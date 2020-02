VIDEO Teror v dovolenkovom raji! Bezhlavo zabíjal vojak, dráma pokračuje v nákupnom centre

Počet obetí teda stúpa, na mieste sú okrem toho aj viacerí zranení. Agentúra Reuters napísala, že pre Thajsko ide o neobvyklý prípad, s násilím totiž bojujú najmä krajiny na juh od neho.

Útočník je v súčasnosti na úteku. Ukryl sa v nákupnom centre, kde údajne drží aj rukojemníkov. Na Twitteri sa objavili aj zábery, ako sa so zbraňou v ruke prechádza po chodbe centra.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw