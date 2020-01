Šokujúce slová sestričky z epicentra smrtiaceho vírusu: Čína tají hrozivú pravdu, nakazený má byť aj Čech!

WU-CHAN - Z Číny prichádzajú hrozivé správy. Ozvala sa zdravotná sestra, ktorá ošetruje ľudí nakazených koronavírusom. Podľa nej je ich celkovo už viac ako 90-tisíc, nie necelých 2000, ako to prezentujú tamojšie úrady. Objavilo sa preto podozrenie, že Čína zámerne zatajuje skutočné čísla o smrtiacom víruse, ktorý sa najnovšie rozšíril už aj do Európy.

Zdravotná sestra z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom koronavírusu, vyvolala obrovské obavy. Tvrdí totiž, že nakazených je omnoho viac než hovoria oficiálne štatistiky. Podľa nich je ľudí trpiacich vírusom zhruba dvetisíc, sestrička, ktorá ošetruje týchto pacientov, je ale presvedčená o tom, že číslo prekročilo 90 000. "Nachádzam sa v oblasti, kde vírus vypukol. Som tu, aby som všetkým povedala pravdu. V tomto momente je v provincii Hubej, vrátane mesta Wu-chan, nakazených 90 000 ľudí," vyhlásila vo videu, v ktorom vystupuje s ochrannou maskou na tvári.

Už skôr tento týždeň sa objavili podozrenia o tom, že čínska vláda cenzuruje kritiku smerovanú na opatrenia, ktoré vykonáva v snahe zabrániť šíreniu vírusu. Viacero videí, ktoré zachytávali chorých či mŕtvych, boli z čínskej sociálnej siete Weibo krátko po svojom zverejnení vymazané. Na webovej stránke vládneho denníka The People's Daily sa dokonca objavilo video s údajne uzdraveným pacientom, ktorého pravdivosť už ale bola spochybnená. Hoci bola Čína spočiatku oceňovaná za to, ako bojuje s prepuknutím vírusu, posledné dni sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že krajina sa snaží zakryť skutočnú, omnoho hrozivejšiu pravdu. Obyvatelia by sa preto mali zdržiavať doma a nemali by sa zúčastniť ani osláv lunárneho Nového roku. "Nechoďte von. Neoslavujte. Ak ste zdraví, počkajte, s rodinou sa môžete stretnúť aj neskôr," pokračuje zdravotná sestra vo videu, ktorá prosí verejnosť o dodanie ochranných masiek, okuliarov aj oblečenia do Wu-chanu.

Kritici poukázali aj na to, že mnoho zdravotných expertov, ktorí mohli tamojšiu vládu varovať pred nebezpečenstvom koronavírusu ešte v počiatkoch jeho prepuknutia, bolo zadržaných alebo bol zastavený ich výskum, pretože nepracovali pre čínsky štát. Nebolo by to prvýkrát, čo Čína úmyselne zatajovala rozmery epidémie. V roku 2002 sa tak dialo v prípade epidémie SARS (akútny respiračný syndróm), keď vláda jej existenciu tajila nielen pred vonkajším svetom, ale dokonca pred svojimi vlastnými občanmi. Miestna tlač mala s výnimkou občasných krátkych vyhlásení vládnych úradníkov, v ktorých verejnosť ubezpečovali o tom, že sa niet čoho báť, zakázané informovať o skutočnom stave.

Nový koronavírus sa šíri stále rýchlejšie

Schopnosť šírenia nového vírusu začína podľa čínskych úradov silnieť. Na rozdiel od SARS je totiž infekčný aj v inkubačnej dobe, ktorá trvá jeden až štrnásť dní. Oznámil to dnes zástupca národnej zdravotníckej koisie Ma Siao-wej. Koronavírusu doteraz podľa oficiálnych údajov v krajine podľahlo 56 ľudí. Schopnosť prenosu vírusu rastie a nakazených bude podľa všetkého ďalej pribúdať. Siao-wej pripustil, že sa o víruse vie zatiaľ len málo a nie je jasné ani riziko spojené s jeho mutáciou. Úrady plánujú zintenzívniť opatrenia, ktoré majú šírenie nákazy zastaviť.

Koronavírus prenikol už i do Európy. Prvé prípady boli zaznamené vo Francúzsku a najnovšie je podozrenie na prítomnosť nákazy aj v neďalekej Viedni. Tri prípady boli okrem toho potvrdené v USA, konkrétne v mestách Chicago a Washington a jeden v Kalifornii, pričom ďalších 63 ľudí v 22 amerických štátoch testujú na prítomnosť vírusu.

Vo Vietname hospitalizovali kvôli koronavírusu Čecha

Vo vietnamskom meste Danangu je kvôli koronavírusu hospitalizovaný Čech. Informoval o tom server Novinky.cz s odvolaním sa na vietnamský portál VnExpress, podľa ktorého sú v danangskej nemocnici aj ďalší ľudia s podozrením na toto ochorenie. České ministerstvo zahraničia momentálne túto informáciu preveruje.