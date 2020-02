MIMORIADNY ONLINE Koronavírus sa naďalej šíri: Infikovaných hlásia z Európy aj Nového Zélandu

Prvé prípady nákazy hlási Holandsko, Litva, Bielorusko, Nigéria aj Nový Zéland

Počet nakazených stúpa v Nemecku, nové prípady hlási aj Kalifornia

Európsky parlament zvažuje, že pre koronavírus bude organizovať plenárne zasadnutia virtuálne

8:45 ZAHRANIČIE - Šesť nemeckých spolkových krajín vo štvrtok nahlásilo spolu 22 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV. Ich počet sa za 24 hodín strojnásobil. Okrem Severného Porýnia-Vestfálska a Bádenska-Württemberska pribudli aj Bavorsko, Hesensko, Hamburg a Porýnie-Falcko, ktoré oznámili prvé prípady. Informovali o tom denník Die Welt a agentúra Reuters.

Prvý prípad nákazy sa vo štvrtok vyskytol v Bavorsku - ide o muža z obvodu Mittelfranken, spresnil hovorca ministerstva zdravotníctva v Mníchove. Ten prišiel v Nemecku do kontaktu s Talianom, ktorého po návrate do vlasti pozitívne otestovali na koronavírus.

Takisto prvé prípady nahlásili nemecké úrady vo štvrtok v Hesensku a Hamburgu. Hesenským pacientom je osoba z okresu Lahn-Dill-Kreis; v Hamburgu sa nakazil zamestnanec detského oddelenia univerzitnej kliniky Hamburg-Eppendorf, uviedla nemocnica. Muž bol na dovolenke v severotalianskom meste Trident (Trento), odkiaľ sa vrátil v nedeľu. Momentálne je v stabilizovanom stave v domácej izolácii. V Porýní-Falcku otestovali pozitívne na koronavírus muža v meste Kaiserslautern.

V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bol koronavírus diagnostikovaný ďalším 14 osobám. Okres Heinsberg a krajinské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok uviedli, že počet prípadov sa v tejto oblasti zvýšil na 20. Všetky novonakazené osoby sú v domácej karanténe, keďže si ich stav nemocničnú starostlivosť nevyžaduje.

V Bádensku-Württembersku sa infikovali ďalší štyri ľudia, ako zverejnilo tamojšie ministerstvo sociálnych vecí v Stuttgarte. Doterajší počet nakazených v tejto spolkovej krajine sa tak zvýšil na osem.

Od utorku večera je tak v Nemecku doposiaľ nakazených 32 ľudí. Vláda zriadila krízový štáb. Podľa ministra vnútra ide predovšetkým o zrušenie reťazcov nákazy, tak ako v rámci Nemecka, rovnako aj pri cestách do Nemecka.

7:45 ZAHRANIČIE - Holandsko vo štvrtok potvrdilo prvý prípad výskytu nového druhu koronavírusu. Infikovaný pacient je v izolácii v nemocnici TweeSteden v Tilburugu. Informoval o tom minister zdravotníctva Bruno Bruins, píše holandský denník Nederlands Dagblad.

Pacient podľa informácií holandských médií nedávno navštívil taliansky región Lombardsko, ktorý je najviac postihnutou oblasťou v Európe. Prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 uňho potvrdili výsledky laboratórneho testu.

Prvý prípad nákazy koronavírusom oznámila Litva

Prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila v piatok Litva. Ide o ženu, ktorá sa tento týždeň vrátila zo severotalianskeho mesta Verona. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšiu vládu.

Litovská vláda vo vyhlásení uviedla, že infikovaná žena, ktorá sa do krajiny vrátila v pondelok, sa nachádza v izolácii v nemocnici v meste Šiauliai v strednej časti tohto pobaltského štátu. Odkedy nakazená žena prišla späť do vlasti, je na pozorovaní a vykazuje len mierne príznaky ochorenia - momentálne nemá ani zvýšenú teplotu, dodala vláda.

Litva vyhlásila v stredu v súvislosti s rastúcim počtom prípadov infikovania koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete a v Európe ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu celoštátny stav núdze. Po Číne a Južnej Kórei je krajinou s najväčším výskytom osôb nakazených koronavírusom Taliansko (655), pričom 17 ľudí tam vírusu podľahlo. V Európskej únii prípady nákazy potvrdili okrem iného vo Francúzku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Chorvátsku, Belgicku, Švédsku, Fínsku, Británii a Grécku.

Koronavírus potvrdili u 33 ľudí v Kalifornii

Na nový druh koronavírusu bolo v Kalifornii vo štvrtok pozitívne otestovaných 33 ľudí, z toho piati následne tento najľudnatejší americký štát opustili. Oznámil to na tlačovej konferencii kalifornský guvernér Gavin Newsom, píše agentúra DPA. Monitorovaných je v Kalifornii približne 8400 ľudí, ktorí v nedávnej dobe cestovali do oblastí, v ktorých sa vírus vyskytuje, dodal guvernér. Verejnosť uistil, že cestovatelia prichádzajúci zo zasiahnutých krajín sú monitorovaní a riziko nákazy zostáva naďalej nízke, doplnila agentúra AFP.

Najvyššou prioritou štátu je podľa slov Newsoma zaistiť dostatok testovacích súprav na potvrdenie prítomnosti vírusu. Ako však uviedol, ich zásoby sú v Kalifornii momentálne "nedostatočné". V štáte s takmer 40-miliónovou populáciou je k dispozícii "len niekoľko stoviek testovacích súprav", povedal s tým, že federálnu vládu požiadal o zaslanie ďalších.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v stredu oznámilo, že v Spojených štátoch zaznamenali prvú pacientku nakazeného novým koronavírusom SARS-CoV-2 bez zjavnej väzby na ostatné prípady infekcie v krajine. To spôsobilo narastajúce obavy, že toto potenciálne smrtiace ochorenie sa začalo voľne šíriť v USA. Nakazená žena totiž v nedávnej dobe nenavštívila žiadnu krajinu, kde sa vírus vyskytuje, a nebola ani vystavená inej infikovanej osobe. V Spojených štátov je zatiaľ 60 potvrdených prípadov nákazy.

V Nigérii hlásia prvý prípad koronavírusu, nakazeným je taliansky občan

V Nigérii zaznamenali v piatok prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vírus sa tak po prvý raz objavil aj v subsaharskej Afrike. Informoval o tom tamojší minister zdravotníctva Osagie Ehanire, píše agentúra AFP. "Ide o talianskeho občana, ktorý pracuje v Nigérii a 25. februára sa vrátil z Milána do Lagosu", povedal minister.

"Pacient je klinicky stabilizovaný, nemá žiadne vážne symptómy a nachádza sa v nemocnici zameranej na infekčné choroby v (štvrti) Yaba v (hlavnom meste) Lagos," dodal. Spomedzi afrických krajín sa nákaza novým typom koronavírusu predtým objavila len v Egypte a Alžírsku. Infikovanou osoba v Alžírsku je takisto ako v Nigérii Talian; ktorý do krajiny pricestoval 17. februára. V Egypte bola nákaza potvrdená u cudzinca, u ktorého sa nijaké symptómy ochorenia neprejavovali.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň varovala, že systém zdravotníctva v Afrike nie je dostatočne vybavený na to, aby vedel vhodne zareagovať na boj s vírusom, ak sa na kontinente začne šíriť. V Afrike, kde žije asi milión Číňanov, je kritický nedostatok vybavenia a sú tam aj nedostatočné prostriedky na analýzu.

Európsky parlament zvažuje kvôli koronavírusu organizovať plenárne zasadnutia virtuálne

Európsky parlament zvažuje, či bude svoje rokovania a plenárne zasadnutia organizovať formou telekonferencií kvôli rastúcim obavám z nového koronavírusu, ktorý sa rozšíril z Číny. S odvolaním sa na hovorcu Európskeho parlamentu o tom informovala agentúra Reuters.

"Vážne sa to zvažuje. Počas nadchádzajúcich niekoľkých dní budeme vedieť viac," uviedol hovorca parlamentu. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes uviedol, že by žiadna krajina nemala počítať s tým, že sa jej šírenie koronavírusy vyhne. Doplnil, že takýto postoj by považoval za fatálnu chybu.

V Číne je 327 nových denných prípadov nákazy koronavírusom - najmenej za mesiac

Čína oznámila v piatok 44 ďalších úmrtí na nový koronavírus SARS-CoV-2 a 327 nových prípadov nákazy. Ide o najmenší nárast počtu nakazených osôb za jeden deň počas obdobia viac než jedného mesiaca. Informovala o tom agentúra AFP. V pevninskej Číne zaznamenali podľa aktuálnych údajov čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) doteraz 2788 úmrtí a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 78.824.

Stredočínska provincia Chu-pej, ktorá je ohniskom nákazy, nahlásila podľa agentúry Reuters 41 nových úmrtí, pričom 28 ľudí zomrelo v hlavnom meste tejto provincie Wu-chan. Z ochorenia sa už úplne vyliečilo 36.117 ľudí, doplnila agentúra TASS.

Piatkové čísla predstavujú najnižší nárast v počte infikovaných od 24. januára, keď ich bolo nahlásených 259. Ako však poznamenala AFP, zatiaľ čo v Číne sa počet nových prípadov znižuje, v iných krajinách je to práve naopak. V snahe zabrániť importovaniu nových prípadov nákazy zo zahraničia, nariadila čínska vláda ľuďom, ktorí boli v zasiahnutých krajinách, 14-dňovú domácu karanténu.

V Číne epidémia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vrcholila 2. februára a odvtedy slabne. Nový koronavírus sa rozšíril už do 48 krajín na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Rozsiahle šírenie vírusu zaznamenali v Južnej Kórei, Taliansku či Iráne.

V Južnej Kórei pribudlo 256 nových prípadov koronavírusu, celkovo ich je 2022​

Južná Kórea oznámila v piatok 256 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2022. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

Nárastom počtu nakazených sa Južná Kórea stala druhou najviac zasiahnutou krajinou po Číne. Viac než 90 percent nových prípadov nákazy zaznamenali v meste Tegu na juhovýchode krajiny, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei a v jeho susednej provincii Severný Kjongsang. Počet ľudí, ktorí dosiaľ v Južnej Kórei chorobe COVID-19 spôsobenej vírusom podľahli, sa nezvýšil a zostáva na čísle 13.

Očakáva sa však, že počet ďalších prípadov nákazy ešte vzrastie, keďže aktuálne je na vírus testovaných 210.000 členov náboženského hnutia Sinčchondži, ktorého bohoslužby navštevovala aj 61-ročná žena považovaná za superprenášačku. Približne polovica zo všetkých prípadov nákazy v krajine súvisí práve s návštevou kostolov.

Infikovaná žena dostala horúčku 10. februára, avšak ešte predtým, než jej diagnostikovali koronavírus, sa zúčastnila na najmenej štyroch bohoslužbách v Tegu - štvrtom najväčšom meste Južnej Kórey s populáciou 2,5 milióna. Starosta Tegu, ktorého citovala agentúra Jonhap, povedal, že v nasledujúcich dňoch sa počet nakazených v meste môže vyšplhať až na 3000.