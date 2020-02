Maldivy

Zdroj: SITA/AP

Popularita Maldív výrazne vzrástla pred niekoľkými rokmi, keď vedci začali upozorňovať na to, ako nám zmena klimatických podmienok a výrazné otepľovanie môžu navždy zničiť tento raj na zemi. To ich automaticky postavilo do pozície luxusnej destinácie, čomu sa prispôsobili aj výrazne vyššie ceny. No v posledných mesiacoch nastala v tomto smere zmena. Už aj tieto úžasné ostrovy si môžete užiť za cenu dovolenky v Európe.