranných pomôcok proti šíreniu koronavírusu. Ako uviedlo ministerstvo vnútra v Berlíne, Nemecko zakázalo export ochranných rúšok, rukavíc a odevov, aby zabezpečilo, že ich budú mať dostatok miestni zdravotníci. Informovala o tom agentúra AFP.

13:45 Facebook stupňuje snahy v boji proti dezinformáciám týkajúcim sa koronavírusu. Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) dal priestor na bezplatnú reklamu. Oznámil to v utorok šéf spoločnosti Mark Zuckerberg. Na svojom účte na sociálnej sieti uviedol, že spoločnosť spolupracuje so štátnymi ministerstvami zdravotníctva a svetovými organizáciami, ako sú napríklad WHO, americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) či Detský fond OSN (UNICEF).

13:30 Britská polícia rieši prípad štyroch mužov, ktorí v Londýne útočili z nenávisti. Muži na Oxford Street napadli 22-ročného študenta Jonathana Moka zo Singapuru, kopali ho a udierali do tváre. Skupina ho predtým zastavila s tým, že tu nechce jeho koronavírus. Študentovi zlomili tvárovú kosť a možno bude potrebné urobiť mu rekonštrukčný chirurgický zákrok.

13:20 Parížske múzeum Louvre, ktorý bolo od nedele zatvorené pre verejnosť v súvislosti so šírením koronavírusu, je od stredy opäť prístupné. Oznámilo to na svojej stránke na sociálnej sieti Twitter. Francúzsko pritom naďalej zápasí s rastúcim počtom ľudí nakazených koronavírusom. Celkovo v krajine evidujú viac ako 200 nakazených a štyri smrteľné prípady. Vedenie múzea Louvre zvolalo na stredu ráno svojich zamestnancov, aby ich oboznámilo s preventívnymi opatreniami prijatými v súvislosti s koronavírusom v záujme ochrany zdravia zamestnancov i návštevníkov umeleckých zbierok.

13:00 V Iráne sa novým koronavírusom nakazilo už najmenej 2 922 ľudí a 92 podľahlo ochoreniu. Na tlačovej konferencii v Teheráne to v stredu oznámil hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva. Iránsky prezident Hasan Rúhání na stredajšom rokovaní vlády uviedol, že vírus zasiahol už takmer všetkých 31 provincií krajiny, informovala agentúra AP. Irán už pre obavy zo šírenia vírusu dočasne prepustil vyše 54-tisíc väzňov v snahe bojovať proti jeho šíreniu v preplnených väzniciach.

12:40 Prvý prípad nákazy koronavírusom zaznamenali v stredu v inštitúcii Európskej únie v Bruseli. Infikovaný je zamestnanec Európskej obrannej agentúry (EDA). Príznaky choroby začal cítiť v sobotu 29. februára a bol pozitívne testovaný na koronavírus. "Prípad máme potvrdený," povedala pre agentúru AFP hovorkyňa Európskej komisie Dana Spinantová. Nakazený muž sa minulý týždeň vrátil z Talianska, absolvoval štvorhodinové stretnutie asi s 30 predstaviteľmi iných európskych inštitúcií. Príznaky nákazy začal mať aj člen Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorý sa takisto zúčastnil na tomto stretnutí. Momentálne čaká na výsledky testov,

12:15 Dva kmene vražedného koronavírusu sa šíria po celom svete a 70% infikovaných pacientov ulovilo ten agresívnejší a nákazlivejší typ, tvrdí štúdia. Vedci z Pekingu a Šanghaja študovali 103 vzoriek koronavírusu. Našli dva kmene, pomenovali ich L a S a zistili, že L je najbežnejší, ale je tiež najagresívnejší. Od začiatku januára sa však stal menej bežným. Vírus, ktorý je príliš agresívny, sa môže sám zlikvidovať, ak budú pacienti umiestnení do nemocnice.

12:00 Ministerský zákaz vývozu respirátorov z Česka do zahraničia môže podľa spoločnosti Moldex z Ústí nad Orlicí ohroziť dodávky potrebné pre priemysel a zdravotníctvo. Podnik pri výrobe totiž spolupracuje s nemeckou centrálou. Firmy nesmú vyvážať respirátory počnúc stredou pre možné šírenie koronavírusu.

11:45 Štyria vojaci švajčiarskej armády sú podozriví z nákazy. Jeden z nich bol nedávno v Miláne a kontrola odhalila, že sa pohyboval blízko jedného z ohniskových bodov epidémie. Jeho nadriadení sa rozhodli zistiť, či nie je infikovaný. Muž nemal nijaké symptómy, no z bezpečnostných dôvodov ho spolu s ďalšími tromi spoločníkmi umiestnili do karantény.

11:30 Vo francúzskych kníhkupectvách rastie záujem o román Mor od Alberta Camusa. Od začiatku roka predalo nakladateľstvo Gallimard už 40 percent toho, čo bežne predá za celý rok. Ľudia začali o knihu javiť zvýšený záujem na konci januára, keď sa vo Francúzsku objavili prvé prípady koronavírusu, píše denník Le Figaro.

11:10 Okolo šiesteho prípadu výskytu koronavírusu v Česku sú zmätky, ide totiž o ženu, ktorá sa dala testovať súkromnou firmou a nebola zahrnutá v systéme. O jej nákaze informoval primátor Zdeněk Hřib, čím porušil úzus, že o tejto téme má informovať premiér. 11:08 Nitrianske základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijímajú opatrenia pre hrozbu koronavírusu. Ministerstvo školstva dôrazne neodporúča organizovanie výletov v oblastiach s potvrdeným výskytom koronavírusu. Riaditeľky materských škôl nepôjdu na exkurziu do škôlok v Rakúsku, Základná škola kniežaťa Pribinu ruší v rámci projektu Erasmus+ návštevu Veľkej Británie.

11:05 V Českej republike sa v dôsledku šírenia nového koronavírusu nebudú obmedzovať hromadné akcie. V stredu o tom rozhodla Bezpečnostná rada štátu. Český premiér Andrej Babiš po jej rokovaní novinárom povedal, že dôvod na zásadné obavy nie je a na obmedzovanie zhromaždení nie je dôvod, pretože nákaza sa nerozširuje.

11:00 Nakazený Poliak, ktorého vek úrady nezverejnili, bol nedávno na karnevale v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. V súčasnosti je hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici v meste Zielona Góra a jeho stav je podľa ministra dobrý. Zdravotníci identifikovali všetky osoby, ktoré s ním prišli do kontaktu, a umiestnili ich do domácej karantény. V krajine je hospitalizovaných 68 osôb a 500 je v karanténe.

10:58 Španielsko oznámilo prvú obeť koronavírusu. Podľahol mu 69-ročný muž z Valencie, ktorý zomrel 13. februára. Vírus bol zistený pri pitve. Počet nakazených stúpol v krajine na 167, keď bolo nahlásených 10 nových prípadov v Madride a dva na Malorke.

10:55 Vo Francúzsku podľahol koronavírusu štvrtý nakazený. Je ním 92-ročný muž. V krajine pribudlo za 24 hodín ďalších 21 nakazených. Infikovaných je už 212 osôb.

10:50 Irak ohlásil prvú obeť nákazy. Zomrel 70-ročný muž z kurdskej autonómnej oblasti na severe krajiny, oznámila štátna agentúra INA s odkazom na ministerstvo zdravotníctva.

10:45 V kúpeľnom meste Bad Rappenau v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko je v karanténe seniorský dom, kde žije 70 penzistov a pracuje tam 50 ošetrovateľov. O 84-ročného seniora sa starala 32-ročná ošetrovateľka, ktorá po návrate z Milána ochorela. Pozitívny test vyšiel i kolegyni ošetrovateľky. Seniori teraz nesmú opúšťať domov ani prijímať návštevy.

10:30 Čínska najpopulárnejšia chatovacia aplikácia WeChat údajne od 1. januára 2020 cenzurovala kľúčové slová spájajúce sa s novým druhom koronavírusu. Vyplýva to zo správy výskumného centra Citizen Lab so sídlom v kanadskom Toronte zverejnenej v utorok. Aplikácia blokovala kombinácie kľúčových slov v súvislosti s vírusom a výrazy kritizujúce prezidenta Si Ťin-pchinga.

10:00 Čína nasadila do boja proti koronavírusu aj dezinfekčné roboty, smart prilby či pokročilý softvér na rozpoznávanie tvárí. K tomuto kroku vyzval prezident Si Ťin-pching. Firma Pudu Technology vyrábajúca roboty pre gastronomický priemysel nainštalovala vo vyše 40 nemocniciach po celej krajine svoje produkty pomáhajúce zdravotníckemu personálu. Drony spoločnosti MicroMultiCopter zase prevážajú lekárske vzorky. 9:55 Na infekčnom klinickom oddelení Fakultnej nemocnice v Zielonej Góre je ďalší človek podozrivý z nákazy koronavírusom. "Ich stav je dobrý, nedeje sa nič zlé," ubezpečil Jacek Smykał, vedúci oddelenia. Pacienti sa vrátili do Poľska z krajín, kde sa vyskytli ohniská koronavírusu. Druhý pacient s podozrením na koronavírus je litovský vodič kamióna, ktorý sa vrátil z Talianska.

9:50 Po ďalších dvoch pozitívnych testoch potvrdených v Škótsku sa počet nakazených vo Veľkej Británii zvýšil na 53. Úrad zdravotníctva v Škótsku zatiaľ nevie, či sú dva nové prípady koronavírusu spojené s prvým prípadom v Tayside.

9:45 Rakúsko hlási tri nové prípady. V súčasnosti je tam infikovaných 27 osôb. Počet pacientov s koronavírusom v Rakúsku sa zvyšuje každý deň. Nákazu potvrdili už v 76 krajinách, v absolútnom počte je Rakúsko na 23. mieste. Vláda dnes konzultuje ďalšie kroky.

9:40 Sedemnásť Talianov v Indii bolo pozitívne testovaných na koronavírus. Najprv sa potvrdil u dvoch ľudí z 23-člennej skupiny turistov v západoindickom štáte Radžastan, ktorí do krajiny prišli vo februári. Zvyšných 21 ľudí bolo v utorok umiestnených do karantény v špeciálnom zariadení v indickom hlavnom meste Naí Dillí.

9:35 Čínske úrady uviedli, že v utorok v Pekingu v stredu ráno (miestny čas) bolo 119 nových prípadov. V utorok zomrelo na koronavírus 38 ľudí, čo je o sedem viac ako v predchádzajúci deň.

V Praze máme nový případ výskytu koronaviru. Jde o matku dítěte ZŠ na Praze 6. Vybrané třídy dotčené školy proto budou dočasně zavřené. Pozor, v případě podezření na koronavirus volejte na telefonní linku hygieny (773 782 850, 773 782 856), což se bohužel v tomto případě nestalo. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 4, 2020

9:30 V Prahe sa vyskytol nový prípad výskytu koronavírusu. Ide o matku dieťaťa základnej školy v Prahe 6. Vybrané triedy spomínanej školy preto budú dočasne zatvorené, informoval v stredu primátor Zdeněk Hřib.

9:15 Muž (25) odpadol v utorok popoludní na chodníku v newyorskej štvrti Flushing v časti Queens. Previezli ho do Presbyteriánskej nemocnice v Queens. Muž mal na tvári rúško, ale nie je jasné, či ho mal pre koronavírus. Doteraz má štát New York dva potvrdené prípady koronavírusov, žiadny však v Queense. Flushing je známa čínska etnická enkláva a železničný uzol. 9:00 Cestujúci, ktorý prišiel minulý mesiac do Austrálie, bol pozitívne testovaný na koronavírus. Lietadlo, ktoré malo dnes vzlietnuť zo Sydney, bude preto podrobené hĺbkovému čisteniu. Cestujúci budú presmerovaní na najbližší dostupný let. Infikovaný cestujúci prišiel do Austrálie 28. februára, ale letecká spoločnosť Qantas bola o výsledku jeho testu informovaná až dnes ráno. Nie je známe, či sa koronavírus dá prenášať letmi.

8:45 Koronavírus je už v Poľsku. Prvý prípad osoby infikovanej koronavírusom potvrdil na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Łukasz Szumowski. Pacient z provincie Lubuskie je vo Fakultnej nemocnici v Zielonej Góre. Pricestoval z Nemecka, kde sa zrejme nakazil, ale cíti sa dobre.

