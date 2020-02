Žena chcela prepašovať len šesťdňové bábätko: Narvala ho do tašky! Šialenosť zachytilo VIDEO

Američanka je obvinená z obchodovania s ľuďmi po tom, čo sa údajne pokúsila prepašovať novorodenca z Filipín. Teraz čelí aj obvineniu z únosu. Jennifer Talbot z amerického Utahu bola na kauciu na slobode, zatiaľ čo čelila obvineniam z obchodovania s ľuďmi v Manile na Filipínach, keď sa v stredu objavila pred novinármi s predstaviteľmi Národného úradu pre vyšetrovanie. Informovali o tom noviny Independent.

Bola oblečená v oranžovom tričku s maskou na tvári a jednu ruku mala kvôli zraneniu zafixovanú. „S tlačovou konferenciou nesúhlasím bez prítomnosti môjho právneho zástupcu a veľvyslanectva,“ povedala pri rozhovore s novinármi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vicente Gonzales

Tlačová konferencia v stredu sa konala dva dni potom, čo bol Talbotovej doručený zatýkací rozkaz za únos. Okrem toho čelí obvineniu z obchodovania s ľuďmi aj z nezákonnému zadržiavaniu. Súd ohľadom obvinenia z únosu je naplánované na 12. marca. Pri obvinenú z únosu nie je možné požiadať o kauciu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vicente Gonzales

Prokurátori tvrdia, že Talbotová plánovala 4. septembra nastúpiť na let spoločnosti Delta Air Lines so šesťdňovým dieťaťom zabaleným v kabelke. Údajne sa pokúsila preukázať čestné vyhlásenie, ktoré jej dáva súhlas, aby si vzala chlapčeka Andrewa, ktoré podpísala matka, ale formulár nemal podpis.

V dokumente matka Maricris Dulapová mala podľa britských novín Daily Mail uviesť, že cesta do Spojených štátov jej synovi umožní získať meno a zároveň sa stane členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a stretne sa so svojou prababičkou skôr, než zomrie."Aby sa stretol so svojou prababičkou, môj syn pôjde najskôr do Ohia a neskôr do Utahu so svojou tetou," písalo sa vo vyhlásení.

Ohio woman is caught trying to smuggle a six-day-old BABY out of the Philippines by concealing him in her carry-on luggage



Jennifer Talbot, 43



W T F ~ pic.twitter.com/jg3Ut5CIEt — hip2u (@TruthInBytes) September 5, 2019

Letecký personál potom upozornil imigračné, pretože nebola vydaná žiadna vládna cestovná dokumentácia, ktorá by umožňovala dieťaťu ísť do USA. Talbotovú zatkli na letisku a dieťa bolo odovzdané vládnemu personálu sociálnej starostlivosti.