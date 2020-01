MIMORIADNE Ďalšia letecká tragédia: Pád boeingu s 80 ľuďmi na palube

Nešťastie sa stalo v provincii Ghazní na východe krajiny. Boeing 737-400 na letu FG507 sa zrútil okolo 13:15 miestneho času (9:45 SEČ). Pôvodné informácie hovorili o tom, že stroj patril spoločnosti Ariana Afghan Airlines, tá to však poprela.

Lietadlo spadlo do odľahlej horskej oblasti, ktorú ovláda radikálne hnutie Taliban. Letelo na trase z Herát do Kábulu. Podľa afganských médií bolo na palube 83 ľudí. BBC uvádza, že sa lietadlo zrútilo a začalo horieť.

#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7