Forenzným vyšetrovateľov vo Francúzsku došla trpezlivosť: Požadujú také výhody ako policajti

Do protestu sa zapojilo niekoľko stoviek forenzných vyšetrovateľov. Mnohí z nich prišli v bielych plášťoch a modrých rukaviciach, pričom niesli plagáty s nápismi ako "Som policajt" či "Moja práca nie je nebezpečná a preto nosím nepriestrelnú vestu". Niekoľko desiatok "zakrvavených" demonštrantov ležalo na zemi a tvárilo sa, že sú mŕtvi a okolo nich boli porozhadzované makety odtrhnutých končatín. Celý výjav dopĺňal transparent s nápisom "Naša každodenná realita".

Forenzní vyšetrovatelia sa sťažujú na to, že nemajú rovnaké výhody ako ich kolegovia policajti. Tí požívajú status "aktívneho" zamestnania, zatiaľ čo práca forenzných vyšetrovateľov je kvalifikovaná len ako "sedavá". To sa prejavuje v pracovných benefitoch: príslušníci aktívnych policajných zložiek majú napríklad právo odchádzať skôr do výslužby.

"Máme nejednoznačný status, aj keď väčšina z nás už stála tvárou tvár kriminálnikom a pravidelne vída mŕtvoly," povedal jeden z demonštrantov, ktorý mal na krku zavesený plagát s nápisom "Charlie Hebdo, aj ja som tam bol," odkazujúci na krvavý útok na uvedený satirický časopis z roku 2015.

"Chceme, aby bolo uznané nebezpečenstvo, ktorému čelíme pri našej práci," uviedla Soazig Henriová, šéfka odborového hnutia SNIPAT zastrešujúceho forenzných a vedeckých pracovníkov polície.