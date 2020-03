ONLINE Koronavírus stále útočí: Prvý prípad na Ukrajine, v Česku je už päť infikovaných. Pápež v ohrození

11:40 Popredná londýnska dramatická škola bola dnes uzavretá po tom, ako učiteľa hudby pozitívne testovali na koronavírus. Študenti sa obávajú, že budú môcť absolvovať skúšky až počas leta, ak sa epidémia bude naďalej šíriť. Hudobná a dramatická škola Guildhall bude zatvorená 14 dní.

11:30 Dve zahraničné študentky, ktoré majú pozitívne výsledky testov a sú v karanténe v Česku, navštívili na svojich potulkách Európou aj Rakúsko a Maďarsko. "Informovali sme Viedeň i maďarskú stranu," citovala agentúra riaditeľku pražskej hygienickej stanice Zdeňku Jágrovú, podľa ktorej u Američanky potvrdili nákazu koronavírusom pri prvom teste v nedeľu, u študentky z Ekvádor až pri opakovanom teste.

11:25 Prvý prípad prenosu koronavírusu v komunite bol potvrdený v Austrálii. Zdravotníckemu pracovníkovi z Nového Južného Walesu, ktorý tri mesiace necestoval do zahraničia, bola diagnostikovaná choroba zároveň so 41-ročnou ženou. Jej prípad sa dal vysledovať až po jej 43-ročného brata, ktorý sa nedávno vrátil z Iránu.

11:15 Poľský parlament schválil v noci na utorok nový zákon zavádzajúci preventívne opatrenia proti možnému šíreniu nákazy koronavírusom. V Poľsku zatiaľ nepotvrdili žiaden prípad infekcie. Schválená právna norma umožňuje podnikom, aby svojim zamestnancom nariadili prácu z domu. V prípade šírenia vírusu tiež zostanú zatvorené škôlky a školy, rodičom vznikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

11:00 V Česku rušia lety do a z Talianska. Lietadlo Ryanairu z talianskeho Bergama do Brna v stredu ešte priletí. Potom linka nebude lietať minimálne dva týždne, záleží na rozhodnutí vlády. Zdroj: TASR/AP 10:55 Čínske úrady v utorok oznámili rekordne nízky počet nových prípadov koronavírusu. V pondelok bolo v celej krajine potvrdených 125 nových pacientov, najnižšie číslo od zverejnenia celoštátnej štatistiky v januári. Počet obetí tiež klesol na 31.

10:50 V Rakúsku je už 21 potvrdených prípadov koronavírusu. V utorok boli na test COVID-19 pozitívni ďalší traja ľudia. Najbližšie dni sú rozhodujúce.

10:45 V Moravskosliezskom kraji sa aktuálne čaká na výsledky testov na koronavírus u desiatich ľudí, povedala Hana Zelená zo Zdravotného ústavu v Ostrave, ktorý nanovo začal robiť testy na koronavírus.

10:13 Severná Kórea umožní zahraničným diplomatom opustiť krajinu, ak si to budú želať. Severokórejské úrady doteraz držali diplomatov a ďalších cudzincov v krajine v tridsaťdňovej karanténe v obavách zo šírenia nového typu koronavírusy.

Na Ukrajine bol potvrdený prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-COV-2, ktorý spôsobuje ochorenie nazvané COVID-19. Pre agentúru Reuters to v utorok uviedol úradujúci riaditeľ ukrajinského centra pre verejné zdravie Ihor Kuzin.

10:36 Ozbrojené sily Mjanmarska oznámili, že odložia svoju výročnú vojenskú prehliadku, aby sa pokúsili zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

10:28 Zomrel lekár vo Wu-chane, ktorý bol na tom istom oddelení ako Li Wen-liang

Wuhanský lekár z toho istého oddelenia ako informátor Li Wen-liang zomrel v utorok na koronavírus. Mei Zhongming bol 57-ročný hlavný lekár a zástupca riaditeľa oftalmologického oddelenia v centrálnej nemocnici Wuhan a bol nadriadeným Dr. Li. Nemocnica vyjadrila „hlbokú sústrasť“ pri správach o smrti Dr. Meiho. Informuje o tom CNN.

10:20 Juhokórejská vláda oznámila ďalších 374 potvrdených prípadov koronavírusu, čím sa celkový počet infekcií v krajine zvýšil na 5 186. V predchádzajúcom oznámení informovali o 600 prípadoch, čo znamená, že tam za posledných 24 hodín bolo hlásených takmer tisíc nových infekcií.

10:17 V Spojených štátoch je podľa CNN viac ako 100 prípadov infikovaných koronavírusom, pričom najviac postihnuté sú Washington a Kalifornia. Šesť pacientov podľa informácií portálu zomrelo.

10:12 Poľsko zavádza preventívne opatrenia

Poľský parlament schválil v noci na utorok nový zákon zavádzajúci preventívne opatrenia proti možnému šíreniu nákazy koronavírusom. V Poľsku zatiaľ nepotvrdili žiaden prípad infekcie, informovala v utorok agentúra DPA s tým, že zatiaľ monitorujú 92 ľudí s podozrením.

Schválená právna norma okrem iného umožňuje podnikom, aby svojim zamestnancom nariadili prácu z domu. V prípade šírenia vírusu tiež zostanú zatvorené škôlky a školy, pričom rodičom vznikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Zákon navyše úradom povoľuje zadovážiť si medicínske vybavenie a pomôcky na boj proti koronavírusu bez vypísania verejnej súťaže.

10:08 Americký prezident Donald Trump naznačil, že zvažuje ďalšie cestovné obmedzenia do Ameriky, aby sa pokúsil obmedziť šírenie koronavírusu.

10:05 Hlavné koncerty a udalosti v Spojených arabských emirátoch, v leteckom tranzitnom stredisku, ako aj v turistickom a obchodnom centre, boli zrušené alebo odložené v dôsledku rozšírenia koronavírusu v Perzskom zálive.

9:58 Verejné údaje o počte pacientov testovaných na koronavírus v USA boli odstránené z webovej stránky amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), uviedol to podľa The Guardian kongresman Mark Pocan. „Verejná webová stránka CDC venovaná údajom Covid-19 dnes už nevysvetľuje, koľko osôb bolo testovaných na Covid-19 alebo ktoré zomreli. Chcel by som vedieť prečo," uvádza.

