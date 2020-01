Katastrofa ukrajinského boeingu: Iránska raketa trafila kokpit, piloti umreli ihneď po zásahu

Danilov podľa poľského denníka Onet Wiadomosci dodal, že „fotografie z miesta havárie naznačujú, že raketa zasiahla pilotnú kabínu.“

„Tieto informácie sme mali predtým, ako Irán zmenil svoje stanovisko. Tieto informácie sme vedeli ešte predtým, ako ich začali zverejňovať naši partneri z iných krajín,“ uviedol ​​v rozhovore pre BBC. Podľa tajomníka NSDC získali ukrajinskí odborníci, ktorí odišli do Iránu, dôkazy o príčinách katastrofy. Danilov vysvetlil, že Kyjev nechcel zverejniť tieto informácie, aby Irán neposlal ukrajinskú vyšetrovaciu skupinu späť na Ukrajinu. Zdroj: FB/T. T. Tajomník NSDC vo štvrtok uviedol, že na mieste tragédie boli nájdené úlomky ruskej rakety Tor (zem – vzduch) na boj proti cieľom v nízkej a strednej nadmorskej výške.

„Pochopili sme, čo sa stalo, v krátkom čase po skombinovaní všetkých prichádzajúcich informácií. Nemohli sme to urobiť verejne, pretože sme na tom stále museli pracovať. Irán je veľmi komplikovaná krajina a my sme sa obávali, že naši experti budú poslaní späť,“ povedal.

Podľa Danilova fotografie z miesta havárie naznačujú, že raketa zasiahla pilotnú kabínu. „Sme presvedčení, že je to dokázaná skutočnosť, a preto rozhovor, ktorý piloti viedli, ihneď prestal. Bohužiaľ, umreli ihneď po prvom zásahu,“ povedal.

Tajomník NSDC oznámil, že odborníci identifikovali 30 percent telesných pozostatkov obetí katastrofy. Telá budú prevezené na Ukrajinu okolo 20. až 21. januára.

V súvislosti s katastrofou v sobotu Generálna prokuratúra Ukrajiny uviedla, že vyšetruje prípad úmyselného zabitia dvoch alebo viacerých ľudí a zničenia lietadla. Predchádzajúce vyšetrovanie sa týkalo porušenia pravidiel letovej prevádzky alebo porušenia práv na využívanie lietadiel. Zdroj: FB/T. T. Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) bol zostrelený v stredu ráno krátko po vzlete z teheránskeho letiska Imáma Chomejního. Pri havárii zahynulo 176 ľudí.

V sobotu iránske úrady priznali, že ich „ozbrojené sily“ neúmyselne zostrelili ukrajinské osobné lietadlo v dôsledku „ľudskej chyby“. Teherán predtým poprel, že je zodpovedný za tragédiu.

Lietadlo UIA bolo zostrelené niekoľko hodín potom, čo Irán zaútočil na dve letecké základne v Iraku, na ktorých boli okrem iného umiestnené americké a kanadské sily. Tieto útoky boli odvetou za zabitie iránskeho generála Kasema Suleimaniho armádou USA.