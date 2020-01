Hrôzostrašná nehoda v Česku zničila celú rodinou: Päťročné dievčatko ochrnulo, babička prišla o ruku

Päťročné dievčatko ochrnulo, jeho o tri roky mladšia sestra utrpela otras mozgu. Matku dievčat pre rozdrvené stavce uviedli do umelého spánku, jej partner má jeden stavec zlomený. Babička prišla o ruku. Cestovali v aute, do ktorého narazilo ďalšie vozidlo idúce v protismere.

Rodina z Plzne navštívila minulý víkend príbuzných v Horšovskom Týne. V nedeľu večer sa rozlúčili a vyrazili na cestu. Domov však nedošli. Medzi Vejprnicami a Tlučnou do ich auta čelne narazilo iné vozidlo, ktoré vošlo do protismeru. Pri nehode nikto nezomrel, ale zranilo sa dohromady osem ľudí. Vrtuľník a sanitky ich transportovali do nemocnice. Zdroj: HZS Plzeňského kraja Prípad vyšetruje polícia a k vyšetrovaniu prizvala znalca z odboru dopravy. Hovorkyňa Ivana Jelínková uviedla, že šofér Škody Octavia (20) z doteraz nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa stretol s protiidúcim automobilom značky Audi. Za ním šla ešte vodička (65) Opelu Astra, ktorá sa tiež stala účastníkom nešťastnej udalosti. Na stret pred sebou nestačila včas zareagovať. Polícia zatiaľ nikoho neobvinila. Zdroj: HZS Plzeňského kraja Život päťčlennej rodiny sa však drasticky zmenil. Najvážnejšie následky si zrejme odnesie päťročné dievčatko, ktoré ochrnulo. „Previezli ju do Motola. Čaká ju ešte operácia. Prognóza je taká, že už nikdy nebude chodiť. Vždy ma štvalo, ako u nás pobehovala a robila neporiadok. Teraz by som dal neviem čo za to, aby sa zase mohla postaviť na nohy,“ priznal Jindřich B., blízky príbuzný rodiny. Traumu podľa nej utrpelo i dvojročné dievčatko, ktoré pri druhom náraze vyletelo predným oknom. „Má rozseknutú tvár, otras mozgu a je doudieraná. Dvadsaťdeväťročná mamička dievčat, moja neter tiež bojovala o život. Mala pretrhnuté črevá a rozdrvené stavce. V pondelok ju lekári prebudili z umelého spánku,“ popísal. Tridsaťročný partner zranenej ženy sedel za volantom. Keď videl auto, ktoré sa na nich rútilo, snažil sa ešte kolízii zabrániť.

„Chcel aspoň stočiť volant, aby náraz dostal na seba. Veľký význam to však nemalo, pretože do nich potom ešte zozadu narazilo ďalšie auto. Je to fakt borec. Bol to on, kto zavolal záchranku. Najskôr si svoje zranenie vôbec neuvedomoval. Nakoniec vyviazol celkom dobre. Má zlomený stavec a musí podstúpiť jeden zákrok. Ale môže sa hýbať,“ pokračoval Jindřich B. Zdroj: HZS Plzeňského kraja Na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení leží aj babička (48) zranených dievčatiek, ktorá pri nehode utrpela amputáciu pravej ruky od predlaktia. Okrem toho má rozdrvenú panvu a prerazené pľúca. Jindřich B., jeho blízki, ale aj kamaráti alebo kolegovia sa teraz snažia rodine zo všetkých síl pomôcť. „Na ich podporu sme založili transparentný účet. Každý sa snaží niečo pre nich urobiť. Kvôli ochrnutému dievčatku bude treba zabezpečiť bezbariérové bývanie, iné, väčšie auto, rehabilitácie a hromadu ďalších vecí. Viem, že im nemôžem vrátiť zdravie, preto im chcem aspoň zabezpečiť dôstojný život,“ pokračoval.

Vyzdvihol predovšetkým starostlivosť záchranárov a lekárov, ktorí zasahovali na mieste, i celého personálu v nemocnici. „Odviedli úžasnú a profesionálnu prácu. Vďaka nim sú všetci nažive. Osobne som vďačný za každého, kto ponúkol pomoc. V ľuďoch je toľko dobrého,“ uzavrel. Vodička astry utrpela pri nehode ľahšie zranenie a už bola prepustená z nemocnice. Šofér Škody Octavia je vo vážnom, ale stabilizovanom stave. Jeho spolujazdec (19) utrpel veľmi vážne zranenia a jeho stav je i naďalej vážny.