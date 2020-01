Trump chce stopnúť pôrodný turizmus: USA chcú zaviesť vízové obmedzenia pre tehotné ženy

Žiadateľky o víza, ktoré budú podľa rozhodnutia konzulárnych úradníkov prichádzať do Spojených štátov s cieľom porodiť, sa budú po novom posudzovať ako iní cudzinci prichádzajúci do Spojených štátov na lekársku starostlivosť. Tieto uchádzačky budú musieť preukázať, že prichádzajú na lekárske ošetrenie, a budú musieť mať finančné prostriedky, aby zaň zaplatili. Vyplýva to podkladov ministerstva zahraničných vecí, ktoré získala AP k nahliadnutiu.

Ministerstvo zahraničných vecí nové pravidlá zverejní vo štvrtok a do platnosti by mali vstúpiť v piatok, uviedli pre agentúru dva nemenované zdroje. Prax cestovania do Spojených štátov s cieľom porodiť je v zásade legálna. V krajine sa však občasne objavujú prípady, keď úrady zatknú prevádzkovateľov tzv. kancelárií pôrodného turizmu pre trestný čin vízového podvodu alebo daňové úniky. Ženy sú podľa AP často úprimné, pokiaľ ide o ich úmysly pri podávaní žiadosti o víza. Dokonca predkladajú podpísané zmluvy s lekármi a nemocnicami.

Trumpova vláda sa snaží obmedzovať všetky formy prisťahovalectva. Trump nesúhlasí s pravidlom rodného práva, podľa ktorého ktokoľvek, kto sa narodil v Spojených štátoch, sa podľa ústavy považuje za občana Spojených štátov. Republikánsky šéf Bieleho domu proti tomuto pravidlu namietal a pohrozil, že ho zruší, čo však podľa odborníkov nie je také jednoduché. Regulácia turistických víz pre tehotné ženy je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Vyvoláva však otázky o tom, ako budú úradníci určovať, či je žena tehotná.

Konzulárni úradníci nemajú právo sa počas rozhovorov pýtať, či je žena tehotná alebo plánuje otehotnieť. Budú však musieť určiť, či žiadateľka o víza prišla do Spojených štátov predovšetkým s cieľom porodiť Pôrodný turizmus je podľa AP výhodným podnikateľským modelom v Spojených štátoch i zahraničí. Americké spoločnosti zverejňujú reklamy a za poskytnutie tejto služby, vrátane ubytovania a lekárskej starostlivosti, si účtujú do 80.000 amerických dolárov.

Mnoho žien, ktoré prídu do Spojených štátov porodiť, pochádza z Ruska a Číny. AP upozorňuje, že presné údaje o tom, koľko cudziniek pricestovalo do Spojených štátov iba s cieľom porodiť, nie sú. Podľa údajov Inštitútu pre imigračné štúdie, ktorý lobuje za sprísnenie imigračných zákonov, v roku 2012 prišlo do Spojených štátov približne 36.000 cudziniek, aby tam porodili a potom z krajiny odišli.