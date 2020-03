ONLINE Koronavírus dusí svet: V epicentre v Číne sa situácia mierne zlepšuje, no v Európe a v USA umierajú ľudia

11:15 Britskí zdravotníci varujú Borisa Johnsona pred tvrdeniami, že "vytiahne" Britániu z pandemického výstražného systému Európskej únie. Downing Street totiž údajne zamietla dôvody na zachovanie systému včasného varovania a reakcie EÚ (EWRS) po brexite - napriek prepuknutiu nákazy koronavírusom.

11:05 Vyše 25-tisíc Čechov bolo počas víkendu v krajinách s vysokým rizikom koronavírusu, v drvivej väčšine v Taliansku. Všetci dostali prostredníctvom mobilných operátorov informačnú SMS o nebezpečí nákazy a odkaz na webové stránky ministerstva zdravotníctva. Zdroj: SITA/AP 11:00 Spoločnosť Berkeley Lights, Inc., líder v bunkovej selekcii začal spoluprácu s univerzitami a zdravotníckymi zariadeniami v USA, Číne a v Austrálii, ktoré sa snažia vytvoriť vakcínu a liečbu ochorenia koronavírusom. Pomocou technológie, ktorú vyvinula spoločnosť Berkeley Lights pod názvom optofluidná platforma Beacon®, skúmajú vedci krvné vzorky pacientov, aby našli potrebné protilátky podporujúce vývin riešenia na koronavírus.

10:45 Dva nové prípady koronavírusu boli dnes zistené v Indii; jeden v Dillí, ďalší v Telangane.

10:40 V nedeľu boli potvrdené prvé prípady infekcie v Škótsku, Českej republike a v nemeckom hlavnom meste Berlín. Vo Francúzsku zatvorili múzeum Louvre. V Európe je však situácia najzávažnejšia v Taliansku, pretože po Číne a Južnej Kórei je počet infikovaných jedným z najvyšších na svete - okolo 1 600 ľudí. Aj počet obetí sa v nedeľu zvýšil. Úrady informovali, že tu zomrelo 41 obetí koronavírusu. Taliansko je rozdelené do troch zón: červenej v lombardskom regióne, kde je uzavretých jedenásť miest, žltej, kde je postup koronavírusu miernejší, a zvyšku krajiny. Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man 10:35 Indonézia potvrdila v pondelok prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom v krajine. Podľa ministra zdravotníctva štvrtej najľudnatejšej krajiny sveta Terawana Agusa Putranta testovali pozitívne na koronavírus v jednej z jakartských nemocníc 64-ročnú ženu a jej 31-ročnú dcéru. Podľa úradov sa ženy mohli nakaziť od osoby z Japonska, u ktorej zistili koronavírus po návrate do susednej Malajzie. Jakarta pritom minulý mesiac kritizovala americkú štúdiu, ktorá spochybňovala fakt, že Indonézia nezaznamenala žiadny prípad výskytu koronavírusu.

10:30 Zdravotný úrad v nemeckom Aachen vyzval tirolské úrady, aby sprísnili kontroly. V rakúskom autobuse so školákmi smerujúcimi na lyžovačku bol údajne mladík podozrivý z toho, že má koronavírus. Autobus zastavili na hranici a poslali ho naspäť.

10:20 V Iráne sa počet infikovaných ľudí v nedeľu zvýšil o vyše tretinu. Celkovo je infikovaných okolo tisíc ľudí, 54 ľudí zomrelo. Vláda teraz na boj proti koronavírusu využíva revolučné gardy. Školy, univerzity a bazáre zostávajú zatvorené.

10:00 Vodca juhokórejského náboženského hnutia Sinčchondži sa v pondelok ospravedlnil za nedostatočné opatrenia a následné šírenie nového druhu koronavírusu. Viac než polovica prípadov zo 4212 infikovaných ľudí v Kórei sa totiž spája práve s týmto hnutím pôsobiacim v meste Tegu a jeho okolí. 88-ročný líder hnutia I Man-hi dvakrát padol na kolená prosiac o odpustenie. Vírus sa v kostoloch začal šíriť, keď sa na bohoslužbách v meste Tegu zúčastnila infikovaná 61-ročná žena.

9:30 Americký chirurg generál Jerome Adams vyzýva na Twitteri ľudí, ktorí si robia zásoby rúšok proti koronavírusu, aby s tým prestali. Rúška potom chýbajú v nemocniciach pri vážne chorých pacientoch.

CDC does not currently recommend the use of facemasks to help prevent novel #coronavirus. Take everyday preventive actions, like staying home when you are sick and washing hands with soap and water, to help slow the spread of respiratory illness. #COVID19 https://t.co/uArGZTJhXj pic.twitter.com/yzWTSgt2IV