VIDEO Biblickej skazy! Európska únia koná, do Afriky posiela finančnú pomoc

"Roje kobyliek majú skutočný dosah na životy ľudí, ničia úrodu a pasienky. Je potrebná rýchla akcia. Musíme zintenzívniť úsilie na riešenie situácie ešte skôr, ako to ovplyvní viac komunít," uviedol eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá. Spresnil, že núdzové financovanie zo strany EÚ pomôže najmä pastierom a poľnohospodárom v postihnutých oblastiach, ktorým vinou kobyliek hrozí strata živobytia.

Finančná pomoc EÚ sa uvoľňuje ako počiatočná a okamžitá reakcia na naliehavú potrebu obmedziť šírenie rojov kobyliek a chrániť vidiecky spôsob života a najmä tých, ktorým už hrozí nedostatok potravín. EÚ zvažuje aj ďalšiu výraznú podporu medzinárodnému úsiliu, ktoré v súčasnosti v tomto regióne organizuje špecializovaná agentúra OSN - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa údajov FAO môžu roje kobyliek do júna narásť až 500-násobne.

A locust is a grasshopper in crisis & its

estimated that swarms as large as 900 square miles are capable of eating as much food as 80 million people!

It’s the worst outbreak in 25 years in Ethiopia & 70 years in Kenya. #LocustPlague#SaturdayThoughts pic.twitter.com/pXx1m55IJh