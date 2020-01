14-ročné dievča prežívala peklo! Otec ju roky týral, no nikto jej neveril: VIDEO Všetko si natočila

Damon Becnel roky týral svoju dcéru, nikto jej to neveril.

Zdroj: Repro foto YouTube/Lynn Smith, OKALOOSA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

DESTIN - V americkom meste Destin v štáte Florida prežívalo 14-ročné dievča doma peklo. Jej otec ju dlhodobo týral a bil, no nikto jej neveril, pretože o tom nemala dôkazy. Musela to vziať do vlastných rúk a tak si do izby nainštalovala kameru. Tá zachytila útok otca na psov a potom aj na jej dcéru. Miestna polícia otca zatkla. Informoval o tom Bild aj ďalšie zahraničné médiá.