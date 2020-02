V Rakúsku potvrdili už sedem prípadov nákazy koronavírusom, Čína hlási ďalších 47 úmrtí

Podľa oficiálne nepotvrdených informácií denníka Kleine Zeitung je nakazenou osobou Štajerčanka, ktorá bola na dovolenke v severnom Taliansku. Následne sa u nej prejavili prvé príznaky a pri vyšetrení v nemocnici v Grazi bol jej test na koronavírus pozitívny.

Len v piatok popoludní prišli správy o nákaze viedenského stredoškoláka. Ide o syna infikovaného manželského páru z rakúskej metropoly, ktorých dcéra sa však ochorením nenakazila. Mladík z Viedne je študentom arcibiskupského gymnázia v Hollabrunne. Okresné úrady krátko na to avizovali umiestnenie štyroch učiteľov a 23 žiakov do domácej karantény, v ktorej by mali zotrvať do 11. marca.

Prvú nákazu v Rakúsku potvrdili vo štvrtok vo Viedni u muža vo veku 72 rokov, hospitalizovaného ešte začiatkom minulého týždňa s klasickými príznakmi chrípky v nemocnici Rudolfstiftung. Vo štvrtok ho preložili do Nemocnice cisára Františka Jozefa, ktorá sa špecializuje na podobné vírusové ochorenia. U 181 nemocničných pracovníkov, ktorí s ním mohli prísť do kontaktu, boli testy na vírus negatívne. Naďalej však nie je objasnené, kde sa tento muž nakazil.

V rovnakej nemocnici je hospitalizovaný zmienený manželský pár s infikovaným synom. Celá rodina bola na dovolenke v talianskom regióne Lombardsko, ktorý je najhoršie postihnutým v Európe. Koronavírusom je infikovaný aj taliansky pár v Innsbrucku. Zdravotný stav oboch Talianov je podľa správy APA naďalej dobrý.

V Rakúsku do piatkového popoludnia podľa ministerstva zdravotníctva vykonali testy u 763 ľudí. Boli medzi nimi aj minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg a členovia jeho delegácie, u ktorých boli testy po návšteve Iránu negatívne. Ochorenie Covid-19 sa nepotvrdilo ani u novinára z tejto delegácie, ktorý po návrate vykazoval príznaky vírusovej infekcie.

Kancelária rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza v sobotu ráno oznámila, že jeho návštevu v USA "odložil Biely dom z dôvodu celkovej situácie okolo koronavírusu". Kurz mal odcestovať s viacerými ministrami do Washingtonu v nedeľu a v utorok ho mal už po druhý raz v Bielom dome prijať prezident Donald Trump.

USA varujú občanov pred cestou do Talianska

Spojené štáty v noci na sobotu vystríhali svojich občanov pred cestovaním do Talianska, ktoré je obľúbenou destináciou turistov z USA. Toto varovanie súvisí s tým, že v Taliansku stúpa počet potvrdených prípadov nakazenia novým typom koronavírusu SARS-CoV-2.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo svojom vyhlásení odporúča, aby cestovatelia z USA odložili svoju cestu do Talianska, ktoré nie je momentálne nevyhnutná. CDC tiež upozornilo, že v postihnutých oblastiach Talianska je obmedzený prístup k primeranej lekárskej starostlivosti.

Ministerstvo zahraničných vecí USA tiež apelovalo na amerických občanov, aby zvážili svoje cesty do Talianska, pričom poukázalo na pretrvávajúce šírenie vírusu spôsobujúceho akútne respiračné ochorenie pomenované COVID-19.

Taliansky minister zahraničných veci Luigi Di Maio pritom vo štvrtok odkázal turistom znepokojeným šírením nového typu koronavírusu, aby sa do Talianska nebáli cestovať a nerušili svoje plánované zájazdy. Počet nakazených dosiahol v piatok v Taliansku 821 ľudí.

Toto číslo zahŕňa aj približne 45 osôb, ktoré boli infikované, ale došlo u nich k úplnému uzdraveniu. Približne 64 pacientov je umiestnených na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Najvyšší počet nakazených, 400, sa nachádza v Lombardsku. Taliansko má najvyšší počet úmrtí i nakazených zo všetkých európskych krajín.

V Kalifornii evidujú 2. prípad nákazy koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva amerického štátu Kalifornia v sobotu potvrdil druhý prípad nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2 bez zjavnej väzby na ostatné prípady vírusovej infekcie v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.

Ide o osobu, ktorá v nedávnej minulosti necestovala do krajiny, kde sa vírus vyskytuje, a nebola ani v kontakte s nikým, kto by bol chorý, uviedla Sara Codyová, riaditeľka odboru verejného zdravotníctva v okrese Santa Clara ležiacom neďaleko San Francisca. Spresnila, že ide o dospelú ženu, ktorá je hospitalizovaná v miestnej nemocnici.

V Spojených štátoch v súčasnosti evidujú 15 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, z toho deväť v štáte Kalifornia, dva v Illinois a po jednom v štátoch Massachusetts, Washington, Arizona a Wisconsin. V Illinois a v Kalifornii bol zaznamenaný prenos vírusu z človeka na človeka. Do USA priviezli aj 43 ľudí, ktorí sa nakazili na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá bola v karanténe v prístave japonského mesta Jokohama, a troch občanov infikovaných v Číne.

Spojené štáty pre nový koronavírus odložili summit

Spojené štáty americké sa rozhodli pre odklad summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa mal konať v marci v meste Las Vegas. Príčinou odkladu sú obavy z nového typu koronavírusu, uviedol podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ americkej vlády.

V čase, keď medzinárodné spoločenstvo spolupracuje v boji proti novému koronavírusu, Spojené štáty po konzultácii s partnermi z ASEAN prijali "ťažké rozhodnutie" o odložení stretnutia vedúcich predstaviteľov ASEAN, uviedol zdroj. Lídri združenia ASEAN mali byť hosťami prezidenta Donalda Trumpa na summite zvolanom do Las Vegas na 14. marca.

Americké úrady hlásia v poradí tretí prípad

Americké úrady hlásia v poradí tretí prípad, keď sa novým koronavírusom SARS-CoV-2 nakazila osoba, ktorá necestovala do zahraničia, ani neprišla do styku s chorým na akútne respiračné ochorenie COVID-19. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, podľa ktorej z tejto situácie vyplýva, že infekčná choroba sa šíri na území USA. AFP spresnila, že nakazeným je človek žijúci v štáte Oregon na západe USA. Ide o dospelého, ktorý bol hospitalizovaný. Je tiež známe, že bol v kontakte s inými osobami v základnej škole.

Čína i Južná Kórea hlásia ďalšie prípady

Čína v sobotu oznámila ďalších 47 úmrtí na nový typ koronavírusu, čím sa počet jeho obetí v krajine zvýšil na 2835 osôb. Stav viac ako 7660 infikovaných ľudí považujú lekári za kritický. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Čínska Národná zdravotnícka komisia tiež zaevidovala 427 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu, čo je oproti predchádzajúcemu dňu ďalší nárast. Počet infikovaných v Číne sa tak zvýšil na 79.251.

Z akútneho vírusového ochorenia sa na celom území Číny podľa komisie doteraz vyliečilo 39.002 pacientov. Najviac nakazených a chorých je naďalej v provincii Chu-pej, odkiaľ sa vírus koncom roku 2019 postupne rozšíril a odkiaľ v sobotu hlásili 423 z celkovo 427 nových infikovaných. Južná Kórea v sobotu nahlásila 594 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2931. Ide o doteraz najväčší nárast počtu nakazených v tejto krajine, kde vírusu za posledných 24 hodín podľahli ďalší traja ľudia.

Väčšina - až 90 percent - z celkového počtu nakazených sa koncentruje v meste Tegu na juhovýchode krajiny a jeho okolí, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei. Úrady štvrtého najväčšieho mesta Južnej Kórey - s populáciou okolo 2,5 milióna - vyzývajú verejnosť na ohľaduplnosť a apelujú, aby ktokoľvek s horúčkou alebo respiračnými problémami nevychádzal von a radšej zostal doma.

Úrady zatiaľ neuvažujú o vyhlásení karantény, ako to pred časom urobili v čínskom meste Wu-chan, kde sa nový typ koronavírusu objavil prvýkrát. Juhokórejská vláda však občanov v sobotu vyzvala, aby sa nezúčastňovali na verejných podujatiach vrátane bohoslužieb. Očakáva sa, že počet nakazených v Južnej Kórei sa ešte zvýši, keďže aktuálne je na vírus testovaných 210.000 členov náboženského hnutia Sinčchondži, ktorého bohoslužby navštevovala aj 61-ročná žena považovaná za tzv. superprenášačku.

Približne polovica zo všetkých prípadov nákazy v krajine súvisí práve s návštevou kostolov. Infikovaná žena dostala horúčku 10. februára, avšak ešte predtým, než jej diagnostikovali koronavírus, sa zúčastnila na najmenej štyroch bohoslužbách v Tegu.