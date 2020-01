Koronavírus z Číny sa rýchlo šíri: V Bavorsku potvrdili štyri prípady nákazy

Bavorské ministerstvo zdravotníctva ešte v pondelok potvrdilo, že u muža žijúceho v meste Starnberg, ktoré leží 30 kilometrov juhozápadne od Mníchova, bol potvrdený nový koronavírus. Muž sa nakazil po tom, ako do firmy Webasto, v ktorej pracuje, prišla na školenie žena z Číny. Tá sa po skončení školenia vrátila späť do Číny a na spiatočnej ceste pocítila bolesti. Teraz je v opatere čínskych lekárov. Ženu pred jej cestou do Nemecka navštívili rodičia z oblasti v okolí mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy.

Hovorca bavorského ministerstva zdravotníctva v utorok oznámil, že vírusom sa v Bavorsku nakazili ďalšie tri osoby. Takisto ide o zamestnancov firmy Webasto, ktorá má továrne aj v Číne vrátane oblasti, odkiaľ sa vírus šíri. Trojicu nakazených umiestnili do izolácie v nemocnici v Mníchove. U ďalších ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu, vykonávajú testy. Firmu Webasto od utorka dočasne zatvorili.

Prenos vírusu z človeka na človeka okrem Číny potvrdili aj v Japonsku, vo Vietname a na Taiwane. Zvyšné prípady nákazy mimo Číny zahŕňajú ľudí, ktorí sa nakazili počas pobytu v tejto krajine. Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní. Vírus si Číne vyžiadal už 132 obetí na životoch a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 5974.