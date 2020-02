PRÁVE TERAZ Auto vrazilo do karnevalového sprievodu v Nemecku, hlásia zranených

Auto vrazilo do davu ľudí v nemeckom meste Volksmarsen neďaleko Kasselu v Nemecku. Zatiaľ nie je jasné, či vodič úmyselne vrazil do karnevalového sprievodu. Podľa nemeckého portálu Frankfurter Rundschau je príčina predmetom policajného vyšetrovania a zranených je najmenej 15 ľudí, medzi ktorými sú aj deti. Vodiča polícia ihneď zatkla.

Zdroj: Repro foto YouTube/Fun Videos

"Podľa prvých správ utrpelo zranenia niekoľko ľudí," uviedla vo vyhlásení polícia v severnom Hesensku. Podľa agentúry AP nemá polícia žiadne informácie, že by si incident vyžiadal aj mŕtvych. Ako uviedol denník Die Welt, muž šoféroval údajne mercedes kombi a podľa očitého svedka vrazil do davu ľudí a prešiel ešte 30 metrov.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020

Svedkovia však opísali, že vodič v pondelok okolo 14:30 obchádzal bariéru a potom sa rozbehol na plný plyn smerom k davu. Svedkovia tiež mali dojem, že vodič sa zameral predovšetkým na deti, to sa však ešte nepotvrdilo.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs — Xy5Z8 (@Xy5Z89) February 24, 2020

Na mieste nehody sú starosta mesta Volkmarsen, Hartmut Linnekugel a okresný správca Dr. Reinhard Kubat. V areáli sa nachádzajú desiatky záchranárov a pohotovostných lekárov, hasiči, pričom pribúda stále viac a viac pohotovostných vozidiel. Na mieste pristál aj vrtuľník.