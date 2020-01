Situácia v Iráne sa vyhrocuje: VIDEO ukazuje, iránska polícia strieľa do demonštrantov

Zatiaľ sa v iránskych štátnych médiách neobjavili správy o zásahu neďaleko teheránskeho Námestia slobody (Mejdáne ázádí) z nedeľného večera, kde sa po výzve na zhromaždenie zišli protestujúci ľudia. Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv už však apelovali na Irán, aby umožnil ľuďom pokojne protestovať, ako to stanovuje aj ústava krajiny.

"Po sérii celonárodných tráum v takom krátkom čase by mali mať ľudia možnosť v bezpečí trúchliť a požadovať vyvodenie zodpovednosti," vyhlásil Hadi Ghaemi, výkonný riaditeľ Centra pre ľudské práva v Iráne, ktoré má sídlo v New Yorku. "Iránci by nemali riskovať svoje životy, keď si uplatňujú ústavné právo pokojne sa zhromažďovať," dodal.

Videozábery, zaslané Centru a neskôr overené tlačovou agentúrou AP, zachytávajú davy demonštrantov utekajúcich po tom, ako medzi nich dopadol granát so slzotvorným plynom. Ľudia kašľali a dusili sa, keď sa snažili pred plynom uniknúť. Jedna žena v perzštine zakričala: "Púšťajú na ľudí slzotvorný plyn! Na Námestí slobody! Smrť diktátorovi!"

Na ďalšom videozázname vidieť ženu, ako ju po incidente odvádzajú preč, a krvavú stopu na zemi. Ľudia okolo ženy kričia, že ju zasiahla do nohy ostrá munícia. "Och, Bože môj, stále krváca!" volá jedna osoba. "Obviažte to!" Fotografie a videozábery z miesta incidentu zachytávajú mláky krvi na chodníku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

V reakcii na stredajšie zostrelenie Boeingu 737 prevádzkovaného spoločnosťou Ukraine International Airlines, ku ktorému sa v sobotu priznala vláda v Teheráne, sa na viacerých miestach Iránu konali pouličné protesty. To, ktoré sa konalo v Teheráne, sa z pietneho aktu zmenilo na protest proti režimu. Demonštranti požadovali odstúpenie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kritizovali "klamárov" i revolučné gardy. Ukrajinské civilné lietadlo zasiahla iránska raketa minulú stredu po štarte z Teheránu. O život prišlo všetkých 176 ľudí na palube.

Abe: Konflikt s Iránom bude mať dosah na stabilitu celého sveta

Japonský premiér Šinzó Abe varoval, že vojenská konfrontácia s Iránom bude mať negatívny dosah na mier a stabilitu v celom svete. Abe je momentálne na ceste po Blízkom východe a dúfa, že sa mu podarí zmierniť napätie, ktoré sa zintenzívnilo po zabití vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního americkými silami. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.

Abeho komentáre prišli na začiatku jeho päťdňovej cesty po Perzskom zálive. Tamojšia situácia sa dostala do neistoty po tom, ako Teherán reagoval na útok na Solejmáního vypálením raketových striel na dve základne v Iraku, kde sú nasadení americkí vojaci. Tento vývoj vzbudil obavy z možného vypuknutia vojenského konfliktu.

Zdroj: SITA/AP

Po ustúpení týchto obáv sa japonský premiér rozhodol, že návštevu regiónu uskutoční. V nedeľu diskutoval o aktuálnej situácii so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom v provincii Ulá, potvrdil hovorca japonského ministerstva zahraničných vecí Masato Ohtaka. "Akákoľvek vojenská konfrontácia v tomto regióne, kde sa nachádzajú krajiny ako Irán, bude mať negatívny dosah nielen na mier a stabilitu v (blízkovýchodnom) regióne, ale aj na celom svete, vyhlásil Abe.

Šéf japonskej vlády vyzval "všetky príslušné krajiny, aby diplomatickými cestami zmiernili napätie", dodal Ohtaka. Hovorca zároveň uviedol, že obaja lídri sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti v danom regióne a hovorili aj o zámere Tokia vyslať na Blízky východ torpédoborec a dve hliadkovacie lietadlá.

Japonsko sa však nepripojí ku koalícii pôsobiacej v tomto regióne pod velením Spojených štátov. Tokiu sa darí presadzovať rovnováhu medzi Washingtonom - ako svojím kľúčovým spojencom - a svojimi záujmami a dlhoročnými vzťahmi s Teheránom. Ohtaka uviedol, že Abe zdôraznil význam pokračujúcich a stabilných dodávok saudskoarabskej ropy do Japonska. Abe ešte čakajú zastávky v Spojených arabských emirátoch a Ománe.