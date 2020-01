Dramatický odklon lietadla British Airways: Obrat na poslednú chvíľu pred odpálením rakiet

Odklon lietadla bol zaznamenaný asi dve hodiny potom, čo Irán spustil "sprchu rakiet" na americké základne v západnom Iraku. Lietadlo s kapacitou 200 cestujúcich letelo nad Saudskou Arábiou, Egyptom a pristávalo v Aténach, namiesto toho, aby narušilo iracký a iránsky vzdušný priestor.

Ako ďalej informoval britský denník, leteckí nadšenci zdieľali obrázky trasy lietadla BA134 smerujúceho do Londýna z Bombaja, prichádzajúce z irackého vzdušného priestoru z juhu.

Osoba na palube odklonenej BA134, ktorá pristála skôr v Aténach ako v Londýne, uverejnila na sociálnej sieti Twitter správu, že „BA134 pristál v Aténach kvôli uzavretiu vzdušného priestoru na Blízkom východe." Ako ďalej uviedla, ľudia s indickým pasom uviazli na letisku, pretože nemajú vhodné vízum na opustenie letiska. "Nikto z personálu BA nie je v okolí, ani nikto z personálu letiska v Aténach. Na koho sa obrátiť?," pýta sa zúfalá osoba.

Viacero komerčných leteckých spoločností presmerovalo lety

Veľké množstvo komerčných leteckých spoločností dnes presmerovalo lety na Stredný východ dúfajúc, že v dôsledku zvyšujúceho sa napätia medzi Washingtonom a Teheránom sa vyhnú možnému nebezpečenstvu. Takéto obmedzenia sú svojou povahou často preventívne, aby zabránili zámene civilných lietadiel s lietadlami zapojenými do ozbrojených konfliktov, uvádza britský Daily Mail, ktorý informuje o aktuálych postojoch leteckých spoločností.

Letecká spoločnosť Air France so sídlom v Paríži uviedla, že pozastavila všetky lety do vzdušného priestoru Iránu a Iraku na dobu neurčitú. Poľský národný dopravca, PLL LOT, vyhlásil dokonca ešte pred iránskym odvetným úderom, že mení trasy, aby obišiel iránsky vzdušný priestor.

Lietadlá spoločnosti Air France Zdroj: SITA/ AP Photo/Jacques Brinon,

Malaysia Airlines uviedlo, že „z dôvodu nedávnych udalostí“ by sa jeho lietadlá vyhnú iránskemu vzdušnému priestoru. Spoločnosť Singapore Airlines tiež uviedla, že jej lety do Európy budú presmerované, aby sa vyhli Iránu.

Federálna letecká správa USA uviedla, že bráni americkým pilotom a dopravcom lietať v oblastiach irackého, iránskeho a niektorého vzdušného priestoru Perzského zálivu. Agentúra varovala pred „potenciálom nesprávneho výpočtu alebo nesprávnej identifikácie“ civilných lietadiel pri zvýšenom napätí medzi USA a Iránom.

Austrálsky dopravca Qantas uviedol, že mení svoju trasu z Londýna do austrálskeho Perthu, aby sa vyhýbal vzdušnému priestoru Iránu a Iraku až do ďalšieho oznámenia. Dlhšia trasa by znamenala, že spoločnosť Qantas by musela prevážať menej cestujúcich a viac paliva, aby zostala vo vzduchu ďalších 40 až 50 minút.

Vyhnite sa Iránu aj Iraku, odporúčajú letecké spoločnosti

Ruská letecká agentúra Rosaviatsia tiež vydala oficiálne odporúčanie všetkým ruským leteckým spoločnostiam, aby sa vyhli lietaniu nad Iránom, Irakom, Perzským zálivom a Ománskym zálivom „z dôvodu existujúcich rizík pre bezpečnosť medzinárodných civilných letov“. K opatreniam pristúpila aj ruská najväčšia súkromná letecká spoločnosť S7 a ruský dopravca Ural Airlines.

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa uviedla, že vzhľadom na súčasnú situáciu v stredu zrušila svoj let z Frankfurtu do Teheránu. Swiss International Air Lines, ďalšia dcérska spoločnosť spoločnosti Lufthansa, tiež uviedla, že sa v súčasnosti vyhýba iránskemu a irackému vzdušnému priestoru.

Zdroj: pixabay.com

Nízkorozpočtová letecká spoločnosť flydubai, ktorú vlastnia Spojené arabské emiráty, uviedla, že zrušila pravidelný let z Dubaja do Bagdadu, ale pokračovala v letoch do Basra a Najafu. Lety leteckých spoločností Emirates medzi Dubaj a Bagdad boli zrušené. "Bezpečnosť našich cestujúcich, posádky a lietadla je našou prioritou číslo jedna a nebude ohrozená," uviedli vo vyhlásení emiráty.

Katar Airways však uviedol, že lety do Iraku fungujú normálne. „Bezpečnosť našich cestujúcich a zamestnancov je nanajvýš dôležitá a naďalej pozorne sledujeme vývoj v Iraku,“ uviedla vo vyhlásení letecká spoločnosť. Azerbajdžanský nízkonákladový dopravca Buta Airways v stredu uviedol, že neplánuje prerušiť ani presmerovať denné lety medzi hlavným mestom krajiny Baku a Teheránom.

Pri stredajšom útoku zasiahli dve základne v Iraku približne dve desiatky rakiet. Iránska štátna televízia uviedla, že išlo o pomstu za smrť iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý prišiel o život minulý piatok pri americkom útoku neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade.